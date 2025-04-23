品冠客家小館

地址 :105台北市松山區南京東路五段23巷9弄4號

電話:0227530177

營業時間:11:00–14:00、17:00–21:00

<正文開始>

哈搂大家

今天要來和大家分享一間無意間發現超佛心的美味餐廳

品冠客家小館

點我看更多

店內小小的但是生意真的無敵好

我們都已經是離峰時間去

生意還是很好

建議一定要先訂位

<菜單>

價格平實都不貴

<上菜瞜>

雖然人很多

但是上菜速度滿快的

廚房分工的還滿好的

蘆筍蝦仁

你看看阿 蝦仁也太大一尾了八

而且給的還不少尾

蘆筍新鮮 吃來脆口

清蒸石斑

魚好新鮮 肉質Q彈

重點是石斑一條也才500多摳

吃了好滿足

客家鹽焗雞

肉質 鮮嫩皮滑溜

重點是還有膠質凍

你看看這個剛剛好的熟度

色澤也好完美

老皮嫩肉

這道也是必點

外皮酥酥的

裡面是嫩嫩的雞蛋豆腐

表皮焦香

咬開滑嫩中帶有鹹甜

豆乾肉絲

豆乾肉絲 調味的香氣十足

豆乾和肉都嫩而不硬

鹹蛋苦瓜

我喜歡它的鹹蛋苦瓜

完全 不油不膩 但又夠味

吃起來不罪惡

清炒芥藍

芥蘭新鮮 吃了好鮮脆

招待-桂竹筍

其實已經吃得飽飽飽了

但竟然還有招待桂竹筍

一大鍋好飽押

飯後水果

水果拼盤真的好狂阿

竟然還有草莓

<來個小總結>

品客真的是一間料多味美 又超平價的餐廳

重點是還有好多招待

<資訊欄>

品冠客家小館

地址 :105台北市松山區南京東路五段23巷9弄4號

電話:0227530177

營業時間:11:00–14:00、17:00–21:00

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