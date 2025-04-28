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台中第二市場【山河魯肉飯】爌肉飯就愛這一味 ! 中區超人氣排隊老店

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2025-04-28 20:47:00 文字：Cheng chun
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Cheng chun

Cheng chun
台中第二市場【山河魯肉飯】爌肉飯就愛這一味 ! 中區超人氣排
有著百年歷史的台中第二市場，真的是臥虎藏龍、高深莫測....
不少攤位年紀都比咱家還大，動不動就是4、50年起跳，說這裡是美食發源地一點也不為過，
今天不是來探索，而是來念舊【山河魯肉飯】我們又來了 。
 

環境1.jpg

老賴.jpg

《插播》夏天來到台中第二市場要有汗流浹背的準備，首站建議先找老賴買杯紅茶再覓食方為上策 。
 
環境補.jpg
熟悉的畫面一如往昔，中午用餐時間總是大排長龍 。
 
環境.jpg
乾淨、整潔的廚房全透明，對我來說是一種信賴....
5~6位阿姨身穿制服戴上口罩，熟練的各司其職也會相互協助超有默契，難怪能應付這麼大批的人潮 。
 

菜色.jpg

地瓜.jpg

餐檯有多道便菜供選擇，有專人服務，這道地瓜葉每來必點，鮮嫩且調味適中
 

絲瓜.jpg

絲瓜1.jpg

絲瓜當然也要來一盤，外觀亮綠看得出火侯控制得恰到好處，嗯~果然鮮嫩多汁 。 
 

湯.jpg

湯1.jpg

麻薏湯潤滑黏稠的口感喝起來相當古溜，
麻薏本身微微的苦甘，搭配吻仔魚的鮮加上地瓜的甜，哈苦盡甘來也能用吃的方式來體會 !
呃，這樣說似乎是很苦的港覺，欸其實就和一般苦瓜差不多吧，夏天吃消暑降火氣，也很養生喔 。
 

上菜全.jpg

控肉.jpg

山河的魯肉飯其實就是我們常吃的爌肉飯，厚厚的外皮滷得緊實Q彈，
肥瘦能自選，不管哪個部位都非常軟嫩好咬，就算是肥一點的3層肉吃起來也不膩口，滷汁也不會過鹹 。
米飯算是中規中矩，至少不會太軟爛，腦子裡突然閃過一個念頭，米飯若能換成越光米級的品質，那是何等夢幻啊 ! 
市面上爌肉飯很常見，名聲響亮的比比皆是，而山河的味道就是讓大叔懷念~
台中第二市場【山河魯肉飯】推薦給各位 。
  • google地圖 : 山河魯肉飯
  • 地址 : 台中市中區三民路二段87號
  • 電話 : 04-2225-4222
  • 營業時間 : 05:30~15:00 ，週四休息
 
 
文章標籤
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山河魯肉飯

phone04-2220-6995
place台中市中區三民路二段第二市場編號103
3.99 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
4.13
服務品質
3.71
裝潢氣氛
3.17
CP值
4.13
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