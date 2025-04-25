帶著孩子探索大自然、遠離3C一直是我很想做的事情；基於曾經有帶孩子住過露營車的經驗，這次我特別搜尋到了一間各位絕對要收藏的一個營區

面對日月潭最佳的景觀露營區，搭配多樣化的活動與內容，讓人待上三天三夜都不無聊

聽說每到日月潭煙火施放時，這邊都是早早就一位難求囉

現在就跟著我一起來開箱！

畢瓦克BIWAK

地址：南投縣魚池鄉水社村中山路361-3號

電話：049-2855168/0976-234899

官方LINE：@biwak

官網：https://www.biwak.com.tw/

粉絲專頁：畢瓦克BIWAK

IG：畢瓦克BIWAK

畢瓦克占地廣闊，提供各種日月潭的玩法，帶領旅人們更認識日月潭、更享受這大自然的美景

在這邊提供最輕鬆的住宿方式，不用自己搭帳棚，在每一輛露營車中都擁有獨立的衛浴設備，並且都備有空調，不論是冬天、夏天來都很合適

住客都有專屬的停車位置可以提供停車，距離住宿的位置也都不會太遠，更貼心的是還有提供卸貨停車位置，可以先把行李放下後再把車停好

園區內種植許多特色植物，其中不乏美麗的櫻花；在畢瓦克就可以賞櫻，真的是太美好了吧

不過也因為正是大自然，所以建議大家也是要自備防蚊噴霧，讓自己不成為紅豆冰喔

我們這次入住的是湖畔游牧車，也同時是我很喜歡的諾美締露營車

畢瓦克有分為：游牧車、旅居館；差別就是在於游牧車可以提供BBQ烤肉的項目，而旅居館則是以風味餐作為一泊二食的呈現

我個人是覺得露營就是要搭配BBQ才是最有趣的，所以我們的套裝內容中就為BBQ餐點為主的游牧車

諾美締露營車每一台的配置都有所不同，每一次踏入都是一種驚喜

踏入露營車那一霎那真的覺得比住飯店還要更有趣

寬闊偌大的空間，大平面的躺睡起來實在非常舒適！即使是薄墊鋪著，也不會覺得硬梆梆而難以入眠，我們一家人反而都是一覺到天明，喜歡被陽光喚醒的感覺

諾美締露營車就像是魔術大空間一樣，你想像不到的空間運用的非常得宜

不僅有大床鋪，小冰箱、小吧台

甚至小沙發區也都有

不論是休憩、有空間區隔感上來說，都是小空間創造大無限

車內的氣氛燈配置的也非常適宜；白天配合日照，擁有舒適的感覺~到了夜晚，那燈光的搭配呼應著車外的夜空，超浪漫

隱私度也做得非常好，不僅保留著光線感，同時當你需要隱私的時候也能上下拉幕，外面看不到裡面

車內配有空調與空氣清淨機，不悶熱、不潮濕，裡面的空氣正好XD

說真的我們在外面BBQ，即使門沒關，味道也不會卡在露營車內呢

最讓我老公愛上住露營車的一大重點就是獨立衛浴

知能的馬桶讓我們一家人就像劉姥姥逛大觀園般的欣賞，穩定的水壓、充足的熱水與高質感的衛浴設備，都讓我們沐浴的時候洗淨身上的鉛華

畢瓦克也提供很優質的吹風機與洗沐用品

記得喔，基於環保與衛生概念，畢瓦克未提供一次性的備品與毛巾浴巾，需要自備喔

畢瓦克的套裝活動真的請大家一定要挑選並且好好感受箇中的美好

因為這次我們帶著孩子，所以我們就沒有選擇SUP，而是以親子的快樂單車行來作呈現

畢瓦克擁有超過50台以上的腳踏車、電動腳踏車，每一台都保養照顧得宜，讓每個騎士都可以安心放心的騎乘

從沒騎過電動腳踏車的我們這次選擇了電動腳踏車來輕鬆環湖，日月潭非常的大～畢瓦克坐擁山水之美之外，還可以從園區直接通往腳踏車步道，相當便利

畢瓦克介於往水社碼頭與向山旅遊中心的中間，我們環湖觀光路線就從畢瓦克往向山旅遊中心出發

沿途會經過日月潭指標拍照重點、落雨松美到不行的休憩之地，再來就到了向山旅遊中心

不僅美景讓我們心曠神怡，親子間的感情也因為騎著腳踏車而更進一步

畢瓦克除了腳踏車行程、SUP行程之外，還有提供每位住客非常精緻豐富的下午茶

下午茶用餐區非常的舒適，而且吹著風、看著景好愜意

九宮格的點心下午茶，搭配品茗

小朋友還有冰淇淋可以選擇，真的好享受

畢瓦克的茶品都是選自於小農茶葉，倘若你跟我一樣選擇冰飲，會是以冷泡茶的方式作呈現

倘若跟老公選的一樣是熱茶，可以體驗手沖茶的快樂

我們都知道南投產好茶，邊露營邊享好茶、吃一顆好吃的茶葉蛋，你說還有什麼下午茶可以抵得過這一切呢

晚上的BBQ呢？

畢瓦克提供豐富的食材與超級好用的烤盤、卡式爐，分量絕對夠入住人數享用

食材新鮮又厚實，就連小孩都吃得津津有味

我們也可以在山林鳥叫之間，烤著肉、談著心，擺脫3C的束縛原來就是這麼的簡單快樂

畢瓦克的生態很豐富，烤肉的途中我們還發現樹蛙其實就在我們周邊，藉著帶孩子探索自然，真的是我最想做的事情呀！

這次的生態、露營車之美，讓我更認識了日月潭、認識了畢瓦克

透過諾美締露營車舒適的大空間讓我們一家三口一夜好眠





還在尋找哪裡可以既接近大自然又便利的嗎？

畢瓦克露營區絕對是你的好選擇喔

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