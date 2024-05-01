母親節家庭聚餐首選OKAY韓國烤肉✨
中山站最熱門的台北韓式燒肉吃到飽😍
最低只要499元起，超級划算～
只要+299即可啤酒及多款調酒喝到飽
可以享受到最道地的韓式料理跟肉品！
-
OKAY韓國烤肉在中山站附近經營30幾年的韓式燒肉，高CP值吃到飽餐廳👏🏻
位在二樓，可搭電梯或走樓梯上樓喔！
以全新點餐方式，讓消費者更有飽足感
裝潢風格很有特色，很有韓國的風格！
座位數很多，有吧台區、一般座位區，
座位之間都贏間隔，用餐起來很舒適～
還有一區是半開放式，很適合包場聚餐
朋友聚餐、公司慶功也很適合呢👍🏻
靠窗還可以看到美麗的夜景，好浪漫啊
除了韓式燒烤吃到飽，還有韓式料理～
還增添老顧客都知道的必點銅盤牛肉！
-
OKAY韓國烤肉菜單/用餐時間100分
OKAY韓國烤肉酒飲單點
我們吃的是499元吃到飽，一起來看看
《烤肉》
🔸銅盤牛肉/銅盤豬肉
老饕必吃的銅盤牛肉絕對必點！太好吃
肉質軟嫩鹹香、入口即化超滿足😆
銅盤豬肉也超好吃，Q彈可口超美味
而且不會太油膩，搭配蔬菜超涮嘴呢！
🔸原味豬五花肉
厚度很紮實，肥美誘人且油花豐富呢😆
-
《韓食》
🔸辣炒年糕
甜中帶點甜辣且香Q彈牙，超級過癮！
🔸海鮮煎餅
酥脆帶點軟Q的口感，裡面海鮮很豐富
🔸韓式炸雞
有洋釀跟蜂蜜2種口味，一定要試試～
韓式炸雞香酥脆彈、肉質肥美，都不錯
🔸韓式炒冬粉
超多人一直續點韓式炒冬粉，很道地！
上面還有灑著芝麻，清爽又Q彈超可口
-
《主食》
🔸炸醬麵
我很喜歡這個炸醬麵，像韓劇一樣呢！
把料拌在一起後，麵條吸附醬汁超香濃
再搭配上面的小黃瓜，飽足感滿滿啊！
念念不忘的口感，會讓人想二訪呢🥳
🔸石鍋拌飯
韓國的國民美食，當然要吃起來！
上面有一顆荷包蛋，配上海苔、時蔬、泡菜、豬肉與醬料～
拌在一起後還有帶點鍋巴香氣，超厲害
-
《湯鍋》
🔸海鮮豆腐湯（不辣）
超喜歡OKAY韓國烤肉的海鮮豆腐湯
裡面有滿滿的配料，還有蝦，用料實在
還有豆腐、香菇、蔬菜等等，很用心！
湯頭濃郁又順口，溫潤圓滑超好喝🥰
-
《小菜》
一入座就會附上的小菜，有如來到韓國
有海帶芽、泡菜、醃蘿蔔、豆芽、生菜等等（蒜頭、青辣椒），超多選擇～
尤其是泡菜，又辣又爽口，超好吃😋
-
《飲品》
飲料區自助吧有無糖綠茶、奶茶、檸檬紅茶，我都很喜歡🥤
有罐裝雪碧、可樂無限暢飲，太幸福！
-
中山區韓式烤肉推薦OKAY韓國烤肉
不但CP值高，服務優良、食材新鮮～
靠窗還有美麗的台北夜景，超享受😎
不用出國就能品嚐道地韓式料理，
趕快來台北烤肉吃到飽OKAY韓國烤肉
-
📍OKAY 韓國烤肉
☎️電話：02 2567 2545
✨IG：@okayler
⏰營業時間：17:30~22:30（周六、日12:00~15:00；17:30~22:30）
✨地址：台北市中山區南京東路一段34號