2025台南關子嶺溫泉美食節 值得你安排假期來泡泥漿溫泉、吃甕缸雞品嘗山產佳餚與拍美照

一年一度的台南關子嶺溫泉美食節，一場結合溫泉、美食、文化與夜間光環境的台南秋季觀光盛事，已於 2025年10月25日盛大展開，熱鬧持續到11月24日。「關子嶺天下第一鼎」香菇雞湯品嘗與「百鬼夜行巡禮踩街」是10月25日開幕日的亮點活動。當日你或許沒能一起同樂，但溫泉街道的夜間光環境布置與「微疼」跨界合作專屬大型發光氣偶裝置與多座打卡裝置，活動期間都會在大成殿廣場持續設置，值得你安排假期來關子嶺泡泥漿溫泉、吃甕缸雞品嘗山產佳餚與拍美照。



2025台南關子嶺溫泉美食節 10月25日在關子嶺大成殿廣場熱鬧揭幕，開幕典禮在精彩的仙草國小太鼓表演與長官啟動象徵祈福的「神社搖鈴」揭開序幕。



2025台南關子嶺溫泉美食節開幕儀式大合照



2025台南關子嶺溫泉美食節開幕重頭戲，「關子嶺天下第一鼎」香菇雞湯，在睽違 21年後重磅登場。



「關子嶺天下第一鼎」香菇雞湯，以白河香菇、關子嶺土雞與台南脆筍熬煮，香氣濃郁、湯頭鮮美，吸引大批民眾排隊品嘗。



1000份「關子嶺天下第一鼎」香菇雞湯，除了網路預約的 300份早鳥名額外，現場開放的 700份名額亦在短時間內全數索取一空，民眾手捧熱騰騰的雞湯細細品味，臉上洋溢滿足笑容。



關嶺祭典市集 (10/25(六) 、10/26(日) 、11/01(六) 、11/02(日)，11:00-20:00，地點：嶺頂公園)



關嶺祭典市集，街頭藝人表演。



開幕當日最受矚目的「夜祭巡行」今年主題為「百鬼夜行」，遊行從寶泉橋出發，一路巡行前往大成殿廣場，隊伍由四座巨型日本妖怪操偶 (輪入道 (照片)、八岐大蛇、骨女與酒吞童子) 打頭陣，氣勢磅礡營造奇幻又熱鬧的氛圍。



八岐大蛇



骨女



酒吞童子



「夜祭巡行」搭配鳳天神鼓、瘋狂維納斯舞團、百鬼 Cosplay、大頭哥哥與大型小丑 (照片)、玉豐舞龍團及 NB 火舞團等 10組表演團體一路巡行並不定點演出，呈現視覺與節慶雙重饗宴，展現關子嶺多元且迷人的文化魅力。



鳳天神鼓成立於2005年，專精日式與創意太鼓，融合戰鼓、轎前鼓、沖繩太鼓與多元打擊樂，展現震撼視覺與劇場張力。



百鬼 Cosplay，團隊化身日系百鬼角色，穿上日式風格服飾遊行巡禮，重現百鬼夜行奇幻氛圍，與大型布偶互動演出。



NB 火舞團，以炙熱火光配合高難度肢體動作，編排多段火把、火扇、火繩與口噴火技巧，展現火舞的原始力量與藝術性。



「夜祭巡行」踩街現場發送「微疼」聯名小提燈，邀請民眾提燈同行，在奇幻氛圍中共度難忘夜祭。



瘋狂維納斯表演，展現融匯東方韻味與現代節奏的扇子舞演出。



2025台南關子嶺溫泉美食節，活動期間 (至11月24日) 除夜間光環境布置 (照片) 外，今年的活動特別邀請百萬人氣圖文創作者「微疼」跨界合作，推出專屬大型發光氣偶裝置，並在大成殿廣場設置多座打卡裝置。



不動明王 (火王爺) 偶



「祈願繪馬」+ 「微疼」打卡看板



鳥居 + 燈籠牆 +「微疼」打卡看板



燈籠牆+鳥居+「微疼」打卡看板 (夜)



嶺頂神社



溫泉版「微疼」氣偶



紙傘牆



2025台南關子嶺溫泉美食節活動期間 (2025年10月25日至11月24日) ，民眾來關子嶺遊玩，不僅能泡泥漿溫泉、吃甕缸雞 (照片) 品嘗山產佳餚，19家在地商家合作推出優惠與提供總價值 6萬元的多項好禮，包含關子嶺住宿券、雙人湯屋泡湯券、大眾池泡湯券及關子嶺農特產伴手禮等，期待民眾來關子嶺泡湯之餘，也能盡情體驗節慶氛圍。



大眾運輸：

1. 搭高鐵至嘉義站或搭臺鐵至後壁站下，轉搭 [台灣好行33關子嶺線] 每日 (週三停駛) 行駛至關子嶺站下。

2. 搭台鐵至嘉義站下，轉搭 [嘉義客運7214] 至關子嶺站下。

2025臺南關子嶺溫泉美食節活動官網：https://hello-gzl.twtainan.net/

2025台南關子嶺溫泉美食節 超完美溫泉美食秋天小旅行

