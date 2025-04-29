這次要介紹的是我個人很喜歡的印月餐廳，最近印月餐廳出了超划算的新菜單，主打竟然是只要3600元就能吃到豪華的澳洲水姑娘龍蝦四人套餐。就能吃到超好吃的澳洲水姑娘龍蝦、馬頭魚立鱗燒、現包燒賣、桌邊炒冰、爆漿流沙包…，真的很適合想吃好料又不想傷荷包的朋友們。尤其是家裡有愛吃海鮮的長輩，或是像我一樣對澳洲水姑娘龍蝦完全無法抗拒的人，這組套餐絕對必點，而且重點是平日午間限定、記得要先預約嘿，這個活動只到2025年10月31日喔。

印月餐廳的外觀給人一種高級氣派的感覺。走進店裡，包廂的環境也是一級棒。之前分享過的食記都有提到，這裡不只是辦喜宴的熱門場地，也是很棒的家庭聚餐選擇。不論是多人宴客、需要隱私的小包廂，還是大包廂，在這裡都能滿足你的需求。

這次印月餐廳的新菜單真的讓人嚇一跳。看到「川普瘋漲 我們硬降」這幾個字，就覺得老闆超暖心。四人套餐只要3600元，份量吃起來超飽。接下來就趕快帶你們看看裡面有什麼厲害的好料。

首先是前菜「冬菇烤麩」。這道開胃小菜，烤麩吃起來甜甜鹹鹹的。而且它完全吸飽了湯汁，我覺得超好吃的啦。

接著就是重頭戲「澳洲水姑娘龍蝦」。這個澳洲水姑娘龍蝦總共有四種料理方式可以選喔：清蒸、麵線、炊飯、粉絲。我之前吃年菜的時候試過粉絲煮味增湯的，這次想換換口味，點了清蒸的。清蒸龍蝦的肉質吃起來鮮甜美味，真的讓人一口接一口停不下來。我超級愛它那種Q彈紮實的口感。龍蝦下面還鋪著嫩豆腐，搭配起來也很讚。

龍蝦頭搭配米粉湯的烹調方式，我也好愛！他們的米粉有先炸過，看起來蓬蓬的。然後淋上熬煮的高湯，濃郁鮮甜的味道一口就能吃到。不是我在說，這個搭配米粉的吃法，你一定會喜歡！



他們的米粉超細緻。湯頭喝起來濃郁，裡面有海鮮的鮮甜味，還有芋頭的香氣。每一口都讓人欲罷不能。拜託你們，點龍蝦頭一定要選配米粉的啦。

再來這道是「太平洋黑潮野生魚」馬頭魚立鱗燒。因為每天漁船捕到的魚都不一樣，所以能吃到這道馬頭魚立鱗燒真的超幸運！

這道菜真的讓我超驚豔。魚類總共有五種料理方式可以選：清蒸、乾燒、爐烤、萊姆、立鱗燒。但是喔，只有立鱗燒是馬頭魚限定的料理方式。

這個立鱗燒真的很特別。不是每一種魚的魚鱗都能吃喔，但馬頭魚就是這種魚鱗可以吃！師傅先把魚骨頭拿掉。然後用高溫的熱油淋上去，魚鱗就會「站」起來。咬下去的口感，就像魚皮外面裹了一層酥酥脆脆的炸粉。這種口感真的非常特別。

魚頭也不要浪費喔，真的很好吃！魚肉吃起來也非常嫩口。如果當天有馬頭魚的話，這道菜千萬別錯過！

現做燒賣組印月的燒賣是師傅堅持每天現做的喔。他們有五種燒賣口味可以讓你選，還搭配了三種不同的沾醬。燒賣都是現點現蒸的。就連裝燒賣的容器都超有氣質，印月也太厲害了吧。

燒賣總共可以選8顆。口味有正蟹黃燒賣、松露野菇燒賣、老譚臘肉燒賣、蛤蜊燒賣、紅藜珍珠丸。每一種都很好吃！我覺得最特別的是蛤蜊燒賣。我第一次看到燒賣放在蛤蜊殼裡面，這個搭配很有趣，而且也很好吃呢。

蘿蔔糕有兩種口味可以選。一種是原味的，另一種就是我點的這個港式臘味。外皮煎得金黃酥脆，裡面吃起來軟軟嫩嫩的。單吃就已經很不錯了，如果再搭配他們家特調的沾醬，也超讚的。

流沙包端上桌的時候也是很浮誇。底下竟然還噴著乾冰，感覺就像在雲端吃東西一樣。

流沙包有奶皇口味和芝麻口味。淡黃色外皮的就是奶皇口味。不誇張，那個皮超級軟嫩。一吃就知道是用老麵發酵的，超讚。而且從中間輕輕一撥，奶黃餡直接爆出來，有夠扯！芝麻口味的流沙包也一樣厲害。它的外皮做得超美的，感覺就像國畫一樣。裡面的芝麻餡料吃起來甜而不膩，好好吃喔！

時蔬的部分有五目水蓮和老譚高麗菜兩種可以選。因為我平常在家常常吃高麗菜，難得來外面餐廳吃飯，當然要點個平常不常吃的水蓮囉。他們的時蔬炒得非常清脆。裡面還加了一些菇類一起炒，吃起來還不錯。

最後的甜點「盛夏77K」也讓我超驚豔。這個桌邊炒冰秀真的很有噱頭。他們會先在鍋子裡倒進酸梅湯，然後再倒入液態氮。接著工作人員就會不停地攪拌。

沒多久，酸梅汁就會慢慢變成塊狀。快好的時候，就會把冰倒進水果盤裡。旁邊還準備了Q梅、洛神花、化應子，也一個一個加進盤子裡。這樣一碗漂亮的冰品就完成啦！

搭配玻璃盤看起來真的超美。燈光從下面透上來，感覺就像水晶一樣閃亮。這碗冰品吃起來酸酸甜甜的。那個滋味真的就像夏天一樣清爽。用這道冰品做結尾，真是太完美了。

總結一下，印月餐廳這次推出的新套餐真的超划算。剛好母親節快到了，趁這個時候帶媽媽和全家人一起來用餐，好吃又高級，而且還不傷荷包！從澳洲水姑娘龍蝦、野生魚、現做燒賣，到桌邊炒冰，每一道菜都讓我意猶未盡。這麼棒的暖心價才3600元，而且菜單都幫你配好了，完全不用煩惱要點什麼。這麼好的台中美食，快點分享給你身邊的朋友們知道吧！

店名：印月餐廳

地址：台中市南屯區公益路二段818號

電話：04-22511155

營業時間：11:30-14:30、17:30-21:30

網址：https://wein818.com/

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