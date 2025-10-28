花蓮美食推薦！單一純賣雞湯小卷米粉天天排隊，免費續湯續麵CP值超高。

花蓮美食推薦！單一純賣雞湯小卷米粉排隊小吃專賣雞湯小卷米粉，湯鮮料多還能免費續湯續麵。

來花蓮吃海產絕對是不可錯過的行程，在花蓮市中美路上，有一家店名直白、生意卻好到驚人的「單一純賣雞湯小卷米粉」，如同店名所示，這裡只專心販售一樣主食，就是那碗用料實在、湯頭鮮美的雞湯小卷米粉，還能免費加湯加麵，憑藉著這獨一無二的美味與超高人氣，成為在地人與觀光客都甘願排隊等候的必吃花蓮小吃代表。



花蓮必吃美食，招牌雞湯小卷米粉湯鮮料滿

「單一純賣雞湯小卷米粉」的魅力核心，就在於那碗看似簡單、實則充滿細節的招牌料理，一碗售價110元，湯底是以雞骨長時間熬煮而成，滋味清甜而不油膩，並加入了油蔥、韭菜、蔥段與蝦米來提升香氣層次，主角小卷給得更是毫不手軟，每一碗都鋪著滿滿的新鮮小卷，口感軟嫩中帶著自然的脆度，每一口都能嚐到大海的鮮甜，此外，碗裡還有魚丸、口感獨特的花蓮薯以及紫菜等豐富配料，搭配上Q彈、能完美吸附湯汁精華的米粉，讓人吃得心滿意足。



花蓮排隊小吃秘密，免費加湯加麵CP值超高

除了湯鮮料美，「單一純賣雞湯小卷米粉」之所以能成為花蓮排隊名店，另一個關鍵就是店家超佛心的「免費加湯加麵」服務，對於食量較大的客人來說，這無疑是一大福音，不用擔心一碗吃不飽，可以盡情地享受這碗海味十足的美味，而對於喜歡喝湯的人，那清甜的雞湯更是可以無限續加，暖心又暖胃，此外，內行的老饕都知道，一定要加上店家自製的辣椒醬，微微的辣度更能提出湯頭的鮮美，讓整體風味更上一層樓。



花蓮小吃店環境，必點特色自製水果泡菜

「單一純賣雞湯小卷米粉」的店面不大，用餐環境分為室內與騎樓兩個區域，室內座位不多，尖峰時段常常需要與他人併桌，騎樓的圓桌座位則相對寬敞通風，雖然環境簡單，但乾淨整潔，用餐時段總是充滿著熱鬧的氛圍，除了主角小卷米粉，店家的自製小菜也深受歡迎，一盤30元，像是清爽脆口帶有淡淡果香的「水果泡菜」、入味的「煙燻豆皮」以及爽口的「涼拌木耳」，都是搭配米粉湯的最佳配角，也為這頓在地小吃體驗增添更多風味。



單一純賣雞湯小卷米粉美食資訊

地址：花蓮縣花蓮市中美路67-2號

電話：0938129826

官網：facebook

營業時間：11:00–14:00、17:00–20:00

外送：無

線上預定：無

停車場：無

服務費：無

洗手間：有

刷卡：無(可全支付)



