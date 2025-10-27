宅配美食｜榮獲國際獎肯定的高顏值綠豆糕！香氣細緻、送禮自用都超讚｜羽曦堂 星辰禮盒 綜合冰豆糕 – 貪食...

每天下午三點，就是我和同事最期待的「療癒時光」！但吃多了餅乾和巧克力，難免覺得太甜太膩，直到最近遇見了這款「羽曦堂 冰豆糕」，才真正找到能讓人「高貴不貴、少負擔」的完美甜點！這款冰豆糕使用100%純毛綠豆手工研磨，搭配伊思尼奶油與「生命之糖海藻糖」取代白砂糖，不僅熱量更低、甜度更柔和，還能吃出豆香的層次感！無論是在辦公室當下午茶、還是當伴手禮送人，都能展現出你對生活質感的講究

品牌介紹

「羽曦堂」是一個兼具顏值與內涵的甜點品牌，主打真食材、真手作、真美味。品牌榮獲 iTQi 國際美食大獎肯定，以減糖、無添加為理念，堅持使用天然食材與手工工藝，讓傳統綠豆糕升級成兼具健康與時尚的冰豆糕。每一口都綿密順滑，吃得出職人精神與純粹好味

開箱介紹

星辰禮盒 綜合冰豆糕

外盒典雅高級感~送禮好適合

裡頭是每個口味個別包裝，排排站看起來很療癒！

包含三款口味：經典原味、屏東玫瑰、苗栗桂花。每一顆都大小剛好，一口入口不沾手，冷藏後食用更能感受到綿密豆香在口中化開！

經典原味

表面有羽的字樣，小巧可愛

採用100%純毛綠豆研磨8次以上的細沙豆餡，搭配法國伊思尼奶油，打造入口即化的絲滑口感。豆香濃郁卻不甜膩，讓人一口接一口

屏東玫瑰

表面有玫瑰圖樣

全台首創的玫瑰口味！使用屏東在地玫瑰花瓣入餡，綠豆香氣融合花香，入口後淡雅花香在口中綻放，優雅又令人驚豔！

苗栗桂花

桂花的清香與綠豆餡完美契合，清爽的香氣在口中久久不散！

特別推薦給喜歡自然香氣、偏愛清新口感的你

結語

整體來說，羽曦堂的星辰禮盒包裝典雅精緻，不論是放辦公室當下午茶零嘴，或作為送禮選擇都相當體面！重點是一口一個、不膩口、熱量更低，小資族也能輕鬆享受高級感~

品牌資訊

【 羽曦堂 】

▸ 官網 ｜ https://www.yoosheetea.com/

▸ 品牌FB ｜ https://www.facebook.com/yoosheetea

▸ 品牌IG ｜ https://www.instagram.com/yoosheetea/