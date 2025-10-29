宜蘭隱藏版美食！芭樂狗烏克蘭餐廳藏三合院裡，超道地羅宋湯 烤羊肉套餐。

宜蘭美食隱藏版烏克蘭餐廳！三合院中「芭樂狗烏克蘭餐廳」，讓你免出國就能吃道地東歐家常菜。
提到宜蘭美食除了在地小吃，其實還隱藏著許多特色異國料理，「芭樂狗烏克蘭餐廳」藏身於宜蘭文化中心對面的台灣傳統三合院中，卻是由烏克蘭老闆親自經營，帶來最道地的東歐家常美食，這家店不僅是宜蘭少見的烏克蘭餐廳，更是一家寵物友善餐廳，並設有廣闊的停車場，吸引了許多饕客專程前來探索這份來自遠方的美味。
宜蘭烏克蘭餐廳的三合院環境
走進「芭樂狗」，會先被這座台灣傳統的三合院建築所吸引，但推開門後，彷彿瞬間進入了另一個國度，室內空間擺設了許多老闆從烏克蘭家鄉帶來的傳統文物、壁爐與畫作，營造出濃厚的東歐風情，老房子經過改建後採光良好，空間感舒適且乾淨整潔，座位區的規劃也相當寬敞，讓人可以放鬆地享用餐點，店名「芭樂狗」其實就是老闆姓氏「Balagov」的有趣音譯，非常具有記憶點。
芭樂狗菜單必點，烤羊肉套餐
許多熟門熟路的饕客來到這裡，都會推薦點選套餐，因為CP值最高，例如招牌的「烤羊肉套餐」，能一次品嚐到多種烏克蘭特色料理，套餐內容非常豐富，包含了主菜烤羊肉、道地的羅宋湯、烤蔬果、烤飯，還有一杯特色飲品「克瓦司」與餐後甜點「肉桂蘋果小蛋糕」，店家的烤工相當不錯，餐點雖然需要耐心等候，但絕對值得。
羅宋湯與克瓦司的道地風味
「芭樂狗」的餐點之所以受到推崇，在於其道地的家常風味，套餐附的「羅宋湯」看似清澈，喝起來卻非常夠味，與一般台式羅宋湯截然不同，而飲品「克瓦司」更是必嚐的烏克蘭傳統飲料，它是用黑麥麵包加上蜂蜜自然發酵而成，喝起來帶著微微的發酵酸香與蜂蜜甜味，口感極為清爽特別，是在台灣難得一嚐的滋味。
俄羅斯馬鈴薯燉肉與布里尼
如果不想吃套餐，也可以選擇單點，售價145元的「俄羅斯馬鈴薯燉肉」是另一項人氣主食，馬鈴薯與肉塊燉煮得非常入味，搭配特殊的東歐香料，風味濃郁，再配上店家自製的紮實手工麵包沾著醬汁吃，讓人相當滿足，此外，售價50元的「布里尼」也是特色小點，它類似法式可麗餅，Q彈的餅皮包裹著肉片和高麗菜絲，鹹香夠味。
宜蘭寵物友善餐廳的健康甜點
「芭樂狗」不僅是一家寵物友善餐廳，甚至還提供寵物菜單，對毛小孩非常友善，在甜點的製作上也秉持健康概念，售價60元的「烏克蘭手工冰淇淋」強調不添加乳化劑，口感綿密，搭配酸甜的蔓越梅醬剛剛好，而「肉桂蘋果核果派」則是不含奶油製作，口感紮實，吃得到蘋果香與核果顆粒，讓人在享受美食的同時也不怕有負擔，是會讓人想再次二訪的宜蘭特色餐廳。
芭樂狗 Mr.Balagov Ukrainian Cafe
地址：宜蘭縣宜蘭市復興路2段168之1號(宜蘭市文化中心對面)
營業時間：11:30–15:00, 17:30–21:0
公休日：二、三、四
電話：03-9351655
宜蘭星級推薦⇒宜蘭30間精選飯店
芭樂狗｜附近景點美食
- 【蘭城晶英酒店攻略】親子飯店ㄧ泊二食！芬朵奇堡電動車、影城無限看
- 【一品香牛肉拌麵】宜蘭50年老店！牛肉拌麵創始店名號響亮，獨家鮮香湯頭吸引無數饕客
- 【老吳碳烤燒烤餅】宜蘭必吃胡椒餅老店，鹹酥餅 紅豆餅 芝麻糖酥餅~香酥好吃
- 【久千代海鮮百匯餐廳】紅遍全台的高CP值海鮮吃到飽，附停車場
- 【一銀宜蘭分行幾米裝置藝術】古蹟建築銀行，結合幾米繪本《忘記親一下》超萌
- 【宜蘭9個幾米景點】門票、周邊景點美食
- 【宜蘭米樂餐廳】宜蘭大學美食推薦！熱炒團體合菜，預約制無菜單寵物友善餐廳，停車超方便
- 【阿添魚丸米粉】宜蘭必吃百年美食!巷弄廟旁老店交通停車菜單，早上六點開門不到中午賣完
- 【宜蘭市景點一日遊】2025宜蘭火車站附近必訪景點、必吃美食、親子二日遊玩法一次看！
- 【愛烤愛對囉】宜蘭燒烤吃到飽餐廳創意燒烤，和牛.肋眼牛排.東石生蠔.石斑魚甘露煮.韓式燒烤
更多宜蘭美食推薦
精選宜蘭14大必吃美食懶人包，宜蘭好吃的一次打包帶走！
更多宜蘭景點推薦
推薦15間熱門「礁溪平價湯屋」、「飯店高級溫泉湯屋」，重點是有免費停車場，這些湯屋通常都有盥洗用品，但要自備毛巾，也可以向櫃台購買，順便來礁溪一日遊太好玩了
- ⇒ 礁溪溫泉平價湯屋
宜蘭30間高評價飯店、住宿名單出爐！從五星級酒店、溫泉飯店、親子飯店溜滑梯房型、宜蘭玩水飯店，到可以看海的海景旅店、電動車民宿通通有！
最強宜蘭景點懶人包跟著在地人來玩，超過100個宜蘭景點，鄉鎮分類找這篇就對了！
- ⇒ 宜蘭景點推薦
精選80個人氣室內景點，包含雨天約會地點、室內遊樂園、夏天有冷氣的好地方，搭配宜蘭二日遊行程建議＋推薦的親子友善飯店
- ⇒ 宜蘭室內景點推薦
精選TOP 40熱門推薦，包含玩水秘境、免門票公園、親子飯店、觀光工廠、幾米主題景點、親子餐廳到戶外農場通通有！
- ⇒ 宜蘭親子景點
宜蘭熱門玩水景點、免費戲水秘境一次看！最新的溫泉、冷泉、溪水、湧泉、海邊等多樣化玩水景點，從免費景點到私房秘境，戲水、泡湯、踏浪一次滿足
交通資訊
延伸閱讀
- 【清水地熱公園】2025清水泉湯屋、免費足湯、溫泉煮蛋菜單、接駁車與停車資訊總整理！
- 【蘭城晶英酒店攻略】親子飯店ㄧ泊二食！芬朵奇堡電動車、影城無限看
- 【宜蘭礁溪吃到飽餐廳】享享自助百匯｜川湯春天旗艦館～海鮮吃到飽＋紅白酒啤酒無限暢
- 【新月廣場美食餐廳20間推薦】宜蘭烤鴨.牛排.火鍋.異國料理＋新月豪華影城與樓層資訊懶人包
- 宜蘭美食【宜蘭親子餐廳】15間推薦～餵可愛動物、砂池球池溜滑梯、免費遊樂設施，還有美味餐點
- 【宜蘭夜市美食地圖】東門觀光夜市必吃15間老店營業資訊
宜蘭景點 花蓮景點 台東景點 台北景點
基隆景點 桃園景點 新竹景點 苗栗景點
台中景點 彰化景點 南投景點 雲林景點
嘉義景點 台南景點 高雄景點 屏東景點
澎湖景點 金門景點 馬祖景點