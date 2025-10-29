沖繩海景咖啡廳推薦！BANTA CAFE星野集團打造日落第一排，低消500日圓超親民。

沖繩海景咖啡廳推薦！BANTA CAFE星野集團打造的日落絕景，低消500日圓享無敵海景。

規劃沖繩中部行程時，許多人都在尋找一間可以看海放空、欣賞日落的咖啡廳，「BANTA CAFE」絕對是首選推薦之一，這間由日本知名「星野集團」打造的海景咖啡廳，就坐落在讀谷村壯麗的海崖之上，擁有無敵的夕陽視野，是專為享受沖繩慢時光而設計的絕佳地點，無論是情侶約會或親子同遊都非常適合。



BANTA CAFE 交通與菜單低消

「BANTA CAFE」位於沖繩中部的讀谷村，從那霸機場開車出發約需1小時，店家設有免費的停車場，對於自駕旅客來說非常方便，這裡的消費方式也十分親民，採現場入座不需訂位，低消僅需一杯飲品，最低500日圓起跳，就能享受這片由星野集團打造的百萬海景，特色飲品「BUGUBUGU Jelly Soda」售價1000日圓，色彩繽紛的氣泡搭配彈牙果凍，是熱門的打卡品項。



星野集團沖繩四大座位區

這間咖啡廳最特別之處，就是規劃了四大主題座位區，讓遊客能依據天氣和喜好自由選擇，第一是「大型屋頂平台」，視野開闊，彷彿置身於船的甲板上，第二是「海濱露台」，最靠近大海，可以沿著步道直接走向沙灘，第三是「岩石露台」，被巨石與植物環繞，像是秘密藏身處，第四則是「GoroGoro Lounge」室內沙發區，有舒適的冷氣，非常適合長輩或親子家庭。



沖繩夕陽拍照打卡點

來到「BANTA CAFE」，除了品嚐飲品，最重要的就是拍照，咖啡廳的每一個角落都很好拍，無論是屋頂平台、岩壁或是海邊步道，都能拍出值得紀念的照片，尤其在傍晚時分，這裡更是沖繩中部品嚐日落的最佳觀景點，看著夕陽緩緩落入海平面，非常浪漫。



沖繩親子景點隱藏秘境海灘

「BANTA CAFE」不只是一間咖啡廳，更是一個適合全家大小的景點，小朋友可以在咖啡廳前方的海灘玩沙踏浪，如果不想人擠人，內行玩家會穿過室內沙發區，繞過一旁的岩石，會發現一片更隱密、更安靜的小沙灘，這裡的海域安全，岩石下還有遮蔭處，大人小孩都能玩得盡興，特殊的岩壁地形還能拍出一線天的錯覺，是真正的隱藏版秘境。



BANTA CAFE 餐廳資訊

「BANTA CAFE」的營業時間為週一至週五上午10點至下午6點，週六日則提早至上午8點開始營業，地址是沖縄県中頭郡読谷村儀間560，推薦給所有計畫前往沖繩中部的旅客，是一個腹地廣大、老少咸宜，CP值極高的完美放空景點。



BANTA CAFE by Hoshino Resorts餐廳資訊

營業時間：

週一~週五 10:00~18:00

週六~週日 08:00~18:00

地址：沖縄県中頭郡読谷村儀間560

電話：+81989216810

咖啡廳一旁有用餐的餐廳，供應午餐和晚餐

供應時間如下，如果是非以下時間前來，就只有飲品喔

午餐 11:30-14:30（LO 14:00）

晚餐 17:00-21:00（LO 20:00）