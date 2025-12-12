雲林伴手禮首選萬源製麵鋪，夢幻七彩日曬麵無添加，土庫百年老店推薦。

雲林土庫必買萬源製麵鋪，傳承五代近百年歷史，主打天然無添加手工日曬蔬果麵，七彩夢幻色澤是在地最美伴手禮。

位於雲林土庫老街的萬源製麵鋪，是當地極具代表性的百年老店。自日治昭和時期創立至今已傳承至第五代，目前由謝家姊妹接手經營。店家堅持傳統手工製麵工藝，在這條充滿歷史韻味的街道上，持續飄散著單純美好的麵粉香氣，是遊客造訪土庫時必訪的人文景點，也是認識在地歷史脈絡的重要據點。

夢幻七彩日曬蔬果麵，天然無添加防腐劑最安心

店內最吸睛的莫過於陳列架上一捲捲色彩繽紛的蔬果麵。這些夢幻的七彩麵條完全取材自天然蔬果，堅持不添加人工色素與防腐劑。透過南台灣熱情的陽光日曬而成，不僅保留了食材的原始營養，療癒的視覺效果更讓這裡成為熱門的拍照打卡點，看著一捲捲整齊排列的麵條，讓人心情也跟著愉悅起來。

品嚐土庫宴遇見彩虹，口感Ｑ彈帶勁芝麻香氣濃

在當地的土庫宴中，一道名為遇見彩虹的佳餚正是使用萬源製麵鋪的五色麵條製作。經日曬風乾後的麵條口感特別Ｑ彈帶勁，久煮不易軟爛。簡單拌入香濃的芝麻醬，麵體吸附了醬汁與香氣，入口滑順且嚼勁十足，那股純粹的麥香與蔬果甜味在口中散發，讓人忍不住一碗接一碗，回味無窮。

雲林土庫必買伴手禮，傳承百年溫度的健康美味

來到雲林土庫旅遊，除了感受老街的懷舊氛圍外，別忘了帶幾包手工日曬麵回家。這款兼具健康美味與精美外觀的蔬果麵，絕對是送禮自用兩相宜的最佳選擇。無論是自己在家簡單烹調，或是送給親友分享這份傳承百年的在地滋味，都能傳遞出滿滿的心意與溫暖，是造訪土庫不可錯過的珍貴回憶。





雲林土庫資訊

住址：雲林縣土庫鎮光明路167號

電話：05 662 2576

營業時間：08:00–18:00週一休



延伸閱讀