宜蘭隱藏版美食！芭樂狗烏克蘭餐廳藏三合院裡，超道地羅宋湯 烤羊肉套餐。

宜蘭美食隱藏版烏克蘭餐廳！三合院中「芭樂狗烏克蘭餐廳」，讓你免出國就能吃道地東歐家常菜。

提到宜蘭美食除了在地小吃，其實還隱藏著許多特色異國料理，「芭樂狗烏克蘭餐廳」藏身於宜蘭文化中心對面的台灣傳統三合院中，卻是由烏克蘭老闆親自經營，帶來最道地的東歐家常美食，這家店不僅是宜蘭少見的烏克蘭餐廳，更是一家寵物友善餐廳，並設有廣闊的停車場，吸引了許多饕客專程前來探索這份來自遠方的美味。


宜蘭烏克蘭餐廳的三合院環境

走進「芭樂狗」，會先被這座台灣傳統的三合院建築所吸引，但推開門後，彷彿瞬間進入了另一個國度，室內空間擺設了許多老闆從烏克蘭家鄉帶來的傳統文物、壁爐與畫作，營造出濃厚的東歐風情，老房子經過改建後採光良好，空間感舒適且乾淨整潔，座位區的規劃也相當寬敞，讓人可以放鬆地享用餐點，店名「芭樂狗」其實就是老闆姓氏「Balagov」的有趣音譯，非常具有記憶點。


芭樂狗菜單必點，烤羊肉套餐

許多熟門熟路的饕客來到這裡，都會推薦點選套餐，因為CP值最高，例如招牌的「烤羊肉套餐」，能一次品嚐到多種烏克蘭特色料理，套餐內容非常豐富，包含了主菜烤羊肉、道地的羅宋湯、烤蔬果、烤飯，還有一杯特色飲品「克瓦司」與餐後甜點「肉桂蘋果小蛋糕」，店家的烤工相當不錯，餐點雖然需要耐心等候，但絕對值得。


羅宋湯與克瓦司的道地風味

「芭樂狗」的餐點之所以受到推崇，在於其道地的家常風味，套餐附的「羅宋湯」看似清澈，喝起來卻非常夠味，與一般台式羅宋湯截然不同，而飲品「克瓦司」更是必嚐的烏克蘭傳統飲料，它是用黑麥麵包加上蜂蜜自然發酵而成，喝起來帶著微微的發酵酸香與蜂蜜甜味，口感極為清爽特別，是在台灣難得一嚐的滋味。


俄羅斯馬鈴薯燉肉與布里尼

如果不想吃套餐，也可以選擇單點，售價145元的「俄羅斯馬鈴薯燉肉」是另一項人氣主食，馬鈴薯與肉塊燉煮得非常入味，搭配特殊的東歐香料，風味濃郁，再配上店家自製的紮實手工麵包沾著醬汁吃，讓人相當滿足，此外，售價50元的「布里尼」也是特色小點，它類似法式可麗餅，Q彈的餅皮包裹著肉片和高麗菜絲，鹹香夠味。


宜蘭寵物友善餐廳的健康甜點

「芭樂狗」不僅是一家寵物友善餐廳，甚至還提供寵物菜單，對毛小孩非常友善，在甜點的製作上也秉持健康概念，售價60元的「烏克蘭手工冰淇淋」強調不添加乳化劑，口感綿密，搭配酸甜的蔓越梅醬剛剛好，而「肉桂蘋果核果派」則是不含奶油製作，口感紮實，吃得到蘋果香與核果顆粒，讓人在享受美食的同時也不怕有負擔，是會讓人想再次二訪的宜蘭特色餐廳。


芭樂狗 Mr.Balagov Ukrainian Cafe

地址：宜蘭縣宜蘭市復興路2段168之1號(宜蘭市文化中心對面)
營業時間：11:30–15:00, 17:30–21:0
公休日：二、三、四
電話：03-9351655
宜蘭星級推薦⇒宜蘭30間精選飯店


 






