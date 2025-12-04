【慶和橋津梅棧道】宜蘭河濱公園免門票天空步道！橋上運動賞景，橋下還能盪鞦韆超療癒

宜蘭免門票景點「慶和橋津梅棧道」(津梅棧道)及宜蘭河濱公園是熱門的宜蘭免費親子景點。宜蘭河濱公園是擁有廣闊青青草原的景點，沿著河堤規劃的宜蘭河線自行車道全長約15公里，沿途可欣賞宜蘭河的風光美。而「慶和津梅棧道」形成獨有風格的天空步道，掛在宜蘭河濱公園上，橋下更是可以讓小朋友快樂的盪鞦韆，是熱門的宜蘭免費景點
- 慶和橋津梅棧道 景點資訊
- 地址：宜蘭縣宜蘭市同慶街95號
- 營業時間：24小時全天候開放
- 電話：無
- 門票：免門票景點
慶和橋津梅棧道 交通停車
- 【自行開車】Google導航輸入慶和橋津梅棧道即可到達
- 【停車場】路邊白線內停車，開車來很方便
慶和橋津梅棧道 空間環境
漂浮棧道鐵橋
宜蘭市的慶和橋「津梅棧道」，是宜蘭有名的建築師黃聲遠的作品，因為是掛在橋上的”橋”，非常特別
作品組合是以鐵網結合木棧道，形成獨有風格的天空步道。
步道全長約200公尺，橫跨宜蘭河的兩岸和橋下則是宜蘭人散步的好地點-河濱公園
橋下盪鞦韆
這條棧道可以從事的活動很多，橋下可以盪鞦韆
運用了大量的鐵絲網架組成，有時還會爬滿了植物，難怪有人會形容成廢墟風或工業風呢
地面有木板和部分鋼架的間隔，自然形成的透視感，能看到下方河流緩緩的流淌!!
雖然橋面的縫隙會影響嬰兒車的行動，但我們還是半拉半拖的上來，如果是大輪子的嬰兒車，就不會有此問題啦
這個棧道設計的非常有趣，上方竟然有健身器材、小座椅等
坐在上方看河景很不錯哦
可以爬到上方的橋面看看!!
本來這裏有個小溜滑梯的，現在不能用了
可以眺望遠方的龜山島哦
自然的形成的銹斑，加上自然攀爬的植物，大量的鐵網，真的很特別的景點
橋下的活動也是市民活動的好地方
遠方的津梅磚窯!!
社福館沿伸至步道上也有座行人天橋，它的上方就是座觀景台，可以看到的風景更美，河道、河濱公園，遠方的雪山山脈一目了然
這座橋不但是條道，還連接了人與人的生活，還兼具遊憩的功能呢
橋的一頭連結著宜蘭社福館，眼尖的朋友一定會覺得似曾相似的感覺吧，是的，這又是黃聲遠的作品啦
夏天來這裏散步，避暑遮陽，清涼無比，不論大小小孩都可以玩的很開心
宜蘭磚窯 附近景點美食住宿
熱門景點：潭酵天地、幾米公園、宜蘭觀光酒廠、莎貝莉娜精靈印畫學院、宜蘭市李科永紀念圖書館
必吃美食：宜蘭蒜味肉羹、東門夜市、紅樓中餐廳櫻桃鴨、宜蘭新月廣場美食、老吳胡椒餅、金東購物廣場
宜蘭古蹟景點推薦
宜蘭景點美食推薦
一次打包「宜蘭110個景點推薦」，不論你想玩水、爬山、賞風景，還是親子旅遊、拍美照、探索觀光工廠，通通找得到！從「宜蘭免門票景點TOP30」、秘境步道、自然生態，到適合小朋友的體驗活動與熱門打卡點，不藏私一次整理給你，讓你輕鬆規劃宜蘭一日遊、二日遊或連假行程！
宜蘭住宿推薦｜30間高評價飯店、住宿名單出爐！從五星級酒店、溫泉飯店、親子飯店溜滑梯房型、宜蘭玩水飯店，到可以看海的海景旅店、電動車民宿通通有！
50間宜蘭各地的人氣麵店，不論你喜歡的是濃郁麻醬、鹹香炸醬，還是飽足系羹湯，米粉羹、肉羹、牛肉麵、水餃等經典小吃店，宜蘭的麵食文化絕對值得你一一品嚐，跟著我們的懶人包，一起吃遍宜蘭最強麵店吧！
你用得到的宜蘭旅遊懶人包
你用的到的宜蘭景點優惠券
