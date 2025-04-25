說到苗栗銅鑼，大家第一個想起的是杭菊，殊不知苗栗銅鑼也有賞桐花的好地方，今天就來介紹位在台灣客家文化館附近的好客公園，不但是苗栗欣賞浪漫五月雪的秘境，好客公園內還有半小時就能走完的森林步道喔！

好客公園在哪裡？

好客公園位在銅鑼科學園區附近，緊鄰著知名的台灣客家文化館，從好客公園有步道可通往客家文化館，也是今天要介紹的重點

我們是從台灣客家文化館一路走下來，其實好客公園會先到，如果把車停在這裡，再走步道上去客家文化館，會是比較理想的方式

好客公園的入口處就有這個全區導覽圖，剛好把周遭環境做了詳細介紹，甚至還有桐花分布圖呢！

我們第一個抵達入口處旁邊的生態池，池裡有漂亮的紫色睡蓮和鳶尾花，靜靜地開在池塘一隅，乍看彷彿是莫內筆下的畫作

水池內偶有幾朵桐花飄墜下來，感覺落在水裡的桐花，看起來似乎比落在地上的更多了幾分淒美

好客公園入口處的指示牌，告訴大家可前往的景點，連距離都有標示出來，讓遊客自行決定要前往哪個目的地

桐花季是甚麼時候？

每年4、5月為桐花的花期 ，開在樹上的油桐花看起來特別密集，宛若堆積在樹上的五月雪，台灣桐花則以竹苗地區為最大宗，近幾年其他地方也有不少桐花可欣賞

盛開的油桐花拍起來也相當美，雪白的花瓣中間的蕊心還有不同顏色，難怪桐花也常被拿來當客家花布的主角

瞧瞧這落了滿地的五月雪，連走在上面都忍不住放緩腳步，這種落英繽紛的美景也只有在季節限定的桐花季來才能看得到

好客公園裡面最陡的一段階梯也只有這樣，是不是有夠簡單？帶小小孩來走也是一塊小蛋糕，何況二旁都有大樹遮蔭，走起來輕鬆又愉快

跟著阿德師的腳步往前進，沿途看到不懂的植物還能隨時發問，真是最佳「德」基百科🤭

階梯扶手上不知被哪個有心人擺了幾朵桐花當點綴，剛好可以讓我靠近拍特寫，仔細瞧還有幾隻黑色的大螞蟻在花瓣內鑽進鑽出，也許正在尋找食物吧？

拍到一半回頭望望來時路，森林中的小徑杳無人煙，真是一個清幽的好所在啊！

走完木棧道之後就是石頭步道，中間還有這個小平台可讓人稍作休息，喘一下再繼續走

桐花步道有多長？

走沒多久來到步道叉路口，發現這個路標指示牌，想去哪個景點跟著指標走準沒錯！原來剛剛走上來的叫雪桐步道，全長只有980公尺，果然是小而美的步道！

這裡還有關於好客公園的簡介，告訴大家公園面積有6.88公頃，設有生態池、生態陶缸區、卵石步道、木棧道和觀景台等，二旁都有豐富的傳統客庄丘陵生態樹種，每年月來可欣賞桐花季美景，但因卵石步道崎嶇，遇雨容易濕滑，建議大家不宜穿高跟鞋或硬底皮鞋，最好選擇輕便好走的鞋子，才能悠哉欣賞沿途風光景緻

我一心一意想去路牌標示的半月池，原以為會看到甚麼特殊的池塘，沒想到竟然是圍繞客家文化館外圍的半圓形水池，好吧！是我自己腦補過度，被美麗的地名騙了😅

不過站在此處的視野相當遼闊，剛好能俯瞰下方的銅鑼科學園區和遠處的高速公路

雖然半月池不如預期，水也乾涸了一半，但至少旁邊還有好幾朵迎風搖曳的小紫花，也算聊勝於無了！還是來看影片吧👇

好客公園 地址：苗栗縣銅鑼鄉銅科南路6號 開放時間：24小時