《珠寶師遺落在時光裡的愛》--- 真愛，是永不止息的追尋。

《一分鐘快評》



緣起緣滅，真愛輾轉，因果循環，錯過的愛，永遠最美。



電影《珠寶師遺落在時光裡的愛》編導充滿巧思，以一張紙上手繪的肖像，牽起了兩段跨時空的忘年之愛，讓觀眾跟著俊美的男女主角穿梭時空輾轉間，見證了真愛的刻骨銘心與追尋的勇氣。他與她，她與他，追憶似水年華，美得短暫燦爛，也美得深情淒婉......

全片編導深具巧思，把愛情故事說得溫婉動人，男女配角俊男美女共譜兩段忘年之愛，雖然都因在不對的時間，愛上了對的人而錯失良緣，但雙方對於追求真愛的心，是令人敬佩而感動的，加上全片風景賞心悅目，運鏡流暢，彷彿在讀著一首餘韻綿綿不絕的愛情詩。

2025年10月31日在台上映的西班牙電影《珠寶師遺落在時光裡的愛》(El secreto del orfebre/The Goldsmith's Secret)改編自備受讚譽西班牙作家艾莉・巴塞羅(Elia Barceló)的文學名著同名小說，由擁有人文學博士學位與新聞學學士學位的教授，2015年從新聞媒體領域轉入視聽產業的導演奧嘉・歐索里奧（Olga Osorio)執導，《不殺》（No Matarás）馬里歐 ・卡薩斯(Mario Casas)與《沈默茱麗葉》（Julieta）蜜雪兒・珍娜（Michelle Jenner Husson）領銜主演，電影獲得邁阿密電影節2025年奈特馬林巴斯獎影。

2025年10月31日在台上映的西班牙電影《珠寶師遺落在時光裡的愛》(El secreto del orfebre/The Goldsmith's Secret)中文預告，影片引用自https://www.youtube.com/watch?v=zcDveLHJW8s





電影《珠寶師遺落在時光裡的愛》(El secreto del orfebre/The Goldsmith's Secret)全片有三大看點 ，編導透過兩段跨時空互為因果循環的忘年之戀，點明了三個關於愛情宿命與女性的議題，「因果循環，真愛永恆」、「女性自主婚姻雙桎梏與追夢破繭而出。」與「俊男美女復古情懷 + 鄉村風景美不勝收。」

看點一 :「因果循環，真愛永恆。」



小說家艾莉・巴塞羅（Elia Barceló)在同名小說，融入了跨時空的奇幻元素，講述了兩段錯過的愛，以戲劇化的隱喻表達：兩段跨時空深情愛戀，電影《珠寶師遺落在時光裡的愛》(El secreto del orfebre/The Goldsmith's Secret)前半場看到的是發生在1974年的第一段情愛中，看似男有情女無意，發生在1999年第二段的情愛中，則轉成了女有情男卻有苦難言，愛情相戀本可以非常契合的兩人，卻因為相遇的時機錯誤，而終究無法走到一起，也就是現代人常說的 : 「在不對的時間，遇上對的人」，典型的兩情相悅下的有緣無份，但改編成電影後，編導巧妙地透過了女主角在一張紙上手繪的肖像，牽起了兩段跨時空的忘年之愛，更賦予了大家熟悉的因果循環元素，全片點出了即使錯過的愛最美，但在愛戀當中的雙方，

承諾了，就應該竭盡一生努力去達成，

真愛過，就算跨越了時空也不曾遺忘。

而編導在結尾也做了一個令人感動又點到為止的安排，留給觀眾綿綿的餘韻聯想。

看點二:「女性自主婚姻雙桎梏與追夢破繭而出。」

電影《珠寶師遺落在時光裡的愛》(El secreto del orfebre/The Goldsmith's Secret)片中的時空從1974年2000年橫跨26年，從西班牙大城市到偏鄉小城，再到美國紐約，小說作者與編導在本片反映了20世紀社會對女性角色與空間的限制，迫使她們活在一個僵化的框架中，在1974年娓娓道來的第二段中年男主角回到舊時空的情感中，年輕女裁縫師有著與同年齡閨蜜大不同的觀念，她認為女性應於獨立自主，不該以夫為天，她試圖盡可能地打破這些束縛卻遭挫折，包括原本論及婚嫁，擁有大男人主義觀念的男友，因迥異的婚姻與工作觀念，兩人分道揚鑣，遇到了中年男主角後，兩人雖然未能成為一生一世的伴侶，卻在辭別時留給年輕女配角一筆可觀的錢，並鼓勵她前進紐約，勇於追求實現設計師的夢想。

這樣女性在舊時代婚姻與自主遭受的雙重桎梏，相信台灣女性絕對深有同感並不陌生，從老一輩女性男尊女卑，婚姻不能自主，到現在可以自由戀愛與選擇婚姻職業，電影中的女性勇於追夢的故事令人感動，也值得許多還受困在傳統觀念的女性勇於突破窠臼的女性，從感動於這部在充滿愛情與復古氛圍的電影之餘，更能細細思考關於自己追夢實踐的勇氣。

看點三:「俊男美女復古情懷 + 鄉村風景美不勝收。」

在電影《珠寶師遺落在時光裡的愛》(El secreto del orfebre/The Goldsmith's Secret)片中飾演忘年情人的兩代男女主配角全都是俊男美女，因為時空回溯，觀眾得以跟著故事劇情的流轉，感受不同年代的男女服裝穿著，洋溢著濃濃的復古風情，加上片中一處位於西班牙偏鄉的維拉小城，大自然的風光與充滿古典美的建築，攝影鏡頭所到之處美不勝收，人美景也美加上充滿優雅的配樂，一整個讓人看得沉浸其中捨不得離開大銀幕。

喜歡跨時空的真愛追尋故事，與女性勇於自主追夢實踐理想故事的朋友，2025年10月31日請鎖定西班牙電影《珠寶師遺落在時光裡的愛》(El secreto del orfebre/The Goldsmith's Secret)，呼朋引友一起進場去感動沉浸。

<導演與男女主角與男配角介 >

<導演奧嘉・歐索里奧 Olga Osorio 簡介 >

奧嘉・歐索里奧（Olga Osorio）是西班牙導演兼編劇，在學術界擁有深厚資歷，擁有人文學博士學位與新聞學學士學位，是中學傳播與媒體課程的教授，2015年從新聞媒體領域轉入視聽產業，展開了她的創作生涯，繼



她的作品曾在多個影展中獲獎，並入選於西切斯（Sitges）、幻想電影節（Fantasia）、西雅圖國際電影節（Seattle International Film Festival）、紐約國際兒童電影節（New York Children International Film Festival）、羅德島、棕櫚泉、里茲與River Run等國際影展。



目前，她在拉科魯尼亞影像與聲音學校（Escola de Imaxe e Son de A Coruña）教授電影導演、電影推廣與發行課程，致力於培養新一代電影創作者，她的職業生涯結合了新聞、教學與視聽創作三大領域，以其敘事手法及對電影教育的投入而備受肯定。





<關於男主角馬里歐・卡薩斯 Mario Casas 簡介>

馬里歐 ・卡薩斯(Mario Casas)出生於1986年6月12日，地點為西班牙加利西亞的拉科魯尼亞（La Coruña, Galicia）。



他於2005年以電視劇《Obsesión》中一個小角色展開演藝生涯。不過直到一年後，他才在長片電影中獲得第一個重要角色。



安東尼奧・班德拉斯（Antonio Banderas）給了他機會，讓他在自導自演的電影《英倫之路》（El camino de los ingleses）中登上大銀幕。



自此之後，他的事業在西班牙電影界一路扶搖直上，代表作包括《愛在瘋狂時》（Tres metros sobre el cielo）、《佈局》（Contratiempo）以及《毛特豪森的攝影師》（El fotógrafo de Mauthausen），這些作品不僅讓他在觀眾間廣受歡迎，也在業界取得成功。他憑藉大衛・維克多里（David Victori）執導的電影《不殺》（No Matarás），獲得人生第一座哥雅獎最佳男主角獎。



2023年，他主演由Nostromo Pictures製作的美國電影《蒙上你的眼》（Bird Box）西班牙衍生版（spin-off），同年更以導演身份首次執導長片《我的孤獨有翅膀》（Mi Soledad Tiene Alas）。



最近，他主演了由羅德里戈・科特斯（Rodrigo Cortés）執導的新片《越越獄試》（Escape），該片由大導演馬丁・史柯西斯（Martin Scorsese）擔任執行製作。

<關於女主角蜜雪兒・珍娜 Michelle Husson 簡介>



西班牙電影及電視演員蜜雪兒・珍娜（Michelle Jenner Husson），1986年9月14日出生於巴塞隆納，她是一位加泰隆尼亞籍的女演員，擁有法國與英國血統。



美麗的她從小展現藝術天分，僅兩歲時便首次在廣告中亮相，她的電視處女作是2000年的劇集《城市的色彩》（El cor de la cuitat）。



她曾就讀於加泰隆尼亞的 La Salle Bonanova 學校，並於 Company 學校學習戲劇、歌唱與舞蹈，以及在Nancy Tuñon演藝學校學習表演。



16歲時，她移居西班牙馬德里，並迎來演藝生涯中的一個關鍵角色，在 Antena 3 頻道的電視劇《Paco的男人們》（Los Hombres de Paco）中飾演 Sara Miranda。此劇為她帶來了極高的知名度與專業肯定，自此演藝之路順利展開。



她也曾在阿莫多瓦（Pedro Almodóvar）的電影《沈默茱麗葉》（Julieta）中出演，成為所謂的「阿莫多瓦女孩」。



之後她在電影、電視、舞台劇以及配音界全面發展其演藝生涯，在超過百部配音作品中，她為《哈利波特》系列前四部電影中的妙麗・格蘭傑（Hermione Granger）配音，亦為《美麗人生》中的小男孩喬蘇埃（Giosuè）配音，這些都是她的代表作之一。



2001年，因出演個人銀幕處女作《魔鬼誕生》，在影視圈出道 ；



2004年，出演電影《夏日的雲彩》（Nubes de verano）。之後因在西班牙電視連續劇《巴克的朋友們》（Los hombres de Paco）中飾演莎拉·米蘭達而成名。



2011年，出演劇情科幻片《外星人》，並在電影《別害怕》中飾演一個遭到父親侵犯的女孩。



2012年在西班牙電視台的劇集《伊莎貝拉一世》中出演了女主角伊莎貝拉女王，還出演動畫電影《秘魯大冒險》；



2016年，再次出演動畫電影《狗狗的瘋狂假期》近期代表作為Netflix紙房子外傳《柏林》。



在電影方面，她曾參與 Montxo Armendáriz 執導的《別害怕》（No tengas Miedo），此片為她贏得西班牙哥雅獎最佳新演員提名，同時也讓她榮獲最佳女演員獎與西班牙影評人協會頒發的電影作家勳章。



之後，她還參演多部電影，包括 Mariano Barroso 執導的《所有的女人》（Todas las mujeres）、Nacho Vigalondo 的《外星人》（Extraterrestre）、Felipe Vega 的《夏日的雲彩》（Nubes de verano），以及 David Serrano 執導的《我們需要談談》（Tenemos que hablar）。

<關於男配恩佐·奧利佛 Enzo Oliver 簡介>

恩佐·奧利佛( Enzo Oliver )飾演 《珠寶師遺落在時光裡的愛》男主角年輕時



恩佐·奧利佛來自巴塞隆納的演員與音樂人，自小便在 Laura Jou Estudi per a l'actor、Tracart、Eòlia 以及 El Timbal 接受培訓。他會唱歌並彈奏古典吉他，精通西班牙語與加泰隆尼亞語。因在 Playz 劇集 《Ser o no Ser》 中飾演 Alex 而為人熟知。



他也曾參與 TV3 日播劇 《Com si fos ahir》、電影 《El Metralla》 以及 Atresplayer 劇集 《La caja de arena》。此外，他是電影 《珠寶師遺落在時光裡的愛》(El secreto del orfebre)的主演之一，並且也出演了 《Viaje de fin de curso》。

<電影本事>



1999年，技藝精湛的珠寶設計師，啟程前往紐約展出他最新的作品，啟程前他特別回到久違的故鄉探訪，此行喚起了他25年前的夏日戀曲，回憶起年少時邂逅了對他影響深遠的40歲的女裁縫師，當時兩人之間，橫跨二十歲年齡差距的姊弟戀，讓這段戀情注定是場無果的愛情悲劇。



他決心改變命運，試圖重寫他的人生故事，卻意外發現一個驚人的祕密，他的愛能超越時間的界限，還是終將永遠被埋沒？



珠寶師遺落在時光裡的愛 El secreto del orfebre / The Goldsmith's Secret

出品國家 : 西班牙

電影語言 : 西班牙語與英文

電影類型 : 劇情/愛情

電影長度 : 1時37分

電影分級 : 普遍級

在台上映 : 2025年10月31日

電影發行 : 聯影／聯贏

電影製片 : 阿德里安·格拉(Adrián Guerra)與努里亞·瓦爾斯(Núria Valls)

小說作者 : 艾莉・巴塞羅(Elia Barceló)

電影導演 : 西奧・索里奧（Olga Osorio）

電影編劇 : 西奧・索里奧（Olga Osorio）與艾莉・巴塞羅(Elia Barceló)

電影攝影 : 馬克・米羅(Marc Miró)

電影剪輯 : 盧爾德・羅德里格斯 (Lourdes Rodríguez)

電影配樂 : 劉瑙(Lau Nau)

領銜主演 :

蜜雪兒・珍娜(Michelle Husson)飾演1976年時期的女裁縫師 Celia

馬里歐 ・卡薩斯(Mario Casas)飾演1999年時期珠寶設計師 Juan Pablo

恩佐·奧利佛(Enzo Oliver)飾演Juan Pablo年輕時

Rosó Ribas飾演1999年時期的Celia

Manel Barceló飾演1999年時期的Eloy，Juan的叔叔

Teo Soler飾演1953年時期的Eloy

