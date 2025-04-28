有著百年歷史的台中第二市場，真的是臥虎藏龍、高深莫測....

不少攤位年紀都比咱家還大，動不動就是4、50年起跳，說這裡是美食發源地一點也不為過，

今天不是來探索，而是來念舊【 山河魯肉飯 】我們又來了 。

《插播》夏天來到台中第二市場要有汗流浹背的準備，首站建議先找 老賴 買杯紅茶再覓食方為上策 。

熟悉的畫面一如往昔，中午用餐時間總是大排長龍 。

乾淨、整潔的廚房全透明，對我來說是一種信賴....

5~6位阿姨身穿制服戴上口罩，熟練的各司其職也會相互協助超有默契，難怪能應付這麼大批的人潮 。

餐檯有多道便菜供選擇，有專人服務，這道 地瓜葉 每來必點，鮮嫩且調味適中 絲瓜 當然也要來一盤，外觀亮綠看得出火侯控制得恰到好處，嗯~果然鮮嫩多汁 。 麻薏湯 潤滑黏稠的口感喝起來相當古溜， 麻薏本身微微的苦甘，搭配吻仔魚的鮮加上地瓜的甜，哈苦盡甘來也能用吃的方式來體會 ! 呃，這樣說似乎是很苦的港覺，欸其實就和一般苦瓜差不多吧，夏天吃消暑降火氣，也很養生喔 。 山河 的魯肉飯其實就是我們常吃的爌肉飯，厚厚的外皮滷得緊實Q彈， 肥瘦能自選，不管哪個部位都非常軟嫩好咬，就算是肥一點的3層肉吃起來也不膩口，滷汁也不會過鹹 。 米飯算是中規中矩，至少不會太軟爛，腦子裡突然閃過一個念頭，米飯若能換成越光米級的品質，那是何等夢幻啊 ! 市面上爌肉飯很常見，名聲響亮的比比皆是，而 山河 的味道就是讓大叔懷念~ 台中第二市場【 山河魯肉飯 】推薦給各位 。 google地圖 : 山河魯肉飯

地址 : 台中市中區三民路二段87號

電話 : 04-2225-4222

營業時間 : 05:30~15:00 ，週四休息

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