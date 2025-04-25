趁著今天降雨率不高，咱們決定直奔宜蘭明池.....

非假日的國道5號果然好走，出遊的心情也輕鬆許多 。

宜蘭果然還是偏濕，往明池途中開始降雨....

霧濛的天氣，算是意料之外，但也美得讓人措手不及 。

入口處購票 : 全票95，兒童60

入園的第一幕.... Wow ! 好不真實 ! 這...這是仙境 !?

是雲還是霧 ? 無暇驗證....只想繼續邁步向前，探索更多明池的美 。

鏡頭一張張記錄眼前的夢幻，

老婆也沒閒著，拿起手機，開啟寫真模式......

一步一景如詩如畫，頓時....腳步越放越慢，

而相機快門卻始終沒停過....深怕錯過什麼 。

攝氏7度C的明池畔.....絕美 !

我想，所謂的遠離塵世&與世無爭的畫面就是這樣吧.....

來到池上亭小歇避避雨，雖然視野迷濛，但湖中倒影卻異常清晰，

他X的 (消音) ! 眼前的寫實就像一幅潑墨山水，美得很任性 ! 美得毫無道理....!

什麼 ! 上仙馭劍而降.... ! 呃...是幻覺...大叔太入戲惹 ! haha

終於明白為啥"只羨鴛鴦不羨仙"? 原來鴛鴦就生活在仙境中.... ! oh~已羨慕 。

god ! 怎麼會這麼優雅 ! 這對夫妻檔舉手投足都讓人著迷.....

不僅湖景夢幻，一旁的竹林更是美的讓大叔詩興大發 !

「我生性放誕，雅欲逃自然，嗜酒愛風竹，卜居必林泉 。」

娘子說 : 「 原來大叔也是性情中人.... 」

那是 ! 雖然咱們家沒有竹林......

入冬非假日的明池人煙稀少，

久居都會喧囂，此地宛如世外桃園人間仙境....

現實中的惱人俗事，在這兒似乎都能找到出口，"放下"二字的道理彷彿也能輕易頓悟....

來吧，感受一下天人合一般的寧靜，【明池】推薦給各位~

檢視地圖 : 明池

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