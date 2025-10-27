林口outlet旁約會聚餐首選！意享美式廚房空間寬敞，挑高設計還有私人小包廂。

新北林口美食Eat enjoy意享美式廚房，鄰近林口三井outlet，招牌義大利麵、美式漢堡與千層蛋糕都很受歡迎，擁有挑高寬敞的用餐空間與私人小包廂。

在新北市的餐飲界中，有一間被許多網友形容是被義大利餐廳耽誤的甜點店，那就是Eat enjoy意享美式廚房，這間店在林口和新店都設有分店，這次介紹的林口三井店，憑藉著寬敞舒適的用餐環境、高水準的義大利麵和多元口味的千層蛋糕，成為林口地區人氣極高的美食口袋名單，這家店不僅餐點表現出色，在空間設計上也充滿巧思，特別適合情侶、小家庭，或是多人的聚會。



林口三井outlet旁的交通便利性

Eat enjoy意享美式廚房林口三井店的位置非常好找，它位在新北市林口區文化三路一段390之1號，旁邊就是知名的三井outlet，顧客從outlet步行大約3分鐘即可抵達，交通相當便利，對於開車前往的顧客，可以將車輛停放在附近的金喜房林口廣停四平面停車場，如果搭乘捷運，從林口站下車後步行大約需要15分鐘才能到達，餐廳的營業時間在平日是上午11點30分到晚上21點30分，週末和例假日則從上午11點00分營業到晚上22點00分，餐廳有提供洗手間，並且可以刷卡消費。



挑高寬敞的用餐空間設計

意享美式廚房的用餐空間設計是其一大特色，店內採用寬敞的挑高空間，給人一種開闊、優雅大方的感覺，餐廳的一樓和二樓都設有用餐座位，木質色調的餐桌搭配簡潔的裝潢風格，營造出舒適的氛圍，靠窗的座位設有大片落地窗，白天能享受良好的採光，到了晚上則可以欣賞窗外的夜景，增添一份浪漫氣息，值得一提的是，餐廳的二樓還設有私人的小包廂，非常適合需要隱私空間的顧客進行聚餐，在服務方面，店員的表現良好，會主動收盤子，讓顧客擁有良好的用餐體驗，餐廳需要加收10%的服務費。



高CP值的雙人套餐選擇

意享美式廚房提供了多樣化的單點餐點，以及划算的雙人套餐，雙人套餐的內容相當完整且划算，包含了沙拉1份、開胃鹹食1份、飲料2杯、例湯2碗、甜點2份和主餐2份，讓顧客可以一次品嚐到多種招牌美食，在這次的用餐經驗中，飲料選擇了奶茶和紅茶，兩者品質都屬於中上水準，甜度適中不會過甜，主廚例湯則是西式濃湯，湯頭香濃且具有勾芡感，熱度足夠，湯內還有少許洋蔥，非常暖胃。



義大利麵與美式漢堡的主餐水準

在主餐方面，意享美式廚房的義大利麵和美式漢堡都具有一定的水準，其中，「南瓜熔岩烤雞義大利麵」讓人印象深刻，義大利麵的麵體軟硬度適中，醬汁能吃到南瓜的纖維，南瓜香氣十足，搭配的烤雞外皮烤到微焦，有濃郁的焦香，肉質厚實又鮮嫩，烤雞與義大利麵結合得很好，另一道主餐「奶油松露醬起司牛肉堡」也表現不俗，漢堡麵包烤至酥脆，內層融化的起司將漢堡肉排、生菜、洋蔥和番茄緊密串聯，帶來濃郁的起司香氣，漢堡肉軟嫩多汁，搭配的脆薯也非常酥脆，開胃鹹食「蒜香炸雞」外皮金黃酥脆，肉汁被充分鎖住，吃起來沒有油膩感，不過蒜香不明顯，可以搭配沾醬享用，另外，「炙燒牛肉沙拉」中的牛肉是帶有油花的部位，肉質軟嫩並帶有淡淡的炙燒香氣，底層有多汁的番茄和清爽的生菜，搭配胡麻醬的芝麻香氣，吃起來非常開胃。



千層蛋糕是店內的必吃招牌

千層蛋糕系列是意享美式廚房的一大招牌，口味選擇多元，而且甜度控制得恰到好處，蛋糕體細緻綿密，奶霜內餡與蛋糕完美融合，許多顧客甚至會為了這裡的千層蛋糕而特地造訪，其中，「馬達加斯加香草千層」使用了馬達加斯加香草製作，口感細緻綿密，奶霜內餡甜度適中，表層融化的焦糖有畫龍點睛的點綴作用，另外，「坪林鐵觀音千層」的原料來自新店坪林，顧客在每一口都能品嚐到濃濃的茶香，口感滑順迷人，這兩款千層蛋糕都深受顧客喜愛，被譽為店內的必吃招牌甜點。

Eat enjoy 意享美式廚房林口三井店

地址：新北市林口區文化三路一段390-1號

電話：0226005881

官網：facebook

營業時間：11:30–21:30(平日)、11:00–22:00(六日)

線上預定：linkgoods、inline

服務費：10%服務費