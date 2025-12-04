【慶和橋津梅棧道】宜蘭河濱公園免門票天空步道！橋上運動賞景，橋下還能盪鞦韆超療癒

宜蘭免門票景點「慶和橋津梅棧道」(津梅棧道)及宜蘭河濱公園是熱門的宜蘭免費親子景點。宜蘭河濱公園是擁有廣闊青青草原的景點，沿著河堤規劃的宜蘭河線自行車道全長約15公里，沿途可欣賞宜蘭河的風光美。而「慶和津梅棧道」形成獨有風格的天空步道，掛在宜蘭河濱公園上，橋下更是可以讓小朋友快樂的盪鞦韆，是熱門的宜蘭免費景點

慶和橋津梅棧道 景點資訊

地址： 宜蘭縣宜蘭市同慶街95號

營業時間：24小時全天候開放

電話：無

門票：免門票景點

慶和橋津梅棧道 交通停車

【自行開車】 Google導航輸入 慶和橋津梅棧道

Google導航輸入 【停車場】路邊白線內停車，開車來很方便

慶和橋津梅棧道 空間 環境

漂浮棧道鐵橋

宜蘭市的慶和橋「津梅棧道」，是宜蘭有名的建築師黃聲遠的作品，因為是掛在橋上的”橋”，非常特別

作品組合是以鐵網結合木棧道，形成獨有風格的天空步道。

步道全長約200公尺，橫跨宜蘭河的兩岸和橋下則是宜蘭人散步的好地點-河濱公園



除了是人行步道外，腳踏車也很適合

橋下盪鞦韆

這條棧道可以從事的活動很多，橋下可以盪鞦韆

運用了大量的鐵絲網架組成，有時還會爬滿了植物，難怪有人會形容成廢墟風或工業風呢

地面有木板和部分鋼架的間隔，自然形成的透視感，能看到下方河流緩緩的流淌!!

雖然橋面的縫隙會影響嬰兒車的行動，但我們還是半拉半拖的上來，如果是大輪子的嬰兒車，就不會有此問題啦

這個棧道設計的非常有趣，上方竟然有健身器材、小座椅等

坐在上方看河景很不錯哦

可以爬到上方的橋面看看!!

本來這裏有個小溜滑梯的，現在不能用了



橋的另一端，有個小型的溜滑梯，一旁的小朋友玩的很高興

可以眺望遠方的龜山島哦

自然的形成的銹斑，加上自然攀爬的植物，大量的鐵網，真的很特別的景點

橋下的活動也是市民活動的好地方

遠方的津梅磚窯!!

社福館沿伸至步道上也有座行人天橋，它的上方就是座觀景台，可以看到的風景更美，河道、河濱公園，遠方的雪山山脈一目了然

這座橋不但是條道，還連接了人與人的生活，還兼具遊憩的功能呢





橋的一頭連結著宜蘭社福館，眼尖的朋友一定會覺得似曾相似的感覺吧，是的，這又是黃聲遠的作品啦

夏天來這裏散步，避暑遮陽，清涼無比，不論大小小孩都可以玩的很開心

