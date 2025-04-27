櫻開四月天，全日本櫻花祭正如火如荼的展開.....

今年清明連假咱們依舊中毒般的衝了一趟日本，想當然爾這季節的解毒良方當然就是....櫻花さくら !

此行並非東京、大阪也不是京都，而是來到中部名古屋 。

經過幾天的走訪，大叔驚覺名古屋完全不輸東京或大阪.....

有名城櫻、河川櫻並木、更有千人齊聚野餐櫻，風格多樣美不勝收，

值得來感受一下被櫻花淹沒的震撼~

不多說，直接分享這趟名古屋賞櫻的四個景點 :

第一站 : 鶴舞公園

檢視地圖 : 鶴舞公園

開放時間 : 24小時

地鐵 : 鶴舞站 ( 鶴舞線 )

自駕停車 : 名古屋市公会堂(音樂廳)

鶴舞公園能同時欣賞洋式和日式雙重風格的大型公園，

也是名古屋上班族最愛的賞櫻景點，

櫻花滿開期間人山人海，席地而坐把酒食言歡，

每當輕風颼颼掠過便惹來一陣騷動 ! 因為.....櫻吹雪 ! 太美 !!

咱們也去超商買了些三明治和飯糰，學習名古屋人的樂活.....

享受週遭歡樂、享受第一次日本野餐，也享受被櫻花....淹沒 。

第二站 : 名古屋城 & 名城公園

檢視地圖 : 名古屋城 、 名城公園

名古屋城門票 : 500円

天守閣開放時間 : 09:00~17:00

地鐵 : 市役所站( 名城線 近名古屋城)、名城公園站( 名城線 近名城公園)

自駕停車 : 名古屋城二の丸東駐車場 (近名古屋城)、 名城公園北園駐車場 (近名城公園)

名古屋城日本三大名城之一，距離名古屋車站最近，交通便捷，

園區從名城公園沿伸到名古屋城占地相當廣，兩處都能盡享櫻花之美，

若要野餐可先到名城公園，走近湖畔與數百株櫻花為伍好不愜意，

若要直攻城池，櫻王染井吉野櫻也沒在客氣.....

爆開在天守閣前挑逗+震撼你的視覺，美得讓你不要不要der !

第三站 : 犬山城(日本國寶)

檢視地圖 : 犬山城 、犬山城下町 、三光稻荷神社 、犬山神社

天守閣開放時間 : 09:00~16:30

門票 : 550円

名鐵 : 犬山站，在 名鐵名古屋站 可購買 優惠套票

自駕停車:建議在 犬山城下町 附近找停車場

犬山城除了是賞櫻勝地，也是日本僅存十二座天守閣中最古老的一座，更是日本五座國寶城之一 。

若以名古屋車站為據點，距離犬山城大約1個小時左右的車程 。

在犬山城之前會經過一段城下町商街，規模雖遠不及高山或京都，

但密集的老平房&沿途的傳統小吃，走在這兒依舊能感受到濃濃的江戶味兒 。

山腳下的三光稻荷神社可以求財運，緊臨的姬亀社更是求姻緣的聖地，

往天守閣前會穿過一小段鳥居隧道，

雖不如伏見稻荷大社來得壯觀，但也不失個拍照的好地方 。

和名古屋城相較之下，犬山城天守閣顯得嬌小，但一點也不遜色.....

四周毫無現代建築干擾，藍天白雲櫻花環伺，古色古香也如詩如畫 。

天守閣主結構都是以木頭固定、支撐，讓大叔嘆為觀止 !

樓梯陡峭保留了當年築城時最原始的寬度(只夠2人擦身而過)，

人龍從一階綿延到四階只為感受最古老、最原汁原味的天守風采，

這也是犬山城獨一無二的特色吧 。

城下町的犬山神社也是很棒的賞花地點，

野櫻一字排開放肆的爭艷、放縱的綻放，

美得讓大叔目瞪口呆、神魂顛倒也措手不及!

犬山城距離名古屋車站較遠，需要1個小時車程左右，

天氣好時不妨規劃個一天時間走訪，細細品味國寶之美 。

第四站 : 山崎川四季之道

檢視地圖 : 山崎川四季之道

地鐵 : 瑞穗運動場東站( 名城線 ) or 瑞穗運動場西站( 櫻通線 )

自駕停車 河道附近停車場很多請自選

車子開到附近....老婆失控般的尖叫聲已經到了分岔的地步 !

停好車娘子飛快的直奔河岸， os : 第一次看到她這麼有活力.....

有人騎著單車、有人慢跑；有人遛狗，有人散步......

然而更多的是和咱們一樣隨性的邊走相機邊拍....快門幾乎沒停過haha 。

放眼望去彷彿是兩條粉白色的巨龍，隨著蜿蜒河道舞動身軀.....

刻意停下腳步專注的直視遠方，嘖嘖嘖....完全看不見盡頭 !

爆發般的滿開，其盛況何只"壯觀"或"美麗"二字能形容 !

住宿方面，大叔推薦這間2019四月1日才全新開幕的ダイワロイヤルホテル D-CITY 名古屋伏見，

也是咱們這趟名古屋追櫻行程唯一下榻的飯店，從地理位置、環境、服務到早餐都讓咱們滿意，

再套上每晚2500台幣有找的價格，讓大叔直接在google上給了5顆星 。

檢視地圖 : ダイワロイヤルホテル D-CITY 名古屋伏見

地址 : 〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄１丁目５−２１ ， 步行到地鐵 伏見駅7號出口 3分鐘

電話 : +81 52-265-6186

官網 : https://www.daiwaroyalhotel.jp/fushimi/

最後，感謝上帝賦予咱們夫妻強運~深深感受到「來得早不如來的巧」這句經典名言 !

所到之處都能大飽櫻花滿開之美，而且天氣晴朗超好拍 !

這也是大叔日本追櫻成果最豐碩的一次.....大感動 !

以上清明連假追櫻四景點，給各位參考嘍~

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