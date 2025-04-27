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【礁溪美食】「玉田炭烤香腸」炭烤香氣濃郁，一咬就爆漿！宜蘭排隊美食，三根100元超划算。

2025-04-27 00:09:00 文字：大手牽小手。玩樂趣
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大手牽小手。玩樂趣

大手牽小手。玩樂趣
哈囉各位吃貨朋友們，今天咬咬要帶大家來去宜蘭礁溪吃一家超厲害的炭烤香腸啦，「玉田炭烤香腸」可是說是礁溪美食的扛霸子之一喔！很多朋友來宜蘭玩，回程的時候都會特地繞過來「玉田炭烤香腸」買幾串香腸在車上啃，你看看，一個小小的香腸攤，竟然有超過一千則Google評價，還能拿到4.4顆星，是不是超猛der？現在就跟著咬咬一起來看看這家「玉田炭烤香腸」到底有什麼呢？
【礁溪美食】「玉田炭烤香腸」炭烤香氣濃郁，一咬就爆漿！宜蘭排隊美食，三根100元超划算。

玉田炭烤香腸｜交通方式、停車資訊

說到這個「玉田炭烤香腸」啊，一開始其實不是在現在這個地方，它原本是在玉田弄獅旁邊，後來才搬到玉龍路跟茅埔路的交叉口附近。偷偷跟你說，聽說原本的地址現在也開了一家玉田香腸，大家可別搞混了喔。停車還算方便啦，路邊可以先臨停一下，水泥屋旁邊也有空地可以停。

【礁溪美食】「玉田炭烤香腸」炭烤香氣濃郁，一咬就爆漿！宜蘭排隊美食，三根100元超划算。

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這個「玉田炭烤香腸」的攤位小小的，但是香味可不得了！他們家是用炭火烤的，還沒靠近就可以聞到那個炭香味，超香的啦！而且在攤子旁邊還放了一大箱的木炭，真材實料看得見。這裡的大蒜也是讓你隨便拿，在等香腸烤好的時候，可以先剝個幾顆來解解饞。

【礁溪美食】「玉田炭烤香腸」炭烤香氣濃郁，一咬就爆漿！宜蘭排隊美食，三根100元超划算。

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玉田炭烤香腸｜菜單

他們家就專賣香腸，一根是35元，三根只要100元喔！另外還有賣他們自己做的辣椒醬，也有生的香腸可以買回家自己烤。我看很多人都會買生的回家自己DIY，如果你不想等，也可以先打電話預訂。

【礁溪美食】「玉田炭烤香腸」炭烤香氣濃郁，一咬就爆漿！宜蘭排隊美食，三根100元超划算。

他們家的烤法也很特別喔，一般的烤香腸都是放在烤網上烤，但是「玉田炭烤香腸」是用像烤玉米那樣的方式來烤，用鐵籤串起來邊轉邊烤，純炭火烤出來的香氣真的是沒話說！烤好的香腸會從鐵籤上拿下來，然後再用竹籤串起來，烤好後還會再刷上獨家醬汁，辣度還可以自己選喔。

【礁溪美食】「玉田炭烤香腸」炭烤香氣濃郁，一咬就爆漿！宜蘭排隊美食，三根100元超划算。

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【礁溪美食】「玉田炭烤香腸」炭烤香氣濃郁，一咬就爆漿！宜蘭排隊美食，三根100元超划算。

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玉田炭烤香腸｜炭烤香腸三支100元

他們家的炭烤香腸是屬於比較細長型的，炭烤的香氣超級濃郁，因為有刷醬的關係，所以還帶有一股甜甜鹹鹹的醬烤味道。外皮的腸衣烤得酥酥脆脆的，裡面的肉汁一咬下去就會爆出來，真的是讓人回味無窮！不過要小心燙喔，剛烤好的時候咬下去可是會燙口的！「玉田炭烤香腸」烤得恰到好處，不會太生也不會太老，吃起來很多汁又很嫩滑。雖然裡面有肥肉，但是吃起來卻意外的不會膩，真的是有他們獨到的一套功夫！

【礁溪美食】「玉田炭烤香腸」炭烤香氣濃郁，一咬就爆漿！宜蘭排隊美食，三根100元超划算。

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雖然「玉田炭烤香腸」排隊的人潮不少，但是他們消化的速度還蠻快的，因為有兩個烤爐一起烤，所以速度還OK。下次如果你有機會來宜蘭玩，記得一定要彎過來買幾根「玉田炭烤香腸」嚐嚐看喔！

 

玉田碳烤香腸FB

 

店家/景點資訊

  • 店家名稱：玉田炭烤香腸
  • 所在地址：臺灣宜蘭縣礁溪鄉玉民路一段229-1號
  • 營業時間：日 二 三 四 五 六 10:00-17:30
  • 店家電話：03 987 6671
  • 評價：★★★★★
 
 

 

 

 

交通資訊

 

 

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玉田炭烤香腸

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place宜蘭縣礁溪鄉玉田村茅埔路17號
3.69 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
3.79
服務品質
3.29
裝潢氣氛
3.00
CP值
3.93
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