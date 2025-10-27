屏東-大港參貳 平價台式牛排館~勝利星村店 《爆量香菜牛排 丨自助吧吃到飽丨 麻辣鴨血臭豆腐 》

大港參貳

台式復古懷舊牛排餐廳

是鬥牛士家族品牌

以高雄起家,所以命為「大港」

「參貳」是承襲第一家門市地點

目前有 高雄2家分店 及 屏東店

屏東店位於勝利星村

南下遊客到屏東也能吃到高雄特色台式牛排

主打原塊牛排，爆量香菜/葱 點好點滿

新台式創意牛排新吃法

餐廳外觀營造出早期舊戲院風格

用餐環境充滿懷舊復古氣氛,跟新台灣原味類似

整體很符合勝利星村的風格

四周牆壁都是長輩的回憶,部分懷舊童玩小昭也有印象

用餐規則:

點一份排餐,可免費享用自助吧(濃湯、飲料、咖哩、白飯)

身高101cm~130cm,兒童自助吧49元或鐵板麵擇一,單點不可折抵低消

素食者需酌收190元座位使用費,可單點折抵

用餐時間 75分鐘 (客滿時)

自助畫單至櫃台結帳

消費500元可玩珠仔台,依分數送贈品

無限供應自助區

白飯及咖哩醬

黑胡椒醬及蘑菇醬

玉米濃湯

古早味蒜蓉醬

佐料區

飲品區

一份排餐附一顆餐包

玉米濃湯、咖哩飯

黑胡椒醬

麻辣鴨血臭豆腐

豆腐鴨血有入味,整體好吃

熟成霜降牛~400元(另加一倍蔥20元+爆量香菜39元)

婆婆最愛香菜跟葱,小昭直接點好點滿,多到滿出來,感覺牛排是配角

5oz的霜降牛排不大,但超厚

淋上黑胡椒醬,與香菜交融,鐵板滋滋作響,香味撲鼻而來

肉質鮮嫩多汁,熟成牛的肉質比較好

大港牛排+魷魚~350元

平價版海陸餐,有牛排與魷魚,一次雙享受

招牌大港牛排是調味牛,熟度固定為7分

肉質上沒有熟成霜降牛來的嫩,

筋部分稍微影響口感,建議先挑開後食用

黑胡椒醬風味不錯,黑胡椒與洋蔥香氣足夠

大港參貳用餐的環境有濃厚復古懷舊味道,

獨特的牛排加香菜及青蔥吃法,完全台式無誤

鐵板麵可免費加麵,若不吃麵也可以更換蛋/臭豆腐

價格上算平價,又有自助吧吃到飽,整體算是超值

小昭特地帶婆婆前去用餐,婆婆是香菜/蔥 控,

她用餐後意猶未盡,還想再去吃一次~

🫧口味因人而異,以上僅供參考🫧

Hi~喜歡的話,記得幫我按讚+追蹤 Chaoerh小昭食記 (2021年7月新成立)~

《 大港參貳》

•FB•IG

•(08) 732 6668

• 11:00~14:00 17:00~21:00

•屏東縣屏東市青島街路71號





檢視較大的地圖

延伸閱讀:

台中大里-牛室炙燒牛排《 PIZZA+ BUFFET放題》自助吧披薩吃到飽~台中大里店

屏東潮州-小時厚牛排~潮州店

屏東潮州-孫東寶台式牛排~潮州延平店

屏東-鬥炙原味炙燒牛排 (冷藏濕式熟成牛排)~屏東店

高雄-傑克兄弟牛排館Jack Brothers Steakhouse~高雄店

高雄-凱恩斯岩燒餐廳~高雄巨蛋店

高雄-45F漢來牛排

高雄-新國際西餐廳

高雄-王品牛排

高雄-新統一牛排