從大阪到北投！快打旋風暖簾登台亮相， 牛乳石鹼再掀錢湯文化熱潮





今年秋季，日本百年品牌「牛乳石鹼」再度與北投溫泉博物館合作，推出【澡堂學】特展，將於本月 10月31日正式登場。展覽規劃多個沉浸式展區，結合視覺、嗅覺與聽覺等多重感官體驗，帶領觀眾走進跨越時空的錢湯日常。





走進百年浴場，展區亮點搶先看

進入展區，首先映入眼簾的是「錢湯閱讀區」，於北投溫博館特有的浴池空間中，展示與錢湯相關的書籍與歷史資料，讓觀眾能在閱讀與影像之間，重新感受澡堂文化的多元風貌。接著迎面而來的「暖簾牆」，展出牛乳石鹼歷年具代表性的暖簾，並邀請您參與票選，一同選出最具共鳴的暖簾作品。

今年特展中，特地從日本蒐羅「錢湯推薦2025 ～大阪・關西篇～」的聯名暖簾及展示品首度於台灣亮相。今年以深愛錢湯的遊戲角色「E・本田」為主要角色為主題進行設計，希望透過這些內容，廣泛傳播日本錢湯文化的魅力；此外還結合一番賞潮流，展出牛乳石鹼主題的扭蛋公仔，增添趣味看點；而由上百顆經典紅盒皂堆疊而成的「牛乳石鹼紅富士山」，將視覺衝擊與經典香氣融合，成為觀展打卡的必拍焦點。

限定活動邀您參與，感受錢湯魅力

除了展區內豐富的場景設置，本次【澡堂學】特展更推出一系列限定活動，邀請您來到現場一同感受百年文化的溫暖魅力。

在特定期間，於展區拍照打卡即可兌換限量的「牛乳石鹼紅盒皂」乙個。

參加暖簾牆票選活動，就有機會抽中限量好禮。

舉辦兩場專題講座，帶領民眾透過不同視角探討錢湯文化。

四場親子DIY體驗，讓大小朋友親手打造專屬洗浴產品，創造親子同樂的專屬回憶。

走進錢湯，感受生活的溫度

2025【澡堂學】北投溫泉博物館x牛乳石鹼 特展，以多元展區與一系列活動，展現錢湯文化的歷史底蘊與生活美學。誠摯邀請民眾走進北投溫泉博物館，展開一場探索文化、療癒身心的體驗。





展覽資訊

2025【澡堂學】北投溫泉博物館x牛乳石鹼 特展

展覽日期：2025/10/31（五）～2025/12/21（日）

展覽地點：北投溫泉博物館（台北市北投區中山路2號）

展覽時間：週二~週日10:00-18:00（週一及國定假日公休）



