Sae Phun 潘氏店｜看似不起眼竟是米其林連七年推薦小吃，傳承80年歷史老城燉雞飯

說到曼谷美食，Sae Phun 潘氏店真的不能不排進行程！藏在老城區的這家米其林必比登小店，走過80 多個年頭，現在由第三代接手，把家傳味道守得牢牢的，招牌「燉雞肉飯」一端上桌就香氣直撲，米粒吸滿精華、醬香溫潤不死鹹，雞肉軟嫩到筷子一夾就散，配上一勺醬汁更是靈魂到位，沒有華麗擺盤，卻是在地人和旅人都指名的家常風味！

Sae Phun 潘氏店｜店家資訊

Sae Phun 潘氏店

地址：112 Mahannop Road, Sao Ching Cha, Bangkok, Thailand

電話：+66 61 994 7171

營業時間：08:00-14:30（週三休）

Sae Phun 潘氏店｜交通方式、停車資訊

潘氏店 Sae Phun 雞肉飯米其林必比登推薦，自1926年開業、歷經多次搬遷，至今仍由第三代傳人掌杓，店面在老城區「大秋千」一帶，隔壁就是很有名的紅唇阿姨泰奶，地鐵 MRT：搭到 Sam Yot 站（藍線），步行約 10–13 分鐘 抵達，交通還算便利

雖然看似不起眼的店，但這可是連拿七次米其林推薦的猛店，老店雖然有超過80年的歷史，但用餐區域都有一直更新裝潢，用餐起來也很乾淨舒適，老闆娘也很親切熱情唷

Sae Phun 潘氏店｜菜單

Sae Phun 潘氏店是用掃碼點餐，如果不會點也可以請老闆娘教你，菜單上也有英文不會很難點餐，來這裡招牌直接點燉雞肉飯吧，點105泰銖那個綜合版，有燉雞跟臘腸，如果不要臘腸單燉雞飯有只要70元泰銖

點好餐後店家就開始製作餐點，燉雞應該開店前就燉好了，飯菜裝一裝，直接淋上燉雞就上桌了，外觀看起來有點像是咖哩飯

Sae Phun 潘氏店｜招牌燉雞飯

上桌了！傳說中勇奪七次米其林推薦的Sae Phun 潘氏店招牌燉雞飯，乍看之下神似咖哩雞飯，看起來好像味王的咖哩雞肉調理包，但香氣完全不一樣，聞起來有股很濃郁的堅果花生香，雞肉感覺是用切成小丁的雞里肌，看起來很簡單但味道可不簡單！

招牌燉雞飯，舀一口會覺得湯汁厚實卻不死鹹，尾韻帶著微微的堅果香，好像杏仁、腰果被輕烘過那種溫暖氣息，雞肉燉到非常軟，入口先是滑，再慢慢溢出雞油的甘甜，米粒吸飽湯汁，粒粒分明不糊口，咀嚼時會有細緻的油潤感，再拌一點店家的醬汁，鹹香與溫潤的堅果韻更被拉高，整盤從香氣到口感都很有層次！

總結來說，Sae Phun 潘氏店就是會讓人記住曼谷老城區的味道，自 1926 年一路走到第三代，米其林必比登的肯定只是註腳，真正的是燉雞飯那股溫厚的雞湯香與尾韻微微的堅果氣息，雞肉軟嫩、米粒吸滿湯汁，鹹香不膩、層次耐吃，不求華麗，只把日常做到極致，潘氏店值得你專程前往！