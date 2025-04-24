今天來到小樽就是為了姐姐最愛的史努比

姐姐做夢都想著今天來這裡噴日幣

今天做二妹子終於要完成她的心願囉~

史努比茶寮

販賣很多史努比的飲料、甜點

當然價格都不便宜

來都來了~花錢就是趁現在

史努比茶寮沒有專屬的用餐區

只有一塊小小的戶外區

桌數也不多，有空位就坐吧!

一人一份甜品、一杯飲料

飲品是不是都超可愛的呀？!

史努比大頭就這樣飄浮在抹茶拿鐵上面

呆萌呆萌

都捨不得動口囉~

其實它就是一塊甜死人不嚐命的棉花糖

草莓牛奶刨冰-期間限定

超Q的史努比大頭

史努力燒(ヌーピーやき)

共有3款不同的口味

恰好我們就是3個人，剛好一個人一個口味

奶油卡士達/小倉紅豆/富良野哈蜜瓜(期間限定)

好吃嗎？是不錯~但總結就「甜」

大姐真的是最開心的

我們都笑說她都閃閃發光了

記得來外圍拍拍照

可以找到史努比合照喔!

雖然我不是史努比迷

但入境我可以隨俗~

我家姐姐對史努比

那就真百分之百的真愛

吃也吃了、喝也喝了

現在就是要放手讓大姐去灑日幣的時候

總共有2層樓，大姐衝吧!

不愧是史努比專賣店

很多東西都是限定版

限定版還不稀罕，還有「區域」限定

上面寫著「小樽限定」看到這四個字的大姐就很容易失控

荷包就越來越扁啦~

餅乾、巧克力

提袋、帽子、帆布包

真的只要是愛好者，就會狂拿

結帳時，還會問你要不要花錢買史努比的專門紙袋

從小到大應有盡有~隨便挑!

大姐在這裡就噴了快3萬日幣，才終於願意心滿意足的踏上歸途

旅行的最大快樂不就是這樣嗎？

平常工作的時候努力賺錢、出國旅行的時候就努力玩樂

今天的晚餐有大人要跟我們一起同桌同餐同樂喔!

哈~~~特開心的啦!

店址：北海道小樽市堺町6-4電話

電話:+81-0134-64-7047

官網：SNOOPY茶屋

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