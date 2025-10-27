新竹竹北吃到飽！宗初壽司壽司、生魚片、丼飯全吃到飽，體驗日式立吞文化。

新竹竹北吃到飽推薦！宗初壽司主打立吞壽司吃到飽，現點現做握壽司、生魚片、丼飯無限享用。

新竹竹北吃到飽餐廳再加一！宗初壽司以獨特的「立吞」風格切入吃到飽市場，主打壽司、生魚片與丼飯無限量供應，讓顧客體驗如同日本上班族般的快節奏飲食文化，餐點種類豐富，從經典握壽司、炙燒系列到飽足感十足的丼飯應有盡有，為新竹的日本料理愛好者提供了全新的聚餐選擇。



竹北壽司吃到飽 交通與價格

「宗初壽司竹北店」位於竹北市光明六路上，就在竹北家樂福商圈旁，地理位置優越，周邊停車也相當方便，可以選擇對面的「P16停車場」或家樂福停車場，用餐方式為90分鐘吃到飽，採現金收費且不收服務費，平日價格為每人780元，假日則是每人880元，以壽司吃到飽而言，價格頗具競爭力。



立吞文化體驗與環境

店內環境乾淨簡約，呼應「立吞」主題，主要用餐區為吧檯站位與少數幾張桌子，雖然是體驗日本街邊文化，但整體空間仍保有舒適感，店家也貼心在用餐區設置了洗手台，方便顧客清潔，店家也透露，未來將會增加更多座位區，滿足不想久站的顧客需求。



新竹壽司吃到飽宗初壽司菜單亮點

這裡的餐點均為現點現做，握壽司是最大亮點，可以看到師傅在台前忙碌地處理整塊漁獲，現切的生魚片厚度適中，搭配的醋飯份量剛好，不會讓人一下就吃飽，人氣最高的「鮭魚握壽司」油脂豐富、入口滑順，「鮪魚」則鮮味明顯，「海鱺」口感扎實有彈性，「花枝」更是水潤鮮甜。



宗初壽司炙燒壽司與豪華丼飯

炙燒系列也是必點品項，「炙燒天使紅蝦」增加了軟嫩蝦肉的口感與焦香，「炙燒鮭魚」的油脂香氣更為逼人，「炙燒牛肉握壽司」的肉香與醋飯搭配得恰到好處，如果不想吃太多醋飯，也可以直接點「綜合生魚片」，包含鮭魚、鮪魚、旗魚、海鱺等，品質光澤俱佳，想增加飽足感的顧客，則推薦直上「丼飯」，「比目魚丼飯」鋪上厚實魚肉與鮭魚卵，「牛肉丼飯」的炙燒熟度也恰到好



竹北吃到飽宗初壽司推薦總結

對於喜愛吃壽司的朋友，「宗初壽司竹北店」提供了一個自由度極高的用餐體驗，可以充分享受「點你想吃的、吃多少」的樂趣，以作者本人當天享用的餐點份量來看，若以單點價格計算已超過1800元，對於食量較大的民眾來說，來這裡用餐基本上都能輕鬆回本，是新竹地區值得一試的壽司吃到飽新選擇。



宗初壽司 竹北店

地址 : 新竹縣竹北市光明六路95號

電話 : 0955 057 117

時間 : 11:30–15:30, 17:30–21:3

90分鐘用餐時間、現金收費 平日$780元/人、假日$880/人

無服務費