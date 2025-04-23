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[台北台式]松山區南京三民站 「品冠客家小館」超誠意超平價沒訂位吃不到的客家菜/樣樣美味樣樣新鮮/招待吃飽飽餐後還有豪華水果拼盤/附菜單

2025-04-23 14:53:00 文字：阿蕊仔～無時無刻都很餓的吃貨一枚
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阿蕊仔～無時無刻都很餓的吃貨一枚

阿蕊仔～無時無刻都很餓的吃貨一枚

品冠客家小館

地址 :105台北市松山區南京東路五段23巷9弄4號

電話:0227530177

營業時間:11:00–14:00、17:00–21:00

<正文開始>

哈搂大家[台北台式]松山區南京三民站 「品冠客家小館」超誠意超平價沒

今天要來和大家分享一間無意間發現超佛心的美味餐廳

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店內小小的但是生意真的無敵好[台北台式]松山區南京三民站 「品冠客家小館」超誠意超平價沒

我們都已經是離峰時間去

生意還是很好[台北台式]松山區南京三民站 「品冠客家小館」超誠意超平價沒

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建議一定要先訂位[台北台式]松山區南京三民站 「品冠客家小館」超誠意超平價沒

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<菜單>

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價格平實都不貴[台北台式]松山區南京三民站 「品冠客家小館」超誠意超平價沒

<上菜瞜>

雖然人很多

但是上菜速度滿快的[台北台式]松山區南京三民站 「品冠客家小館」超誠意超平價沒

廚房分工的還滿好的

 

[台北台式]松山區南京三民站 「品冠客家小館」超誠意超平價沒蘆筍蝦仁

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你看看阿 蝦仁也太大一尾了八[台北台式]松山區南京三民站 「品冠客家小館」超誠意超平價沒

而且給的還不少尾

蘆筍新鮮 吃來脆口[台北台式]松山區南京三民站 「品冠客家小館」超誠意超平價沒

 

[台北台式]松山區南京三民站 「品冠客家小館」超誠意超平價沒清蒸石斑

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魚好新鮮 肉質Q彈[台北台式]松山區南京三民站 「品冠客家小館」超誠意超平價沒

重點是石斑一條也才500多摳

吃了好滿足[台北台式]松山區南京三民站 「品冠客家小館」超誠意超平價沒

 

[台北台式]松山區南京三民站 「品冠客家小館」超誠意超平價沒客家鹽焗雞

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肉質[台北台式]松山區南京三民站 「品冠客家小館」超誠意超平價沒鮮嫩皮滑溜

重點是還有膠質凍[台北台式]松山區南京三民站 「品冠客家小館」超誠意超平價沒

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你看看這個剛剛好的熟度[台北台式]松山區南京三民站 「品冠客家小館」超誠意超平價沒

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色澤也好完美[台北台式]松山區南京三民站 「品冠客家小館」超誠意超平價沒

 

[台北台式]松山區南京三民站 「品冠客家小館」超誠意超平價沒老皮嫩肉

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 這道也是必點

外皮酥酥的

裡面是嫩嫩的雞蛋豆腐[台北台式]松山區南京三民站 「品冠客家小館」超誠意超平價沒

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 表皮焦香[台北台式]松山區南京三民站 「品冠客家小館」超誠意超平價沒

咬開滑嫩中帶有鹹甜[台北台式]松山區南京三民站 「品冠客家小館」超誠意超平價沒

 

[台北台式]松山區南京三民站 「品冠客家小館」超誠意超平價沒豆乾肉絲

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 豆乾肉絲[台北台式]松山區南京三民站 「品冠客家小館」超誠意超平價沒調味的香氣十足

豆乾和肉都嫩而不硬[台北台式]松山區南京三民站 「品冠客家小館」超誠意超平價沒

 

[台北台式]松山區南京三民站 「品冠客家小館」超誠意超平價沒鹹蛋苦瓜

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我喜歡它的鹹蛋苦瓜

完全[台北台式]松山區南京三民站 「品冠客家小館」超誠意超平價沒不油不膩 但又夠味

吃起來不罪惡[台北台式]松山區南京三民站 「品冠客家小館」超誠意超平價沒

 

[台北台式]松山區南京三民站 「品冠客家小館」超誠意超平價沒清炒芥藍

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芥蘭新鮮 吃了好鮮脆[台北台式]松山區南京三民站 「品冠客家小館」超誠意超平價沒

 

[台北台式]松山區南京三民站 「品冠客家小館」超誠意超平價沒招待-桂竹筍

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其實已經吃得飽飽飽了[台北台式]松山區南京三民站 「品冠客家小館」超誠意超平價沒

但竟然還有招待桂竹筍

一大鍋好飽押[台北台式]松山區南京三民站 「品冠客家小館」超誠意超平價沒

 

[台北台式]松山區南京三民站 「品冠客家小館」超誠意超平價沒飯後水果

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水果拼盤真的好狂阿[台北台式]松山區南京三民站 「品冠客家小館」超誠意超平價沒

竟然還有草莓[台北台式]松山區南京三民站 「品冠客家小館」超誠意超平價沒

<來個小總結>

品客真的是一間料多味美 又超平價的餐廳

重點是還有好多招待 

 

<資訊欄>

 

品冠客家小館

地址 :105台北市松山區南京東路五段23巷9弄4號

電話:0227530177

營業時間:11:00–14:00、17:00–21:00

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阿蕊仔～無時無刻都很餓的吃貨一枚

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品冠客家小館

phone02-2753-0177
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美味度
4.50
服務品質
4.10
裝潢氣氛
3.60
CP值
4.20
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