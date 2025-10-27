台中牛排吃到飽！史堤克牛排310元起自助吧吃到飽，比臉大肋眼牛排必吃。

台中牛排吃到飽！史堤克牛排310元起自助吧吃到飽，必點比臉大肋眼牛排，高CP值聚餐首選。

台中美食要找CP值高、又能滿足大口吃肉慾望的牛排館，就到黎明路上的「史堤克牛排」，這裡主打點用一份主餐排餐，就能無限享用豐富的自助吧，最低只要310元起，就能享受湯品、水果、飲料、現炸薯條吃到飽，推薦必點超浮誇比臉大的美國肋眼牛排，難怪用餐時段總是座無虛席，是在地人與學生族群的聚餐愛店。



台中牛排吃到飽推薦，史堤克牛排的豐盛自助吧

「史堤克牛排」最吸引人的特色之一，就是那誠意滿滿的自助吧，這裡提供了當季新鮮水果、香濃的玉米濃湯、以及用料實在的羅宋湯，光是湯品就讓人忍不住想多喝幾碗，飲料區的選擇也相當多樣，更棒的是，只要點了主餐，店家還會附上熱騰騰的現炸薯條，而且同樣是無限量供應，剛起鍋的薯條外酥內軟，讓人一根接一根停不下來，光是享用自助吧就已經讓人感到相當滿足。



比臉大肋眼牛排必吃，桌邊牛油炒飯是史堤克牛排特色

當然，來到牛排館，主餐的表現才是重頭戲，「史堤克牛排」的招牌「美國肋眼」一份790元，絕對能滿足所有肉食控的期待，一上桌，那幾乎比臉還要大的尺寸就讓人驚呼連連，切開後，粉嫩的肉色展現了完美的熟度控制，每一口都吃得到牛肉的鮮甜與爆汁口感，最特別的是，店員還會提供桌邊服務，細心地將肋眼旁邊多餘的油花切下，直接用高溫鐵板逼出牛油，再用這精華的牛油現場拌炒附餐的蔬菜飯，那香氣四溢的滋味，保證讓人一吃就上癮。



台中南屯區美食推薦，史堤克牛排雞腿排與墨魚

如果不吃牛肉，或是想嘗試其他主餐，「史堤克牛排」也提供了多樣化的選擇，「鐵匠香煎雞腿排」一份只要310元，選用優質的雞腿肉，煎得外皮金黃酥脆，裡面的肉質卻依然軟嫩多汁，是CP值極高的美味選項，如果想吃得更豐盛，還可以加價140元，升級一份包含整隻新鮮墨魚的海陸大餐，墨魚口感彈牙、鮮味十足，海鮮控絕對不能錯過，而這裡的附餐也很有特色，不是常見的鐵板麵，而是帶有蔬菜清甜香氣的「蔬菜飯」，更添健康與飽足感。



台中聚餐餐廳推薦，史堤克牛排的歐式舒適氛圍

除了美味的餐點，「史堤克牛排」黎明店的用餐環境也讓人印象深刻，挑高的空間搭配整面的書牆設計，營造出如同歐洲圖書館般的優雅氛圍，燈光明亮、座位寬敞舒適，無論是一個人前來用餐，或是與家人朋友團體聚餐，都能感到自在放鬆，在這樣舒適的環境中，大口享用美味的牛排與無限供應的自助吧，無疑是生活中最棒的享受之一，也難怪能成為台中南屯區人氣居高不下的聚餐首選。



史堤克牛排黎明店 店家資訊

地址：台中市南屯區黎明路二段495號

營業電話：04 2255 0013

營業時間 : 11:30-14:30 17:00-21:00