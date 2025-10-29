新竹美食推薦！莛芳麵食館在地人也愛客家麵食，鍋氣味炒飯、滷肉飯超夠味。

新竹美食推薦！莛芳麵食館在地人也愛的平價客家麵食、炒飯與滷味。

新竹縣芎林鄉與鄰近的竹東同樣是客家文化深厚的聚落，這裡的巷弄間自然也隱藏著許多充滿道地客家風味的麵館，除了像是「重慶麵食館」、「美濃樓」這樣廣為人知的老字號，「莛芳麵食館」則是以新秀之姿，迅速擄獲了在地居民的味蕾，每到用餐時段，店內總是高朋滿座，一位難求，這裡不僅提供美味的麵食、炒飯與各式滷味，店內牆上掛滿的店主水彩畫作，更為這間小吃店增添了獨特的藝術氣息。



新竹芎林在地美食推薦，莛芳麵食館的平價客家味

走進「莛芳麵食館」，寬敞乾淨的用餐空間讓人感到舒適，牆面上展示的畫作更是視覺焦點，這裡的菜單選擇非常豐富，從各式麵類、飯類、水餃到湯品一應俱全，而且價格在新竹地區來說相當親民，展現了極高的CP值，店家也提供了多樣化的滷味供客人自行夾取，看那滷得油亮入味的色澤，就知道是必點的美味，醬料區還有客家麵食不可或缺的酸菜，以及各式醬料，讓客人可以依喜好自由搭配。



必點招牌炒飯與客家滷肉飯，莛芳麵食館的鍋氣美味

在「莛芳麵食館」眾多受歡迎的餐點中，「火腿蛋炒飯」絕對是必點的招牌之一，一份85元，炒得粒粒分明、鑊氣十足，醬油的焦香與火腿的油脂完美融合，還加入了韭菜增添獨特的客家風味，讓人一吃就停不下來，而一份45元的「滷肉飯」也同樣充滿特色，不同於一般的肉燥飯，這裡在滿滿的滷肉燥上還加入了酸菜，鹹香夠味的滷汁搭配酸菜的爽脆，正是最道地的客家吃法，簡單卻令人滿足。



芎林麵食老饕最愛，餛飩麵與入味滷味

身為麵食館，麵類的表現自然不俗，一碗70元的「餛飩麵」選用了客家麵食常見的黃油麵，湯頭清甜，加入了韭菜與油蔥提香，喝起來順口無負擔，餛飩內餡飽滿扎實，口感滑順，整體表現相當不錯，而自行夾取的滷味，一份160元(視夾取內容而定)，滷汁的味道完全滲透到食材中，尤其是豆腐類的品項更是吸飽了滷汁精華，淋上油膏、搭配薑絲，就是最棒的開胃小菜，也難怪能成為芎林地區人氣迅速竄升的在地美食新選擇。



莛芳麵食館美食資訊

地址：新竹縣芎林鄉文山路320號

電話：035928167

官網：無

營業時間：11:00–14:00、16:00–19:30 (周四公休)

外送：無

線上預定：無

停車場：無

服務費：無

洗手間：有

刷卡：無



檢視較大的地圖

