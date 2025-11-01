台中景點新開放！大坑九號步道觀音亭景觀平台，沙琪瑪地標登山新手輕鬆攻略。

台中新景點「觀音亭景觀休憩平台」啟用了！大坑九號步道終點，登山新手爬山好去處，還能看台中市景、沙琪瑪地標。

台中登山愛好者又有新去處了，位於大坑風景區人氣最高的「大坑九號步道」，其終點的「觀音亭景觀休憩平台」終於在10月22日正式啟用，這個全新的休憩平台不僅是登山新手的最佳中繼站，更因為一座外型特殊的石牆地標，被網友趣稱為「沙琪瑪地標」，成為台中最新的打卡熱點，平台串聯了九號與六號步道，適合全家大小一起來爬山踏青，享受自然的竹林美景，並遠眺台中市區的開闊景致。



台中大坑九號步道怎麼去，新手裝備提醒

要抵達這個台中新景點，最親民的路線就是從「大坑九號步道」出發，步道沿途有熱鬧的小市集與在地美食，步行大約30分鐘就能抵達終點的觀音亭，雖然九號步道被歸類為新手友善的親子步道，但途中仍有斜坡與階梯，對於平常沒有運動習慣的人來說，還是會消耗不少體力，建議大家要做好防蚊準備，並隨身攜帶足夠的飲用水與毛巾，視個人情況使用登山杖或護膝等裝備，開車的朋友則建議走建成巷，或將車停在附近的收費停車場再步行上山。



觀音亭景觀休憩平台，開箱「沙琪瑪地標」

全新落成的「觀音亭景觀休憩平台」採用兩層樓的弧形結構設計，以木質調搭配白、灰兩色，巧妙地融入周圍的山林景緻中，上層是視野開闊的觀景平台，可以讓大家好好休息欣賞風景，下層則設有桌椅、洗手台甚至還有熱水機，提供登山客最完善的休息空間，而網路上爆紅的「沙琪瑪地標」，其實就是平台下層入口處的「大坑觀音亭」地標石牆，因為外型方正、顏色接近，被山友們開玩笑說像是超大尺寸的沙琪瑪，十分有趣。



寧靜海觀音寺，參拜休息補充飲水

景觀休憩平台的旁邊，就是香火鼎盛的「寧靜海觀音寺」，許多山友爬到這裡，都會順道參拜，尋求心靈的平靜，寺廟主祀觀音佛祖，一旁也有土地公，廟方非常貼心地提供了飲水機，讓大家可以隨時補充水分，寺廟旁還有一座涼亭，以及鞦韆式的四人搖椅可以乘坐，坐在上面吹著山間的涼風，非常愜意，如果需要使用洗手間，只要往六號步道的方向走很快就能找到，設施相當完善。

