台北米其林一星台菜！富錦樹台菜香檳，將台式料理與法國香檳完美結合。

富錦樹台菜香檳台北101旗艦店，米其林一星台菜餐廳，提供奢華包廂與台式料理法式飲食節奏，是信義區聚餐首選。

在台北信義區的餐飲版圖上，富錦樹台菜香檳一直是高端聚餐的代名詞，這間餐廳成功獲得米其林一星殊榮，將原本被視為家常菜的台式料理，提升到了精緻化的境界，並大膽地將其與法國香檳結合，推出「道地台灣菜、法式飲食節奏」的獨特概念，富錦樹台菜香檳將其最新的旗艦店設在台北101的5樓，讓更多國內外的觀光客有機會品嚐到這份融合了台灣在地精髓與法式用餐儀式感的頂級台菜饗宴，店家也強調，無論是餐點的細膩度、用料的實在程度或是服務水準，都足以匹配這個頂級商場的奢華定位，是信義區百貨美食中的一顆閃亮新星。



富錦樹台菜香檳 奢華的台式饗宴

富錦樹台菜香檳台北101旗艦店的空間設計極具氣勢，總面積達151坪，邀請設計大師操刀，旨在呈現最頂級的台菜氛圍，裝潢上大量運用了台灣的在地原始建材，其中最引人注目的，就是融合了好山好水的花蓮綠色寶石「蛇紋石原礦」，將其作為主視覺設計，為整個空間增添了奢華且典雅的質感，餐廳內共設計了7間獨立包廂，可以滿足家庭聚會、商務宴請或是任何需要私密空間的用餐需求，讓賓客能夠在不受打擾的環境中，享受精緻的台菜饗宴，這種頂級的空間設計與高品質服務，讓富錦樹成為台北101餐廳中，最具面子的聚餐選擇。



台北101旗艦店的頂級服務

富錦樹台菜香檳不僅注重硬體設計，更將服務細節推向極致，為了呼應法式飲食節奏的概念，店家特別與冠軍侍酒師Thomas Ho攜手合作，為顧客提供最強的Wine Pairing（侍酒搭配）服務，讓台式料理不再只有啤酒或茶飲的選擇，而是可以搭配優雅的法國香檳或頂級葡萄酒，這種創新的組合，讓傳統台菜的風味層次更加豐富，顧客在點餐時，除了可以選擇單點招牌菜色，也可以參考店家提供的合菜方案，例如3990元的4人合菜或是7990元的8人合菜，第一次造訪的顧客，可以從招牌餐點點起，例如老皮嫩肉、松花蒼蠅頭等都是不踩雷的經典，但部分人氣菜色例如佛跳牆、紅蟳米糕、香辣螃蟹和鯧魚米粉則需要提前3日預訂。



米其林一星 招牌菜色點評

富錦樹的招牌菜色，每一道都展現了做工的紮實與用料的實在，其中，「特調白斬雞」是一道獲得全桌人一致好評的必點菜色，店家採用舒肥法烹調仿土雞腿，這種烹調方式讓肉質軟嫩到不行，卻又帶有迷人的彈力，而且店家非常貼心，已將雞肉去骨，讓顧客可以方便食用，白斬雞的靈魂在於那紅紅火火的靈魂醬汁，酸中帶辣的風味超級下飯，堪稱下飯神器，另外「樹子水蓮」也是富錦樹的招牌菜，大火快炒後的水蓮清爽脆口，搭上肉絲與俗稱「破布子」的樹子，滿口盡是鮮爽甘甜，是平衡重口味餐點的絕佳選擇。



油條蒜蓉鮮蚵與招牌寶島米粉

另一道深受老饕喜愛的招牌菜是「油條蒜蓉鮮蚵」，這道菜完美呈現了海鮮的新鮮度，蚵仔保持著最肥美的狀態，粒粒飽滿且帶著濃郁海味，完全沒有任何腥味，最厲害的是，連搭配的油條都處理得有滋有味，香脆爽脆，吸附了蒜蓉醬汁的油條讓口感層次更加豐富，讓這道菜成為名符其實的下飯好菜，而「寶島米粉」也是富錦樹台菜的招牌菜之一，米粉柔中帶韌，Ｑ彈不爛，充分吸附了豐富的湯汁和配料，整體風味鮮香鹹中帶甘，這就是台灣人難忘的經典家常味，如果想要更上層樓，可以搭配店家提供的辣油，為米粉增添香氣與風味，不過，有顧客反應在101店品嚐「嫩煎骰子牛」時，覺得牛肉做老了，可能火候與熟度的掌握不如敦北店，顯示即使是頂級餐廳，餐點品質也可能因為分店或主廚而有所不同。



台菜餐廳的創新與必點驚喜

富錦樹台菜香檳101店特別推出了幾款限定料理，展現了店家在創新上的企圖心，其中「油淋蟹黃麻婆豆腐」價格是2800元，是融合了海味與川味的創新川菜，將蟹香與麻香相映成趣，這道料理使用了手剝蟹肉和濃郁的蟹黃加入麻婆豆腐中，每一口豆腐都蘊含鮮明的螃蟹鮮甜和濃濃蟹黃風味，最後還用蟹殼煉製的蟹油淋在表面，讓鮮香層次欲罷不能，絕對是必吃的奢華創新菜，另一道「宮保土魠魚」價格是880元，同樣是101店限定，新鮮土魠魚搭配季節水果入菜，大火快炒爆香後，魚肉表皮酥脆，內部仍保有魚肉的多汁鮮嫩，非常適合當作下酒好菜。



特色甜點 讓味蕾微醺的布丁

最後在甜點的收尾上，富錦樹也提供了充滿台式懷舊風味與創意的新品，例如「芒果青」俗稱情人果冰沙，價格是300元，一份的份量大概夠4人享用，這道冰品酸爽消暑，具有去油解膩的效果，是帶有台味的懷舊冰品，而101專屬甜點「紹興焦糖布丁」價格是280元，濃郁的蛋香結和了紹興奶油，是一款帶有微醺感的創新甜品，為整場精緻的台菜饗宴畫下充滿優雅與創意的句點，總體而言，富錦樹台菜香檳以其走高品質精緻化台菜路線、道道有水準的好菜以及一流的服務，成為台北信義區推薦給大家的高檔聚餐選擇。

富錦樹台菜香檳101旗艦店

地址：台北市信義區市府路45號5樓

捷運：台北101市貿站，4號出口步行5分鐘

電話：02-81017770

營業時間：11:30-21:30

FB：富錦樹台菜香檳

訂位：富錦樹 訂位

