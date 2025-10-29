南投清境-蒙塔妮 手作甜點 Pâtisserie à la Montagne《 歐風小屋︱法式甜點︱清境下午茶》

蒙塔妮 手作甜點 Pâtisserie à la Montagne

是清境必訪的甜點店

不接受訂位,僅現場候位 / 限現金支付

當天入住普羅旺斯玫瑰莊園,

check in前先去享用下午茶

最近埔里爆紅的藍色城堡(茱諾法式甜點)

正是蒙塔妮二店!

位置很隱密,從老英格蘭停車場旁的小徑進入

小提醒: Google定位錯誤,不要google導航蒙布朗,建議導航老英格蘭!

假日建議停車於馬路旁,再步行進入

老英格蘭歐風城堡華麗氣派,很多遊客都會來此拍照留念

沿著小徑走,直達蒙塔妮甜點店

有的人會開車進入,但是這小路遇到會車時就....

抵達蒙塔妮,門口戶外停滿許多汽車

木造招牌 Pâtisserie à la Montagne更添加異國風,

就像電影浪漫場景呈現在眼前,好美唷~

木造歐風小屋在湛藍天空陪襯下,

宛如在浪漫國度中,歐式浪漫感十足

點餐區

東京洋菓子證書,表示有專業肯定👍

洋菓子是指蛋糕、布丁、巧克力、泡芙...等

和菓子是指 日式糕點、銅鑼燒、糰子、羊羹...等

飲品直接在櫃台點,無紙本MENU

有咖啡、水果茶、花茶、奶茶、氣泡飲、鮮奶

甜點以現場甜點櫃內為主

用餐環境有分室內及室外,室內約可容納6組

用餐流程~先找好位子,再去櫃檯點甜點及飲品

視野最佳的位置,能遙望遠方的山景

夢幻誘人的甜點在餐桌上，戶外雲霧繚繞的山景陪襯下,頓時感覺好愜意好幸福

紅茶荔枝 ~170元

外型唯美的法式蛋糕,有CJSJ水準

上頭的粉色顆粒狀是象徵荔枝,巧克力造型的葉片代表紅茶

紅茶香清新獨特,稍微甜膩一些,整體風味算不錯

檸檬塔 ~150元

檸檬塔是小昭必點甜點之一,酸甜的檸檬奶餡令人愛不釋手

這裡的檸檬塔為尖塔造型,不是花型檸檬塔

檸檬奶餡與蛋白霜酸甜平衡適中,沙布列塔皮稍微濕潤一些

藍莓馬卡龍 ~200元

size比一般馬卡龍大約2.5倍左右

紫色繽紛的外觀吸睛奪目,

蛋白霜脆酥糖心口感,甜度是有的,但是這就是馬卡龍的甜滋味

內餡風味極佳,藍莓剛好是小昭最喜歡的口味

整體美味可口,我家迪迪一人就吃掉上層,

可見這幾份甜點中,馬卡龍最得孩子的喜愛

蒙布朗 ~180元

經典栗子口味,栗子奶油層層覆蓋有如一座山峰(覆蓋的白朗峰而得名)

頂層糖漬栗子點綴,滿滿栗子香氣,

綿密栗子奶油入口即化,甜而不膩

這甜點在冬天吃最有季節氛圍感~

奇異果檸檬氣泡 ~130元

氣泡水是飲品中最有味道的,有給奇異果加分

拿鐵 ~90元

用這杯子盛裝看不到咖啡漸層,有點小扣分

咖啡香氣略淡,走淡咖啡因路線

水果茶 ~220元

有新鮮水果切丁,可倒出飲用,方便多人共享

茶香味略淡,建議壺內可放茶包讓其更有風味

戶外座位區

吃完下午茶可至戶外走走

可欣賞黃金楓

眺望遠方的景色讓人心曠神怡

名片

甜點風味及造型整體都很棒,

飲品加減點就好...

來到清境想吃浪漫下午茶,超推來蒙塔妮這喔~

🫧口味因人而異,以上僅供參考🫧

《 蒙塔妮 Pâtisserie à la Montagne 》

• FB

• 09:00~ 18:00

• (049) 2803925

• 南投縣仁愛鄉大同村壽亭巷20-1號





