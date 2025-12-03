> 旅遊 > 南投魚池出現巨型恐龍！漫心湖公園竹藝超吸睛，森林步道後的隱藏散步景點。

南投魚池出現巨型恐龍！漫心湖公園竹藝超吸睛，森林步道後的隱藏散步景點。

2025-12-03 18:50文字：捲毛阿偉 

藏在魚池山區裡的漫心湖公園，因一隻 12 公尺長的竹藝恐龍爆紅！公園不大但氛圍悠閒，很適合走完澀水森林步道後來這裡散散步、拍拍藝術裝置。

漫心湖公園原本是當地人散步、休息的小空間，直到出現高約 4 公尺、長約 12 公尺的竹藝恐龍後瞬間吸引話題。巨大又呆萌的外型讓大人小孩都驚呼連連，是近期南投最可愛的小景點之一。

竹子打造而成的藝術巨獸，細節處處到位

藝術家用竹子表現恐龍的外型，從張開的嘴、突出的牙齒到爪子的造型都十分細膩。陽光穿過竹片縫隙，讓恐龍呈現柔和的光影質感，白天不同時段拍起來都很有氛圍。

除了恐龍，還能看到多件創意竹藝裝置

恐龍旁還有另一件造型像撐開的竹傘、又像倒放斗笠的作品。透光的竹片堆疊出自然的光影，是很耐看的藝術裝置。雖然公園規模不大，但細節讓人逛起來意外舒服。

走完澀水森林步道，最剛好的散步休息點

漫心湖公園距離紙教堂、妮娜巧克力城堡、埔里18度C都不遠，是往山上走訪澀水森林步道前後的輕鬆景點。步道路線平緩，繞一圈大約十分鐘，非常適合爬山後坐下休息、補充體力。

私人土地開放參觀，記得維護環境

公園雖屬私人土地，但地主友善開放使用。不過禁止露營、烤肉等破壞性活動，建議旅人僅以散步、拍照、帶外食休息為主，共同維持這個地方的美好。

漫心湖公園交通指引，魚池山區的靜謐散步點

公園位在魚池鄉大雁休閒農業區，導航輸入「南投縣魚池鄉大雁巷43號」即可抵達。若你行程包含紙教堂、巧克力工廠、森林步道，只要再往山裡開一段路，就能抵達這處靜謐小天地。

走近森林裡的巨型竹藝，享受最輕鬆的南投散步時光

漫心湖公園不算熱門觀光點，但正因為人少、環境靜謐，加上超可愛的竹藝恐龍，讓整趟散步充滿驚喜。下次到南投，不妨安排一個空白時段來這裡走走，簡單卻療癒。

漫心湖公園資訊

地址：555南投縣魚池鄉大雁巷43號 

