福禱咖啡｜東區新開幕早午餐咖啡廳，超Chill空間，必嚐日式舒芙蕾鬆餅。

自從胖達嘗試過不少次成真咖啡的舒芙蕾鬆餅之後，

後續也有不少朋友推薦給胖達幾家很棒且有在提供舒芙蕾鬆餅的咖啡廳，

直至最近有一家新興的咖啡廳映入眼簾，胖達再一次偶然的遇見之下，

亦嚐上一口舒芙蕾鬆餅，那入口的瞬間如雲般化開，深覺這次的遇見不得不跟大家分享一下～～。

跟著胖達一起來嚐嚐這間在國父紀念館捷運站附近的「福禱咖啡」吧～！

福禱咖啡

福禱咖啡衷於用每一份手作餐點與咖啡，輕輕地扶起那些走進福禱，

因心情傾斜或生活中的重量漸漸過於負荷的朋友們;福島提供的一份日常幸福，

傳遞出的甜與香，來療癒走入這間店的每一位客人。

怎麼遇見這一份日常幸福？只要我們搭乘板南線到「國父紀念館」步行至2號出口~

右轉直直走，就可以遇見這間「福禱咖啡」，落地窗口有著醒目的線條燈光與我們招手

福禱咖啡 環境

進入店內之後，整間門市的氛圍分佈著暖色與米白色調性，

而打落下來的燈光溫和，令人感受十分放鬆，待上大半天都不會是問題～～！

*這邊還有令人感覺超讚的沙發區

*Bar台單人座位區

*有提供包廂租借，10人以下、2HR、4000元(可抵餐點費用)，

更多相關資訊也可以直接詢問店家喔～！

福禱咖啡甚至採用開放式廚房，整體看過去也令人感覺明亮、乾淨、衛生，

讓來用餐的客人們真的可以多吃到一層安心。

福禱咖啡 餐點

入座後，座位上也會有一個可以掃碼點餐的QR CODE，

而店家也有提供紙本來做點餐的參考喔;這一本點餐本上面的繪圖風格非常日式，

看著每一張圖都令人覺得非吃不可看看～～～！

福島咖啡提供的餐點內容也極為豐富，除了招牌的「日式舒芙蕾鬆餅」之外，還有「飯食」、「貝果」、

「厚片」、「茶飲」、「甜點」、「咖啡」、「小點心」等等，擁有非常豐富的選擇。

最後胖達點了甜食與鹹食結合在一起的「牛肉漢堡排舒芙蕾鬆餅」與「瓜地馬拉 花神」。

送出餐點後，就需要一點等待舒芙蕾鬆餅的製作時間啦～！

*由於是開放式廚房，闆娘在製作過程中也都可以全程觀看，

*看那鬆餅糊放到熱騰騰的煎板上，那療癒的一糰糰糊看著令人覺得療癒十分。

*一段時間後就進行到翻面囉～一側已經上色且不焦黑，是好看的金黃色，

真的是再度期待等等要吃到的舒芙蕾鬆餅啦～

*經過約15-20分鐘的等候，終於準備呈盤啦～

福禱咖啡 牛肉漢堡排舒芙蕾鬆餅

登登登，餐點都上桌啦～！

牛肉漢堡排舒芙蕾鬆餅一整盤上來的內容物也很豐富，

除了主角舒芙蕾鬆餅、牛肉漢堡排之外還有薯條、蛋沙拉、無籽綠葡萄。

舒芙蕾鬆餅搭配的是原味，撒上點糖粉綴飾並增添一點微甜，

儘管如此還是非常吃得到原物料的風味，一口下去是滿滿的蛋奶香，

再入口，上層略為酥酥口感，而鬆餅本身非常的蓬鬆，入口後如雲般的消散，口感入口即化。

其實端上桌後，在聞到舒芙蕾鬆餅香氣之前，

更早來到的是這四溢的牛肉香；漢堡肉本身，烤的非常上色，

入口之前，胖達原本以為可能會過於乾柴，咀嚼之後發現，

肉質口感較胖達在外面吃到的漢堡肉相對而言較為厚實，

裡面還會有一些筋，令吃起來口感會很有層次，而肉汁的部分也有保留喔～！

而旁邊的蛋沙拉淋上酸甜的荷蘭醬，口感非常解膩，配著漢堡肉吃，風味很棒。

最後餐點上附的是無籽綠葡萄，果肉緊實、甜美可口，也有水準之上～～。

福禱咖啡 瓜地馬拉 花神

熱騰騰的花神，風味真的非常香濃，果實的香氣，隨著熱氣繚繞而昇，淺嚐一口，

果酸調性不會太過於強烈，且有著微苦的可可風味融入其中，

在風味上有給出一定的調和性，若擔心入口酸度或苦味偏高的朋友，

會很建議嘗試這一款花神，這點到為止的酸味，隨後是綻放而開的一抹花香，流連於口中。

福禱咖啡 巴斯克乳酪蛋糕

最後胖達還有加點了一份小甜點就是這個小而巧的「巴斯克乳酪蛋糕」，

其乳酪的風味非常的香濃，溫潤的蛋糕體口感，吃起來綿密，

而奶油乳酪微量的鹽分也讓這一份巴斯克乳酪蛋糕中的口感中有了風味的層次。

福禱咖啡 結語

聽胖達分享了這麼多，是不是也要換你們來一趟吃吃看啦～！

分享給喜歡喝咖啡也喜歡品嚐各式甜點與舒芙蕾鬆餅的朋友們啦～，

來福禱咖啡點一杯咖啡、一份甜點開啟Chill的一天~

最後胖達也分享相關資訊給各位朋友囉～！

店名：福禱咖啡

電話： 02 2776 2779

地址：臺北市大安區光復南路240巷51號

官方網站 : 點我進入

FB : FB粉絲團

IG : IG粉絲團