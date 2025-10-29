宜蘭【慶和橋津梅棧道】：文青工業風的懸浮天空步道

位於宜蘭市同慶街95號的宜蘭縣社會福利館，素有堪比電影《霍爾的移動城堡》場景的美名，從旁邊停車場望過去，拼湊似的不規則建築，確實有那麼點味道！

然而今天我們主要並不是來參觀社福館的，而是要拜訪從這裡延伸而出的一條在網路上因IG打卡爆紅的「慶和橋津梅棧道」。

↓沒錯，津梅棧道的入口就是這裡，社福館一側的樓梯。

↓拾階而上行人天橋。另一端，當然毫無疑問地通向社福館。

↓天橋的一側欄杆還刻意避開大樹呢！

↓再通過低矮的鐵架甬道，前方有一瞭望台，就是「津梅棧道」的起點了。

↓瞭望台。

↓才登高，哇！眼前景象立刻叫人莫名感動──翠綠的草原，孕育了蘭陽平原的宜蘭河流淌，慶和橋橫跨河川向前延伸。最遠的那端，是雪山山脈。

↓河濱公園這片草坪實在優美，午後天氣雖不完美，天空卻保留了淡青色，不致太陰霾。

↓鳳凰木常見，但能俯視樹梢紅花的機會卻不多。

↓來了，只見慶和橋一側依附了一條看似雜亂的鐵條通道，就是鼎鼎大名的「津梅棧道」，說穿了，乃因慶和橋沒有人行道，而另外建構了這條可供人和腳踏車通往對岸的棧道，卻因極其特殊的設計，帶來了觀光的效益。

↓慶和橋另一端。

↓根本也有霍爾移動城堡的fu～，拼拼湊湊的，彷彿風大點都能吹歪，但其實經過精密的施工與設計，和社福館，同樣出自黃聲遠建築事務所之手。

鋼條、鐵絲網挑懸，好像都是撿來的廢材料組成，落成至今經過風吹雨打，還都斑駁生鏽了，完美地呈現出頹廢的工業風，如歲月之橋，時光的迷宮。

棧道還高低起伏的哩！但根本不用擔心，走起來不會晃，穩得很。

↓棧道兩端的地板是實面的，以防女生裙底走光，但到了河面部份，地板就鏤空了，真的有天空步道的刺激感。

↓河中央還有另一個小空間，擺放建身器材和戶外桌椅，像秘密基地，也可以欣賞河面風光。

↓兩百來公尺，同時兼具了交通及休閒功能。

↓還有運動器材。

↓河岸風光旖旎，漫活的氛圍。

↓蛤？連狗狗都知道利用這通道？

是不是？絕對是最佳的拍美照打卡地點。

↓橋底還有鞦韆，足夠放空、消磨一個遠離塵囂的午後。

輕盈的懸掛鐵條棧道和水泥車行橋和平共處，連接了人與人的生活，也縮短了人與河的距離，一整個就好好拍，難怪吸引了網美們相繼來打卡，並且流連忘返。

↓原路來回，又回到社會福利館。這房舍，我看有點像電影《功夫》的包租婆樓屋、也有點香港怪獸大樓的感覺。公家機關設計得這樣別出心裁，變成景點，實在值得各縣市借鏡。

宜蘭一日在地文化體驗，在悠閒美好的氣氛中告一段落，但宜蘭可以走跳的地方，卻持續等待發掘，永遠不會完。

