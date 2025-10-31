2025蟹逅故事江南D1. 10/18㊅✈️桃園機場➯✈️上海浦東機場➯🍜上海金福門飯店➯📸蘇州品味山塘評彈書苑➯📸蘇州七里...

2025年的國外旅遊，我們前往中國江南。

上網查了上海的天氣，5天平均氣溫約 16-22℃，因此準備了一件薄外套和雨傘，後續果然派上用場。

我們在早上 6點40分前於桃園機場集合，天空灰濛濛的，近期天氣多為陰雨，只能祈求這 5天旅程中老天賞臉，不要下雨。

我們搭乘華航早上 8點40分的班機，一大早桃園機場就擠滿出境人潮，真的有點誇張！

與領隊集合後，每人領到 1組導覽耳機，這樣在 5天的旅程中，不論走到哪裡，都能清楚聆聽導遊與領隊的專業解說，不受外界干擾。

主機需歸還，但耳塞式耳機可以自行保留，這點相當貼心。

自助掛好行李後，準備登機前往上海浦東機場，這次參加的是可樂旅遊團共 19人，人數剛剛好。

台灣領隊是 C.D，報到集合後便準備登機，這是我們第 2次前往中國，上次去的是中國廣西桂林。

這次的旅程名為蟹逅故事江南，正值陽澄湖大閘蟹最肥美的季節，母蟹蟹黃飽滿，公蟹蟹膏豐腴，正是品蟹的好時節。

飛往上海時間約 2小時內，簡單享用華航機上餐後小憩，便抵達上海浦東機場；過海關需出示台胞證，程序很快，但等行李花了大約 1小時多。

前往用餐途中，我們在⬆️⬇️陽澄湖服務區稍作休息。

這是中國高速公路最大的服務區之一，設計充滿夢裡水鄉、詩畫江南的風味。

抵達時，服務區內正有崑曲表演，非常熱鬧。

接近中午時分，我們從上海出發➯前往蘇州。

一行人搭上遊覽車，先前往今天的午餐地點：上海金福門飯店。

中國導遊小曹(曹曉宇)本身是高中歷史老師，沿途的解說不僅會吟詩作對，對中國歷史的介紹也非常詳盡。

他耐心回答每個問題，讓這 5天的行程既充實又精彩，是一位非常優秀的導遊。

上海金福門飯店以本幫菜和江浙菜聞名，餐廳大廳寬敞明亮，紅木裝潢充滿古典氣息。

⬇️一樓櫃檯前還販售麝香葡萄、蜜棗和中國蟠桃，外型像水蜜桃，但老闆說不是水蜜桃。

同行的林大哥當場買了一串麝香葡萄(人民幣50元)，清洗後與大家分享，甜度高，好吃極了。

上海金福門飯店是道地中式料理餐廳。

導遊小曹說為迎合台灣人口味，菜色已盡量少油少辣，整體菜色不錯，每餐幾乎都有 *1罐可樂和 *2罐青島啤酒，啤酒口味較淡，喝起來順口。

導遊小曹提到，大陸部分地區不靠海，所以這裡的魚多為淡水魚，魚刺較多，食用時要小心。

梅菜扣肉外皮像貓爪，造型漂亮，口味略鹹，可搭飯中和。

整體菜色不錯，但份量很大，有點吃不完。

吃飽後，我們前往蘇州七里山塘，這條古街全長約 7公里，已有近1,200年歷史，為紀念唐代詩人白居易而建。

七里山塘保留典型江南水鄉風貌，被譽為神州第一古街，白天可賞古建築和歷史遺址，夜晚則有燈火通明的美景。

⬆️⬇️後續來到蘇州品味山塘評彈書苑，一樓販售飲料和冰品，這裡的繡球花冰品外觀非常漂亮，不僅賞心悅目，也可以食用。

來的遊客幾乎人人都點了 1球，但因為我們要用晚餐，就沒買，不清楚口感如何！？

接著上二樓，每人可自由入座，近距離欣賞老師表演。

桌上備有碧螺春香茶、瓜子、蠶豆和蜜餞，熱茶可無限續杯，服務相當貼心。

舞台不大，兩位老師分別演奏三弦琴和彈琵琶。

簡單介紹後，他們演唱 2段曲子，1.是取材自白蛇傳，描述白素貞在杭州西湖遇見許仙的故事；2.是四季謠。

柔美的吳儂軟語和細膩唱腔如水流般蜿蜒，螢幕上同步顯示歌詞，讓觀眾更容易感受溫婉的情緒，十分動聽。

表演結束後，導遊給我們時間在七里山塘逛逛。

或許因為是星期六關係，人潮非常多。

河道兩側掛滿紅燈籠，水面映著微光，不時傳出店家叫賣聲與遊客笑語。

兩旁店鋪販售當地著名小吃。

這幾天在中國，大部分交易都使用微信或支付寶，現金較少，非常方便。

這次上海行，我沒有使用手機漫遊，而是購買了eSIM，整體而言，一線城市網路速度不錯，但二、三線城市會有些延遲。

⬇️這裡還有梅花糕和桂花糕，我們也買來嘗嘗，一樣用支付寶瞬間結帳。

這裡充滿古鎮風光，紅磚石橋、綠水、老屋倒影，越晚越美。

可惜～我們在橋的另一頭拍照，對面因人潮管制無法前往，錯過了拍另一面的機會。

後來經過一家糕點店，販售各式五顏六色的糕點。

⬇️玫瑰阿膠糕看起來十分漂亮，一旁還有阿婆在磨石，我跟蓮大說那是假的，她還不相信，呵呵～

河畔緩緩駛過一艘艘小船。

有人說山塘街是蘇州的縮影～一條街、一段歷史、一份溫柔，我想這就是它的美。

晚餐時間，我們來到祥記·非遺傳承·蘇幫菜(石路店)。

店內裝潢典雅，木質桌椅與書法掛畫相映成趣。

用餐採包廂方式，可避免吵雜，一如往常，一桌 *1罐可樂和 *2罐啤酒，今天的啤酒是雪花啤酒，口感清淡易飲，帶淡淡麥芽香。

菜色都不錯，特別是⬇️松鼠魚。

松鼠魚是一道江蘇名菜，以整條魚炸至金黃酥脆，外形宛如松鼠般生動，再淋上酸甜的番茄醬汁，色香味俱全。

其外酥內嫩的口感與獨特造型，是中式宴席上的經典佳餚。

⬇️這餐的主角當然是蟹。

黃澄澄的大閘蟹上桌，搭配薑醋沾食。

蟹殼橙紅，蟹黃飽滿，香濃滑順，令人滿嘴幸福。

螃蟹分公、母，肉質不錯，蟹黃、蟹膏都很飽滿，好吃極了。

第 1天晚上，和同桌夥伴互相認識。

有人拍照，有人舉杯祝生日快樂，我還以為真有人過生日。

有緣千里來相會，晚餐結束後，大家吃飽準備回飯店休息。

今天入住蘇州中惠鉑爾曼酒店，位於熱鬧街道旁，附近還有星光嘉映影城(IMAX龍湖蘇州相城天街店)。

不過大多數店鋪只營業到晚上 9點半，我們 Check-in時已是 8點25分，無法再去逛了。

10F 房間很大，廣大的窗戶可俯瞰都市夜景。

衛浴乾、濕分離，還有泡澡浴缸，房內附小沙發，空間寬敞舒適。

⬇️另一間隊友房型，床鋪是分開。

第 1天的蟹逅故事江南旅程，就像一場漸進的交響樂～從機場喧鬧、飛行寧靜，到上海繁華、蘇州古意，銜接自然。

第一天走下來，共計8,072步。

⬇️導遊小曹還送每人 1包水果，其中梨子來自新疆庫爾勒香梨，酥脆微甜，好吃。

在浴缸裡舒適地泡了個澡，洗完後感覺格外清爽。

這裡的電視都是華語劇，看起來沒有語言隔閡。

拉上窗簾準備睡覺，晚安蘇州。

後續回國寫部落格時才發現，第 1天竟然沒拍到人物照片，真是可惜了。