西門町吃到飽！韓式料理吃到飽「江陵阿嬤」498元開吃，豆腐鍋 韓式炸雞吃到飽。

台北西門町吃到飽！江陵阿嬤韓式料理吃到飽CP值超高，嫩豆腐鍋、韓式炸雞無限續。

台北西門町吃到飽！主打韓式料理吃到飽的「江陵阿嬤韓鍋料理吃到飽」，已成為許多學生與韓食愛好者的口袋名單。這裡最大的特色，就是提供了外面單點一份就要近400元的現煮嫩豆腐鍋無限續點服務，再加上自助吧上豐富的韓式炸雞、煎餅、烤肉與各式小菜，成人價位僅498元，平日學生更享有399元的優惠價，CP值真的非常高，是台北市區難得一見的平價韓式料理天堂。



韓式料理吃到飽自助吧

走進「江陵阿嬤」，最先被吸引的就是那排豐盛的自助吧，光是韓式涼拌小菜的種類就多到讓人眼花撩亂，從經典的韓國泡菜、涼拌黑麻蓮藕到香甜的蜜黑豆，還有口感Q彈的涼拌QQ麵，全部都是無限量供應，讓顧客可以像在韓國當地餐廳一樣，盡情享受各式小菜。自助吧上還有提供DIY韓式六色拌飯的配料，饕客可以自行組合，淋上麻油與韓式辣醬，體驗韓劇中主角們最愛的道地拌飯。



韓式炸雞與烤肉無限享用

自助吧的另一大亮點，絕對是讓許多人專程前來的「韓式炸雞」，店家提供的炸雞外皮酥脆、內層軟嫩多汁，淋上特製的韓式辣醬，風味完全不輸給外面的專賣店。許多經驗豐富的饕客分享，只要多吃幾塊剛出爐的炸雞就幾乎快要回本了。除了炸雞，肉食愛好者也不會失望，自助吧上還有韓式BBQ烤肉、辣炒豬肉、鐵板炒牛肉等熱食，可以搭配生菜做成「菜包肉」，享受多層次的美味。



韓式煎餅與經典熱食

澱粉愛好者在這裡也能找到天堂，「江陵阿嬤」提供了多款韓式傳統煎餅，像是空心菜海鮮煎餅、馬鈴薯起司煎餅與泡菜起司煎餅等，口感香酥。此外，還有經典的韓式炒冬粉與暖心暖胃的「人蔘雞粥」，粥品燉煮得十分軟爛，帶著淡淡的人蔘香氣，在享用刺激的辣味料理前，先來一碗粥暖胃是絕佳的選擇，各式韓式經典炸物如炸餃子、洋蔥圈等也會不時更換菜色。



現點現煮嫩豆腐鍋吃到飽

「江陵阿嬤」的核心招牌，就是現點現做的「韓式嫩豆腐鍋」，顧客可以使用手機點餐，選擇自己想要的口味，包含經典韓式、泡菜、麻辣或蔬菜高湯等，並可搭配牛肉、豬肉或海鮮。熱騰騰的鍋物上桌時香氣撲鼻，每一鍋裡都有滿滿的配料，包含肉片、蔬菜、雞蛋與滑嫩的豆腐，湯頭濃郁夠味，完全就是外面專賣店的標準，在這裡卻能無限續點，許多食量大的顧客甚至能吃到兩鍋以上，CP值真的高到破表。



西門町美食甜點與飲料

享用完豐盛的鹹食後，別忘了留點胃給甜點，這裡提供了傳統的「黑糖花生豆腐花」，口感類似豆花但更為扎實，淋上黑糖與花生粉，作為解膩的結尾恰到好處。飲料區則有咖啡、冰沙以及解膩必備的韓國玉米鬚茶，為這場韓式料理吃到飽劃下完美句點。



江陵阿嬤西門店交通資訊

「江陵阿嬤」西門店位於台北市萬華區西寧南路123號4樓，就在知名的唐吉訶德樓上，地理位置非常方便。用餐時間限制為90分鐘，提醒大家，因為CP值極高，用餐時段人潮眾多，建議可以提早透過線上系統訂位，以免現場久候。



江陵阿嬤강릉할매韓鍋料理吃到飽-西門店

地址：台北市萬華區西寧南路123號4樓（唐吉訶德樓上）

電話：02-23310501

營業時間：

週日至週四11:00~22:00(收客至20:30)

週五、週六11:00~22:30(收客至21:00)

平日下午16:30前可單人用餐

用餐時間：90分鐘

inline線上訂位 FB粉絲團



江陵阿嬤韓鍋料理吃到飽 價位：

成人：每人498元

兒童：每人250元（110-140cm)

學生：平日每人399元、假日每人438元

長者：平日每人399元、假日每人438元（60歲以上）

（用餐需另加10%服務費）

（平日下午16:30前可單人用餐）