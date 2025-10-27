屏東-大港參貳 平價台式牛排館~勝利星村店 《爆量香菜牛排 丨自助吧吃到飽丨 麻辣鴨血臭豆腐 》

台式復古懷舊牛排餐廳
是鬥牛士家族品牌
以高雄起家,所以命為「大港」
「參貳」是承襲第一家門市地點
目前有 高雄2家分店 及 屏東店
屏東店位於勝利星村
南下遊客到屏東也能吃到高雄特色台式牛排
主打原塊牛排，爆量香菜/葱 點好點滿
新台式創意牛排新吃法
餐廳外觀營造出早期舊戲院風格
用餐環境充滿懷舊復古氣氛,跟新台灣原味類似
整體很符合勝利星村的風格
四周牆壁都是長輩的回憶,部分懷舊童玩小昭也有印象
用餐規則:
- 點一份排餐,可免費享用自助吧(濃湯、飲料、咖哩、白飯)
- 身高101cm~130cm,兒童自助吧49元或鐵板麵擇一,單點不可折抵低消
- 素食者需酌收190元座位使用費,可單點折抵
- 用餐時間 75分鐘 (客滿時)
自助畫單至櫃台結帳
消費500元可玩珠仔台,依分數送贈品
無限供應自助區
白飯及咖哩醬
黑胡椒醬及蘑菇醬
玉米濃湯
古早味蒜蓉醬
佐料區
飲品區
一份排餐附一顆餐包
玉米濃湯、咖哩飯
黑胡椒醬
麻辣鴨血臭豆腐
豆腐鴨血有入味,整體好吃
熟成霜降牛~400元(另加一倍蔥20元+爆量香菜39元)
婆婆最愛香菜跟葱,小昭直接點好點滿,多到滿出來,感覺牛排是配角
5oz的霜降牛排不大,但超厚
淋上黑胡椒醬,與香菜交融,鐵板滋滋作響,香味撲鼻而來
肉質鮮嫩多汁,熟成牛的肉質比較好
大港牛排+魷魚~350元
平價版海陸餐,有牛排與魷魚,一次雙享受
招牌大港牛排是調味牛,熟度固定為7分
肉質上沒有熟成霜降牛來的嫩,
筋部分稍微影響口感,建議先挑開後食用
黑胡椒醬風味不錯,黑胡椒與洋蔥香氣足夠
大港參貳用餐的環境有濃厚復古懷舊味道,
獨特的牛排加香菜及青蔥吃法,完全台式無誤
鐵板麵可免費加麵,若不吃麵也可以更換蛋/臭豆腐
價格上算平價,又有自助吧吃到飽,整體算是超值
小昭特地帶婆婆前去用餐,婆婆是香菜/蔥 控,
她用餐後意猶未盡,還想再去吃一次~
🫧口味因人而異,以上僅供參考🫧
《 大港參貳》
•FB•IG
•(08) 732 6668
•11:00~14:00 17:00~21:00
•屏東縣屏東市青島街路71號
