茉莫 La monmon | 台中超美玻璃屋早午餐，霧峰必訪咖啡館～

《茉莫》空間美的太讓人喜歡了！真想不到霧峰竟然有間這麼美的台中早午餐，設計感十足的用餐環境，加上玻璃屋放大了空間，茉莫 La monmon這間台中美食你們真的要去試試，光線好、甜點漂亮、早午餐有儀式感，走進去會不自覺放慢呼吸、手機快門按不停，下午更是霧峰首推台中咖啡館～

茉莫

《茉莫》全名是茉莫 La monmon，這間台中早午餐阿偉神往已久，之前去霧峰林家花園時，有想過去《茉莫》探店，但當天人太多，一錯過就是一年後，這天朋友約吃台中早餐，沒想到是這間！那當然要去阿～果然茉莫餐點能被稱為台中美食一點也不過份，優美空間也超迷人，下次要去霧峰咖啡館，再來《茉莫》也不為過～

茉莫 La monmon資訊

訂位：茉莫IG 或📞

電話：0423301441

🕒 營業時間：平日約 10:30–17:00（假日常提早開、延長收客；公休日不固定，請追 IG 公告）

📍地址：台中市霧峰區民生路156-11號

💸 價位：早午餐主餐約 NT$200–480、甜點單品約 NT$80 起（依季節與品項變動）

茉莫在哪

《茉莫》就位在霧峰民生路上，阿偉之前介紹過的霧峰沙茶蛋餅就在附近，這兩間可以一起吃！當然蛋餅要先，因為它中午前就休息了😂吃飽後可以去林家花園走走，這個台中景點場地很大，裡面有很多故事，有興趣可以報名導覽。

茉莫外觀非常普通，但內外變化落差很大，千萬別被第一印象騙了😂

茉莫店內空間

店內空間寬敞明亮，絕美空間很有靜謐感，突然間讓我很後悔，上次看到人太多就走了，不然早早就享受到了。

大面積落地玻璃窗景，讓視覺空間擴大到整個庭院，這舒適感怎能讓人不愛。

戶外也有座位，不過這天氣麻～

還是室內更好一點😅

茉莫菜單

店家菜單可以點👉茉莫菜單這個連結去看，這次點吃餐點，人氣都很高，義大利麵系列阿偉都很喜歡，更喜歡的是《茉莫》整體環境，兩兩相乘=超級棒。

茉莫餐點推薦

這次點的餐點，都是很多人推薦，我們選了兩份義大利麵、一個飯跟一個甜點，不知道是運氣好還是《茉莫》店家實力很夠，這幾道都很不錯！

貝語青雲．奶油蛤蠣義大利麵

蛤蜊很鮮美，畢竟吃起來的鮮度是騙不了人的，奶油義大利麵很夠味，餐點搭配上沒有雷點。

深海琥珀．蒜蝦細扁麵

雖然大蝦給了4尾，但初看時這份量，當真有點錯的感覺😅但實際是有凹槽拉，吃起來份量也超夠的～

極上上湯．炙燒板腱牛肉飯

不知道時不是我靜置太久，這板腱牛的顏色，吸引力真的很一般…好在味道有平回來印象分😅

茉莫甜點推薦 / 芭nana巧克鬆餅

甜點下午茶選這個，一是有飽足感，再來就是巧克力與香蕉搭配，是百吃不膩的好味道。

茉莫飲料 / 法式可可Latte、蜜鳳梨檸檬氣泡飲

法式可可是朋友喝的，她說味道香醇厚實，喝起來香甜可口，蜜鳳梨檸檬氣泡飲酸甜比例完美，喝起來甜中帶酸酸中帶甜，有滿滿的維他命Ｃ。

茉莫評價

茉莫這間霧峰早午餐、霧峰咖啡館，朝陽學生或霧峰在地人一定不陌生，這算是隱藏版的台中美食阿！外觀普通內部卻是雅致環境+玻璃屋，來《茉莫》用餐吃早午餐、下午茶還是喝咖啡，阿偉都很推薦～

