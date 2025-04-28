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銅板美食，素食水煎包一顆只要5元

鹿港美食 鹿港早餐 鹿港水煎包 鹿港素食水煎包
2025-04-28 09:09:00 文字：果果愛Fruitlove
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蘇49年老店古早味素食水煎包⟩彰化鹿港早餐，銅板美食，素食水煎包一顆只要5元 @果果愛Fruitlove

整家店的主食就只有賣水煎包，每一個都是5元，大家幾乎都是10個一包在買，每天新鮮現做，從早上4點半開始販售，雖然營業到9點，但通常不到8點就已經差不多賣完，想吃建議要早點來，另還有純現磨的豆漿跟飲料奶茶可以選購

蘇49年老店古早味素食水煎包⟩彰化鹿港早餐，銅板美食，素食水煎包一顆只要5元 @果果愛Fruitlove

趁著平日回到鹿港天后宮拜拜，來到了一直想要吃的這家素食水煎包，對於不是住在鹿港的我們，假日到訪時有因為店家售完而撲空了幾次，所以這一次選擇了平日8點以前的時間來，平日的排隊人潮一樣不少，工作人員我們當天只看到一位，不太確定有沒有其他人在裡面忙，攤子看起來很乾淨，也沒有油膩膩的感覺，本來有一點點擔心這些會不會是做好很久的，但吃了之後有吃到外皮恰恰的口感，應該是剛做好放上去的

蘇49年老店古早味素食水煎包⟩彰化鹿港早餐，銅板美食，素食水煎包一顆只要5元 @果果愛Fruitlove

 

當下應該只有我們買最少，但是老闆娘都是一樣說：「謝謝」，而且還跟我說：「買幾個都可以，吃得完就好。」，讓原本沒有打算買飲料的我們，聽到這句話後，就直接各點一杯小杯。

蘇49年老店古早味素食水煎包⟩彰化鹿港早餐，銅板美食，素食水煎包一顆只要5元 @果果愛Fruitlove

豆漿是古早味的那種風味，甜度也剛剛好......( 繼續閱讀文章 )

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蘇49年老店古早味素食水煎包

phone047716353
place彰化縣鹿港鎮鹿和路三段467號
4.90 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
4.00
CP值
5.00
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