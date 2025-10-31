2025蟹逅故事江南D2. 10/19㊐🏨蘇州中惠鉑爾曼酒店➯📸蘇州留園➯📸蘇州寒山寺、張繼楓橋夜泊➯🍜裕興記(石路店)➯📸...

早安，中國。

清晨的蘇州，空氣裡仍帶著江南特有的濕潤氣息，拉開飯店的窗簾，晨霧輕籠下的城市輪廓徐徐展開。

今天是旅程的第 2天，行程滿滿，準備出發！在古典與現代之間，尋找屬於蘇州的靈魂。

入住蘇州中惠鉑爾曼酒店，早餐時間：早上 7點至 10點，用餐地點：一樓的珍珠咖啡廳。

早上 7 點 Morning Call，8 點20分於一樓集合，8 點半準時出發。

這 5天的天氣幾乎都是陰天，偶爾會飄點小雨，但大多時候都沒有真正下雨。

氣溫稍微有點涼，好在有準備薄外套和雨傘，剛剛好應付。

這裡的早餐真的很豐富，中式和西式餐點多樣化，應有盡有，還貼心提供現煮麵服務。

用餐環境優雅，服務人員也都十分親切。

早餐後上車，導遊小曹介紹說：今天的第一站是中國四大名園之一留園。

車子行駛途中，他也和我們分享了留園的歷史與故事。

蘇州有 2座著名的古典園林，1.是留園，2.是拙政園。

我們從留園(東南1門)的檢票處進入，這裡需要購票參觀。

入口外擺放著各式盆栽與花卉，搭配得相當雅緻，門口上方寫著留園兩個大字，格外醒目。

走進留園，腳下是青石板的柔和色澤。

園中水石相依、亭榭錯落，彷彿每個轉角都藏著古老的故事。

導遊小曹說：留園建於明代萬曆年間，原名東園，歷經多次易主與重修，才成為如今的模樣。

白牆黑瓦在湖水倒影中交織成淡雅的對比，微風吹過竹林，沙沙作響，像是蘇州評彈的前奏，輕柔又令人屏息傾聽。

走過曲折的迴廊，光線透過雕花窗櫺灑下，斑駁地映在地面上。

在這座園林裡，每一步、每一個轉角都是一幅新的畫。

古人的造園智慧，將天地萬象縮進一方靜謐，讓人在有限中感受到無限。

這裡處處充滿中國建築特色，庭院之大超乎想像。

不禁讓人想像當年的主人翁，在這裡生活會是多麼愜意。

不過，要建造這樣的庭園成本一定很高，至於資金來源，就頗令人好奇了。

導遊小曹說：這件家具看似一塊大圓石⬆️，經過切割後呈現自然的山水圖案，裡面有月亮、山和雨。

不過圖案較為抽象，需要遊客自己去體會，真的是得有見山是山、見水是水的頓悟才能理解。

這裡的廳院搭配中國式燈籠，擺放傳統書畫與木雕，再加上各式盆栽與家具，更顯主人富裕的生活品味。

不過走在這裡有點走馬看花的感覺，每個廳院的擺設大同小異。

這裡最著名的是名為冠雲峰的太湖石⬆️，高聳挺拔、玲瓏透空，被譽為太湖石之冠。

據說它象徵君子之德，挺立而不屈，來到這裡的遊客幾乎都會與它合影留念。

自由活動時間，我們在這裡走走看看。

小庭院旁還有他們專屬的佛堂，在充滿中國風的建築中，扣掉遊客的喧囂，這裡顯得格外寧靜自在。

中國庭院少不了山水，在這裡也有一處⬇️荷花池(荷花台)。

相信夏天時，這裡的荷花會更加嬌艷，接著，我們前往下一站：寒山寺。

大家一定對唐朝詩人張繼的千古名詩楓橋夜泊耳熟能詳：

月落烏啼霜滿天，江楓漁火對愁眠；姑蘇城外寒山寺，夜半鐘聲到客船。

因此，寒山寺⬇️的牌樓成了遊客必拍的打卡景點，人潮相當多。

這座寺廟因詩而名，詩也因寺而永傳。

拜訪寒山寺需要購票入園，開放時間為早上 7:30至下午 18:00。

我們前往時，這裡實施交通管制，只能搭公車進入；不過途中發現個人車也能進入，因此整條路段有些擁擠。

在中國旅遊，一些景點購票時台胞證有優惠，可以多加利用。

寒山寺也有敲鐘祈福的體驗，費用約人民幣5元。

導遊小曹解釋，敲鐘原則以 3聲為主，不要超過 4次。

敲 3下代表福、祿、壽，祈求好運與健康；若敲 4下，則象徵四大皆空，是遁入佛門的開始，引得眾人會心一笑。

這裡的拜拜方式與台灣廟宇不同，香不能帶進內部，必須在庭院四個方向拜完，再插入前方的大香爐中，這個香爐真的非常巨大。

這裡也有九龍之子中的老六贔屓(霸下)⬆️，我正跟蓮大說這名字時，導遊小曹一旁解釋：龍生九子分別是老大贔屓、老二蚩吻、老三蒲牢、老四狴犴、老五饕餮、老六霸下、老七睚眥、老八狻猊、老九椒圖。

真是太厲害，不愧是曹老師！

不愧是蘇州名寺，遊客真的很多。

介紹結束後，導遊小曹給了我們自由活動時間，並說這裡也有祈福小物：有菩提子小吊飾，上面水晶珠刻著寒山寺三字。

遊客還可以到前方香爐過火求平安，價格一般分為60、100、200元人民幣。

不過這裡網路不太穩定，我的支付寶 eSIM常會斷線。

每位名人來到寒山寺，都會以自己的書法重新書寫楓橋夜泊，因此這裡的楓橋夜泊碑幾乎全是這首詩。

其中也有台灣佛光山星雲大師⬆️的作品。

普明寶塔經過戰爭多次損毀，如今這座新塔於 1995年完工。

它採仿唐木結構樓閣式設計，高 42.2米，一樓內部供奉 4尊佛像；拜訪當日 2樓沒開放，有些可惜。

在普明寶塔兩旁，有一對⬇️銅獅子。

公獅踩著繡球，象徵權勢、圓滿與財源廣進，因此常有人投幣或紙鈔祈福。

母獅抱著小獅子，象徵子孫繁衍、家庭和諧與子孫綿延。

兩尊銅獅的頭部，以及繡球和小獅子，都被摸得金光閃閃。

在無上清涼⬇️這裡，有緣和福兩個字。

大家排隊祈福，沿著上方的筆劃完成書寫，好像是一種幸運的象徵，這種祈福方式相當特別。

寒山寺並非因寒山而得名。

據說唐貞觀年間，名僧寒山與拾得⬆️從天台山來此作住持，因此改名寒山寺。

寒山與拾得是唐代著名詩僧，後被民間視為和合二仙，象徵家庭與愛人的和睦與情深。

他們也被認為是文殊菩薩與普賢菩薩的化身。

來此膜拜，雙手合十，祈求平安即是福。

這裡的釋迦牟尼佛和觀音像雕刻風格，與台灣不同，但宗教信仰是一致的。

寺廟牆面斑駁，石磚間長出青苔，訴說歲月的痕跡。

不時傳來鐘聲，別有一番意境。

寺內環境清幽，楓橋古韻猶存，讓人彷彿穿越時空，感受千年文化的沉澱。

遊客可在此靜心參禪，欣賞書法碑刻，或登鐘樓敲鐘祈福。

整體旅程不僅是一次文化探索，更是心靈的洗滌與沉澱。

離開時，寺旁的楓橋依舊橫跨運河，橋下波光瀲灩，出口在另一側。

這次來到中國的寒山寺一訪，我想當年的張繼，也不會想到他隨手寫下的詩詞，竟能流傳千年。

告別有名的寒山寺後，我們將前往用午餐。

導遊小曹早上提醒我們，中午要吃麵，所以早餐在飯店時就建議不要再吃麵了。

今天中午，我們來到靠近中國電影資料館(江南分館)旁的裕興記(石路店)用餐。

中午時段店家生意滿爆， 4人一桌，店雖不大，但乾淨明亮。

裕興記是蘇州知名老字號，以湯清、麵細、料豐著稱。

入座時，桌上已擺好 4碗小碟，分別是蝦仁、東坡肉、滷筍乾和滷香菇，這裡的吃法則分為 2種方式。

⬇️先將東坡肉、滷筍乾和滷香菇放入麵中，讓滷汁融入湯頭並攪拌，麵會更香。

蝦仁因較小，則放在湯匙中，與湯一起入口，又是另一種風味。

這裡的麵吃不飽還可以免費續，真是佛心店家。

湯色金黃清亮，麵條細滑不軟。

第一口入口，湯頭鮮香微甜，在這微寒的天氣裡，一碗熱騰騰的麵，不僅承載地方風味，也溫暖了奔波的心。

這裡比較特別的是，不知道是點那一種麵！？

石路店的網紅老闆都會親自幫忙拌麵，而且他長得很像台灣藝人邰智源。

店旁是⬇️中國電影資料館，正對面則是慈濟慈善事業基金會的感恩樓。

吃飽後，我們前往下一站：充滿現代設計感的蘇州博物館西館。

可惜天氣不好，否則白色建築會非常醒目。

西館的設計以新蘇州風格為理念，融合傳統與現代，外觀像由 10個盒子組成的建築。

開放時間為每週二至週日 9:00-17:00，免費參觀但需提前預約。

館內分地上一、二樓及地下室一樓，走進後迎面是寬闊的挑高大廳。

館內展品豐富，從吳地文明的青銅器、明清刺繡，到現代藝術裝置應有盡有，看得眼花撩亂。

彷彿帶我們穿越回古代蘇州。

展區很大，幸好有貼心手扶梯，省去爬樓梯的辛苦。

參觀時沒有喧囂，看著古代文物，彷彿在進行一場安靜的對話。

館內提供語音導覽(有料)，可惜時間有限，只能走馬看花瀏覽一番。

下一站是京杭大運河，已有2,500多年歷史，是世界上最長的人工河。

古時它不僅是交通要道，也連接北方的粗獷與南方的婉約，將無數商旅、文人與故事帶到千年之後。

我們在橋西歷史文化街區(西門)下車，慢慢往拱宸橋方向前進。

沿途皆是中國風建築，每家小吃店都充滿濃濃的古色古香。

這裡最著名的是⬇️拱宸橋，是杭州城區現存最大的石拱橋之一，歷史可追溯到明朝崇禎四年(1631年)。

來到京杭大運河，一定要拍照留念。

站在拱宸橋上，可以看到橋墩下的⬇️護河獸石雕(鎮水獸、吸水獸)，既保護橋墩免受水流侵蝕，也象徵鎮水與祈求平安，非常特別。

在橋頂還能俯瞰整條大運河，水面寬闊，船影悠悠，偶爾有船隻經過。

杭州京杭大運河是世界文化遺產，以悠久歷史、深厚文化底蘊和重要航運價值聞名。

遊客來此可漫步歷史街區、參觀博物館與文化景點，或乘船、沿河漫步，感受運河風光。

傍晚時分，橋西歷史文化街區逐漸點亮燈火，古色古香的建築令人駐足。

一路上經過拱宸道院、大運河國醫館，走到土特產(博物館)旅遊碼頭後，我們便折返回起點。

夜晚走在橋西歷史文化街區，仿古建築格外有氛圍。

不禁想像古人在這裡的夜晚，當時有夜市嗎！？

有什麼娛樂休閒！？他們的夜生活會比現代人更熱鬧嗎！？

夜晚時分，橋西歷史文化街區燈火點點，更添古色古香。

漫步其中十分愜意，雖然天氣陰涼，但走著走著，身子也暖了起來。

晚上，我們來到杭州拱墅區的味象餐廳用餐。

餐廳入口的裝置藝術運用光影投射，呈現不同的江南風情，而鳥籠裡的小鳥是真的。

飲料依舊是 *1 罐可樂和 *2 罐啤酒。

這裡的菜色以粵菜、浙菜為主，每道都各具特色，其中有一道料理特別引人注意，看起來有點像台灣的麻粩！？

這道料理是將⬇️南瓜內餡裹粉油炸，再沾上花生粉，外酥內嫩，熱熱吃非常美味。

吃飽後，我們前往觀看太陽馬戲團 X秀。

票價不便宜，一般票 480人民幣(約 2,067新台幣)，而 VIP票則高達 1,680人民幣(約 7,237新台幣)。

導遊小曹告訴我們，杭州太陽馬戲團 X秀預計於2025年10月26日上演最後一場。

這可能是我們在大陸看到的最後一場演出。

晚上 7點半開始演出。

一開始才知道座位分為：彼得拉王國和阿里亞王國兩區，整場演出約 73分鐘。

入座後，⬆️演員會與觀眾互動，我的帽子還被他拿走，真是有點小淘氣。

以下擷取官方文字敘述，太陽馬戲團 X秀故事簡介：

傳說中，西方王國 Petra(彼得拉)與東方王國 Aria(阿里亞)因暗黑勢力迫害而分崩離析。

故事講述兩國的男女主人公，經歷奇幻冒險，戰勝暗黑勢力，並揭開兩國神秘淵源，最終實現世界大和平。

表演以雙線故事展開，特色是 360度旋轉劇場的沉浸式舞台⬇️，融合雜技、歌劇與武術。

全程精彩無冷場，座位隨劇情移動，舞台變化多端。

光影交錯、音樂響起時，彷彿置身奇幻世界。

好笑的是，當對面座位出現時，我還以為是鏡子投射呢！

故事由兩位主人公帶出，表演者在空中翻飛、雜技演出，令人嘆為觀止。

投影與燈光變換出各種奇妙場景，我坐在座位上，完全被震撼。

沒想到特技雜耍結合科技，竟能呈現如此完美的演出。

表演結束謝幕時，全場掌聲不斷，感謝他們帶來這一場精彩演出。

今晚入住杭州新天地麗笙酒店，酒店大廳寬敞明亮，設計典雅。

領了房卡後，我們前往房間放行李。

6樓的房間很大，窗戶可俯瞰都市夜景。

衛浴乾濕分離，附泡澡浴缸，房內還有小沙發，空間寬敞舒適。

第 2天走下來，共計 14,554 步。

趁時間還早，我們前往附近的⬆️⬇️新天地購物中心逛逛。

不過已接近晚上 10點，有些店家已準備打烊。

我們買了蜜雪冰城的飲料和小楊生煎的小籠包，當作簡單的宵夜。

回想今天的一整天：從蘇州的古典園林到杭州的現代節奏，從文人的詩意到馬戲的奇觀，彷彿穿越古今兩個時空。

這就是旅行的魅力：讓人在一天之內看見、走訪千年。

晚安，中國杭州，明天見。