母親節家庭聚餐首選OKAY韓國烤肉✨

中山站最熱門的台北韓式燒肉吃到飽😍

最低只要499元起，超級划算～

只要+299即可啤酒及多款調酒喝到飽

可以享受到最道地的韓式料理跟肉品！

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OKAY韓國烤肉在中山站附近經營30幾年的韓式燒肉，高CP值吃到飽餐廳👏🏻

位在二樓，可搭電梯或走樓梯上樓喔！

以全新點餐方式，讓消費者更有飽足感

裝潢風格很有特色，很有韓國的風格！

座位數很多，有吧台區、一般座位區，

座位之間都贏間隔，用餐起來很舒適～

還有一區是半開放式，很適合包場聚餐

朋友聚餐、公司慶功也很適合呢👍🏻

靠窗還可以看到美麗的夜景，好浪漫啊

除了韓式燒烤吃到飽，還有韓式料理～

還增添老顧客都知道的必點銅盤牛肉！

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OKAY韓國烤肉菜單/用餐時間100分

OKAY韓國烤肉酒飲單點

我們吃的是499元吃到飽，一起來看看

《烤肉》

🔸銅盤牛肉/銅盤豬肉

老饕必吃的銅盤牛肉絕對必點！太好吃

肉質軟嫩鹹香、入口即化超滿足😆

銅盤豬肉也超好吃，Q彈可口超美味

而且不會太油膩，搭配蔬菜超涮嘴呢！

🔸原味豬五花肉

厚度很紮實，肥美誘人且油花豐富呢😆

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《韓食》

🔸辣炒年糕

甜中帶點甜辣且香Q彈牙，超級過癮！

🔸海鮮煎餅

酥脆帶點軟Q的口感，裡面海鮮很豐富

🔸韓式炸雞

有洋釀跟蜂蜜2種口味，一定要試試～

韓式炸雞香酥脆彈、肉質肥美，都不錯

🔸韓式炒冬粉

超多人一直續點韓式炒冬粉，很道地！

上面還有灑著芝麻，清爽又Q彈超可口

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《主食》

🔸炸醬麵

我很喜歡這個炸醬麵，像韓劇一樣呢！

把料拌在一起後，麵條吸附醬汁超香濃

再搭配上面的小黃瓜，飽足感滿滿啊！

念念不忘的口感，會讓人想二訪呢🥳

🔸石鍋拌飯

韓國的國民美食，當然要吃起來！

上面有一顆荷包蛋，配上海苔、時蔬、泡菜、豬肉與醬料～

拌在一起後還有帶點鍋巴香氣，超厲害

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《湯鍋》

🔸海鮮豆腐湯（不辣）

超喜歡OKAY韓國烤肉的海鮮豆腐湯

裡面有滿滿的配料，還有蝦，用料實在

還有豆腐、香菇、蔬菜等等，很用心！

湯頭濃郁又順口，溫潤圓滑超好喝🥰

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《小菜》

一入座就會附上的小菜，有如來到韓國

有海帶芽、泡菜、醃蘿蔔、豆芽、生菜等等（蒜頭、青辣椒），超多選擇～

尤其是泡菜，又辣又爽口，超好吃😋

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《飲品》

飲料區自助吧有無糖綠茶、奶茶、檸檬紅茶，我都很喜歡🥤

有罐裝雪碧、可樂無限暢飲，太幸福！

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中山區韓式烤肉推薦OKAY韓國烤肉

不但CP值高，服務優良、食材新鮮～

靠窗還有美麗的台北夜景，超享受😎

不用出國就能品嚐道地韓式料理，

趕快來台北烤肉吃到飽OKAY韓國烤肉

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📍OKAY 韓國烤肉

☎️電話：02 2567 2545

✨IG：@okayler

⏰營業時間：17:30~22:30（周六、日12:00~15:00；17:30~22:30）

✨地址：台北市中山區南京東路一段34號

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