沖繩海景咖啡廳！CASA SOL玻璃屋咖啡廳無敵海景，必玩巨型盪鞦韆拍出IG美照。

沖繩海景咖啡廳！今歸仁村「CASA SOL」絕美海景，必拍玻璃屋與巨型盪鞦韆。

2024年才剛開幕的「CASA SOL」咖啡廳，正迅速成為沖繩旅遊版圖上的最新亮點，這間隱身於沖繩北部今歸仁村的咖啡廳，以其獨特的玻璃屋設計、一望無際的無敵海景，以及最吸引社群目光的「巨型盪鞦韆」而聞名，它不僅是一間咖啡廳，更是一處結合自然、陽光與藝術靈感的絕美秘境，吸引了無數旅客前來朝聖。



沖繩海景咖啡廳的玻璃屋絕景

「CASA SOL」的品牌理念融合了自然與陽光，其建築主體採用大面積的玻璃帷幕設計，讓沖繩的燦爛陽光得以毫無保留地灑落室內，營造出通透明亮的空間感，坐在店內，彷彿置身於森林之中，眼前就是今歸仁村靜謐的內海景觀，讓人可以徹底放鬆，享受沖繩特有的慢活節奏。



沖繩IG景點 拍照攻略

這裡之所以成為最新的沖繩IG景點，是因為店家精心設計了三大夢幻打卡裝置，首先是詢問度最高的「巨型盪鞦韆」，體驗者需至櫃檯登記並繳費，費用為單純體驗盪鞦韆1500日圓，若需租借飄逸的長裙禮服則為2000日圓，合計一人3500日圓，現場會有工作人員協助穿戴安全裝置，在專業人員的推動下，盪鞦韆會飛向海天一線的絕景，拍出的照片詢問度絕對破表。



第二個必拍點是利用漂流木打造的「拍照巢箱」，獨特的巢狀設計彷彿一個畫框，完美框住了遠方的內海美景，旅客可以爬上咖啡廳的展望台，從鳥瞰的角度拍下巢箱與海景，又是另一種不同的視覺感受，第三個則是「巨型高腳椅」，彩色的吧台椅非常適合三五好友或家庭一同合照，隨手一拍都充滿度假氛圍。



CASA SOL 菜單與交通資訊

「CASA SOL」的餐點提供甜點、飲品及輕食，店內低消為每人一杯飲品，據說以熱帶水果製作的餐點是這裡的招牌，但即使只是點杯飲料，搭配眼前的美景也已足夠療癒，在交通方面，由於咖啡廳位於沖繩北部，建議旅客自駕或租車前往最為方便，店家設有專屬停車空間，這裡距離知名的「古宇利島」景點不遠，非常適合安排在沖繩北部一日遊的行程中，作為中途的休息站。



沖繩新景點總結

如果您正計畫前往沖繩北部旅行，「CASA SOL」絕對是值得列入清單的夢幻景點，建議您可以留一個下午的時間，來這裡品嚐一杯咖啡，拍下獨一無二的絕美照片，感受被陽光包圍的沖繩慢時光。



CASA SOL咖啡廳資訊

營業時間：

週一~週三 10:00~16:00

週四~週日 10:00~17:00

地址：沖縄県国頭郡今帰仁村湧川661