雲林土庫一日遊深度旅行，穿梭老街古蹟尋味，土庫宴品嚐12家名店手路菜。

雲林土庫總是有著漫遊生活的老氛圍，參加「雲林好COOL宴遊土庫」深入老街。從順天宮文化導覽到夜晚的市場辦桌「土庫宴」，串聯在地名店美食與古蹟故事，是場回味再三的深度之旅。

雲林土庫擁有迷人的老鎮氛圍，是體驗慢活的最佳場域。透過「雲林好COOL宴遊土庫」深度導覽，行程從公有市場出發，手持集章明信片一路探訪信仰中心順天宮與各式百年老店。重頭戲「土庫宴」在懷舊燈籠與優雅音樂伴隨下登場，集結在地 12 家名店聯手推出風土料理，讓旅人在這場結合美食、歷史與人情味的饗宴中，深刻感受「走進土庫，吃出故事」的獨特魅力。

土庫順天宮朝聖日本觀音像，金茂利鐘錶行喝杯時光淬鍊的咖啡

旅程起點來到土庫信仰中心順天宮，這裡不僅有壯觀的龍鳳剪黏藝術，最特別的是後殿供奉了一尊來自日本的「木刻觀音像」。觀音雙手合十，背後有著罕見的船形背光與「卅三番」字樣，聽著導覽老師訴說這段「海上來的光」的故事，讓人倍感神聖。轉個彎走進傳承三代的「金茂利鐘錶咖啡」，這也是土庫第一家鐘錶行，在滴答聲與咖啡香氣交織的空間裡，點杯手沖配甜點，享受慢活的午後時光。

土庫必吃阿海師鴨肉麵線榮獲雲林100碗，品珍香爆漿鮮奶泡芙超圈粉

來到土庫怎能不吃鴨肉？在地老字號「阿海師鴨肉麵線」榮獲雲林 100 碗殊榮，四季皆宜的當歸湯頭溫潤順口，搭配嚴選鴨肉與軟嫩米血，沾點甜辣醬簡直絕配。對面的「品珍香麵包店」則是在地人從小吃到大的美味，熱情的闆娘堅持用料實在，特別推薦他們的鮮奶泡芙，外皮酥脆、內餡奶香濃郁，還有可愛的鮮奶壽桃，是許多遊客指名要買的午後點心。

走進電影小鎮醫生的愛情拍攝地，全臺開基祖廟鳳山寺拜虎爺求姻緣

土庫老街充滿文藝氣息，建於 1915 年的「萬得醫院」曾是電影《小鎮醫生的愛情》拍攝場景，二樓的百年風華壁畫讓人穿越時空。同在醫生一條街上的「全臺開基祖廟鳳山寺」主祀廣澤尊王，擁有特殊的「聖寢」可坐聖床求子求姻緣；近期更因虎爺被誤認為貓科動物供奉、導致發爐的趣事而聲名大噪，是香火鼎盛的必訪熱點。

萬源製麵鋪七彩日曬麵天然養生，土庫包子饅頭老麵發酵越嚼越香

伴手禮首推「萬源製麵鋪」，傳承近百年的日曬手藝，製作出無色素、純天然的七彩蔬果麵，在陽光下曝曬出淡淡麵香，健康又吸睛。路過絕對不能錯過的還有「土庫包子饅頭店」，堅持完全發酵的老麵饅頭越嚼越香甜，口感紮實飽滿不鬆散，人氣極高，建議想吃的朋友務必提早打電話預訂，以免現場排隊撲空。

順成油廠挑戰芝麻油冰棒太驚艷，百年玉秀珍餅舖蒜頭餅鹹甜古早味

創立於 1951 年的「順成油廠」以總鋪師對口味的挑剔精神製油，這裡最酷的是可以體驗「油冰棒」！濃郁的冰棒淋上特製油品，入口滑順香氣大升級，意外地合拍。最後別忘了到傳承日治時代手藝的「玉秀珍餅舖」，他們的中式大餅與餅乾非常有水準，尤其是招牌「蒜頭餅」，口感綿密香噴，咀嚼中散發淡淡的蒜頭甜味與餅香，鹹甜交織的滋味讓人一吃就愛上。

雲林好COOL宴遊土庫公有市場辦桌，12家在地名店端出隱藏版手路菜

晚間重頭戲「土庫宴」在公有市場盛大登場，氣氛宛如穿越回古早廟埕辦桌。這場宴席集結了怪人花枝鱔魚麵的「雙鮮饌羹」、烏雞郎慢火燉煮的「蒜頭薄荷烏骨雞」，以及珍和蟹老闆特製的「鴨潤珍糰」等 10 道佳餚。最特別的是結合了「說菜」橋段，一邊品嚐充滿鍋氣的扁魚白菜燉，一邊聽著料理背後的故事，最後以樂米工坊的米蛋糕與古早味雙糕潤畫下甜蜜句點，每一口都是土庫人的日常與回憶。

