普吉島作為泰國最大的島嶼，是國際上廣受歡迎的度假天堂！這裡擁有迷人的海灘，來到普吉島怎麼能錯過海景第一排的住宿呢？這篇文章精選了5間位於熱門海灘旁的度假飯店和別墅住宿推薦，從鄰近機場的奈通海灘到觀光熱點芭東海灘，無論是來度假還是尋求隱秘休憩的旅人都能找到合適的選擇，快一起來看看吧！

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Arinara Beach Resort Phuket

這間位於Bang Tao邦舀海灘附近的度假村，有著迷人的海灘和大型泳池，平日價格不到2000元就能入住！Arinara的建築圍繞著泳池而設計，帶有濃濃的東南亞度假氛圍。雖然是2003年建造，2013年翻新後更具現代感，飯店內設有酒吧、星巴克、兒童遊戲室和餐廳，讓你在飯店內就能悠閒享受假期。詳細介紹請參考蔡小妞依玲)

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Wyndham Garden Naithon Phuket

這間飯店位於Nai Thon奈通海灘，離普吉島機場只需10分鐘車程，非常適合想要住得近機場的旅人。價格親民，平日1500元有找，距離海灘步行只需5分鐘，飯店也設有泳池。周邊商圈還在開發，卻有便利店和小吃，讓你可以輕鬆地度過假期！…（詳細介紹請參考Mika出走美食日誌)

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Amari Phuket

想要靠近芭東海灘的話，五星級的Amari Phuket是不錯的選擇！房間配有私人陽台，能俯瞰美麗海景，飯店內還有無邊際泳池，距離市中心僅2公里，周邊餐廳豐富，還提供現代化健身房，讓你能享受Chill氛圍遠離喧囂。

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Kalima Resort

Kalima Resort距離芭東海灘不遠，擁有五星級設施和絕美的人工沙灘！無邊際泳池讓你可以眺望海景，夜晚泳池酒吧更是熱鬧時尚，讓你享受度假氛圍十足的夜晚！周邊生活機能極佳，非常適合愛熱鬧的旅人。

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Thavorn Palm Beach Resort

位於普吉島西南方Karon卡倫海灘的Thavorn Palm Beach Resort，是家庭旅行的首選！這間五星級度假村設有四個大泳池和滑水道，讓大人小孩都能玩得盡興，過個馬路就能抵達海灘。度假村內還有咖啡廳、餐廳、酒吧和客房服務，讓你可以待上一整天也不無聊！

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這幾間海景第一排的飯店，讓你在普吉島自由行的過程中，可以輕鬆選擇符合需求的住宿，無論是想放鬆享受度假生活，還是要方便移動，都有絕佳的選擇！

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