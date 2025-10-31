炎炎夏日最幸福的事，就是能在大自然懷抱中踩著清涼溪水玩耍。位於花蓮壽豐鄉的「白鮑溪親水園區」是一處隱藏版的天然玩水秘境，環境乾淨、溪水清澈見底，重點是一下車走路不到1分鐘就能玩水！不需要爬山、不用跋涉，超適合帶孩子來放電、親近大自然！

花蓮白鮑溪親水園區｜下車1分鐘就能玩水! 超清澈溪流天然親子玩水景點!

說到花蓮玩水景點，白鮑溪親水園區是許多家庭的首選。園區旁就有停車空地，假日早點來幾乎都能順利停車。從停車場下車後沿著小徑走不用一分鐘，馬上就能聽見潺潺溪水聲，眼前是一片被綠意環繞的溪流美景，清澈溪流映著藍天白雲，美得像明信片。

有些親水景點要走很遠的山路才能抵達，但白鮑溪完全不用！帶著小孩、野餐墊、玩水玩具，輕鬆就能開啟一場花蓮親子玩水一日遊。

📍景點資訊｜白鮑溪親水園區

• 地址：花蓮縣壽豐鄉池南路五段82號

• 停車：園區旁有免費停車區（位置有限，建議早點抵達）

白鮑溪親水園區的玩水點就在荖溪橋下方，橋的兩側都有深淺不一的溪水可以戲水。站在橋上往下望，就能看到大人小孩在清澈溪流中嬉戲的畫面，充滿夏日氣息。

白鮑溪的水質真的非常乾淨透明，腳一踏進去立刻感受到沁涼感。溪水以淺灘為主，大部分區域只到孩子膝蓋，非常適合親子玩水。

陽光灑在水面上閃閃發光，魚兒在溪中悠遊，孩子們泡在水裡或拿著小撈網抓小魚，每一個角落都充滿笑聲與驚喜。

溪床多為天然石塊，建議孩子穿上防滑鞋或膠鞋，既能保護雙腳，也能自在地探索溪流。大人則能坐在溪邊石頭上泡腳、聽水聲，享受花蓮山林帶來的寧靜與療癒。

那天我們造訪時天氣晴朗，藍天搭配溪流山景美得像畫。很多孩子一看到溪水就迫不及待衝下去，興奮地一邊喊著：「這裡有魚！」、「水好冰喔！」，整個溪流裡笑聲不斷。

白鮑溪的水域變化豐富，除了淺灘外，也有幾處水勢較深、流速稍快的區段，成了大小朋友玩「漂漂河」的熱門地點。偶爾還能看見勇敢的人挑戰從岩石上跳入溪中，激起一片水花與笑聲。

溪邊有幾處天然陰涼區，可以在旁鋪上野餐墊當休息區，。這裡真的很適合全家出遊，無論是想避暑、放鬆或親近大自然，白鮑溪親水園區都能讓人留下滿滿回憶。

玩水注意事項：

• 溪水雖淺但仍有水流，家長務必在旁陪同

• 垃圾請自行帶走，保持自然環境整潔

• 留意天氣，避開午後雷陣雨時段

白鮑溪不僅是親子玩水天堂，還是花蓮著名的撿玉石熱點。由於溪流源自花蓮山區，水中常可見散落的玉石原礦，運氣好的話，甚至能撿到帶翠色光澤的漂亮玉石。

這樣的天然尋寶體驗，大人小孩都玩得不亦樂乎，也讓來白鮑溪的旅程多了幾分探險與收藏的樂趣。

花蓮免費又好玩的親子玩水景點「白鮑溪親水園區」！清澈溪水、便利停車、下車即玩的地點優勢，讓這裡成為許多家庭夏日放電的秘密基地。

無論是否玩水，單純泡泡腳、撿石頭、看魚游，就能度過簡單又快樂的夏日午後，還能感受到大自然帶來的純粹幸福！

