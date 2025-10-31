秋天到花蓮旅遊，微風裡帶著一絲涼意，正是最舒服的季節。這時候，最讓人期待的，就是「吉安溪台灣欒樹美境」。溪畔兩旁的欒樹盛開成排，金黃與粉橘交織，彷彿走進了秋天的畫裡。不用出國，也能拍出如異國秋色般的美照。

吉安溪台灣欒樹美境｜花蓮季節限定粉橙秋色綻放，美景如畫!

這片美麗的欒樹大道位在花蓮吉安的長安街與德安六街一帶，沿著吉安溪兩岸綿延數百公尺。開車導航可直接設定「吉安溪台灣欒樹美境」，抵達後就能看到整排轉色的欒樹在眼前綻放秋意。

從花蓮市區出發，車程約8分鐘左右，非常方便。也可以租輛自行車慢慢沿溪騎乘，一邊吹著風、一邊欣賞河岸風光，是許多在地人的散步好去處。

📍景點資訊｜吉安溪臺灣欒樹美境

• 地址：花蓮縣吉安鄉長安街、德安六街

• 建議停留時間：約30分鐘

• 門票：免費參觀

附近道路設有停車格。想拍照的話可以停在靠近橋的位置，從橋上往河面望去，左右兩岸的欒樹排排站好，景色特別壯觀。

臺灣欒樹是一種極具代表性的本土樹種，一年四季都有不同的色彩變化，被稱為「四季變色樹」。

春天嫩綠，夏天葉片濃綠，秋天開出金黃色小花並結出紅色蒴果，冬季則果實轉變為褐色及落葉，整條街就好像披上了柔和的粉彩濾鏡，浪漫美麗。

近看，那一顆顆像燈籠般的小果實會隨風搖曳，掉落在地上也很可愛。

撿幾顆放在手心裡欣賞，感覺就像把秋天握在手心裡一樣，特別治癒。

吉安溪畔的臺灣欒樹，沒有擁擠人潮，也不需要門票，就能輕鬆欣賞到一整片如畫般的秋色。無論是親子散步、情侶約會，或單純想找個地方放鬆走走，這裡都是療癒心靈的好選擇。

秋季到花蓮，記得在行程裡排上一小段時間，到這裡慢慢走、慢慢拍，感受花蓮秋天獨有的溫柔氣息。

