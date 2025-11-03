【宜蘭大同鄉景點美食】太平山11個必去秘境步道.地熱溫泉.必吃美食一次收集！

宜蘭秘境最多的地方-「大同鄉景點美食」推薦！這裡藏著太多驚喜，不論是泡湯、登山賞櫻還是賞景都超有魅力～像是「宜蘭太平山」的雲海與森林、能自己煮溫泉蛋的「清水地熱公園」、還有靜謐的步道與湖泊風光，一年四季都好玩到不行

這次幫大家整理出 12 個大同鄉必去景點與美食，從森林浴、部落風情到溫泉秘境全都有～

不管你是想安排輕鬆一日遊，還是想來場兩天一夜的深度旅行，大同鄉都能讓你重新愛上山林的純淨與慢節奏

大同鄉景點美食 TOP推薦

宜蘭縣大同鄉熱門景點美食推薦：

清水地熱公園｜溫泉煮蛋+免費泡腳 清水泉湯屋

宜蘭親子景點、宜蘭玩水景點、宜蘭免門票景點、宜蘭室內景點宜蘭超人氣的旅遊景點

這裏也有食材販售。感覺如果多個露營區，來個溫泉美食，應該也很棒

這裏還能煮蛋、煮玉米

「清水泉湯屋」溫泉會呈現如冰島藍湖般的夢幻顏色，大受歡迎啊！

現在泡湯區穿泳衣，不論男女都可以一起來泡湯囉

露天與半露天的浴池

湯屋戶外有溫泉魚泡腳池

現在可以泡湯加溫泉美食，真的太好玩了

九寮溪自然步道

「九寮溪生態園區」有一條非常親民的步道，水泥路面平緩好走，總長約 4 公里，沿途都是茂密的樹林

旁邊更是溪水潺潺，充滿大自然的芬多精，生態也很豐富，往返約需三小時

整個步道原則上是沿著九寮溪，中途會經過許多橋，相當值得走一走的步道

終點就是戈霸瀑布，同時這裏也是電影聶隱娘拍攝地！

詳細介紹： 九寮溪自然步道

地址 : 宜蘭縣大同鄉溪生態園區

三星鄉與大同鄉交界處台7線99.8公里處中油加油站旁道路進入

三星鄉與大同鄉交界處台7線99.8公里處中油加油站旁道路進入 開放時間：全天候開放

門票：無

停車：汽車停車費50元

鉄木部落廚房

離市區大約30分左右的車程。結合在地農特產、店家親手料理的食材，非常推薦！

餐廳有三面採光，所以空間明亮舒適!

假日生意很好，不只餐廳內，連戶外都坐滿了

部落BBQ經典分享盤（6人享用），包含馬告烤香腸、馬告烤豬肉、蘭陽溪燒烤鱸魚、燒烤放山土雞，還有新鮮蔬果、手工麵包、魚，真的豪華又豐盛，而且口味一級棒！

手工麵包

蘭陽溪燒烤鱸魚也烤的很入味好吃，雖然肉質用烤過的比較乾了一些，但還是很好吃

除了正餐外，餐廳也提供每日新鮮現烤手工麵包及咖啡下午茶點，記得都要先預訂！

如果來往北橫或太平山一帶的朋友，這裏也很適合當成休息站哦！

宜蘭玉蘭茶園

佔地廣達500公頃，茶樹沿著山坡層層堆疊，一片翠綠超療癒

這裡出產的「玉蘭茶」可是蘭陽地區的代表好茶！

春秋兩季來這走走超舒服，冬天櫻花盛開時，登山步道沿線美景連連，短短數百公尺就能拍滿記憶卡。、

祥發茶香煙燻滷味

每次到玉蘭茶園走春賞景，我們一定會順道來這家報到！

用茶葉煙燻的滷味香氣迷人，尤其是招牌鴨翅更是人氣王

這幾年因媒體報導聲名大噪，連平日都大排長龍喔！

詳細介紹： 祥發茶香煙燻滷味

地址：宜蘭縣大同鄉鹿場路1之6號 (玉蘭社區)

營業時間：08:00-18:00(售完就收攤)

電話：0981 910 596

櫻悅景觀渡假別墅櫻花隧道

宜蘭粉紅櫻花隧道推薦！

這條隧道長約65公尺真的超美的，門票＄100元清潔維護費用。非常值得來這裏賞櫻哦！

同時也可以順道到【玉蘭茶園】欣賞蘭陽平原的美

再到附近的玉蘭社區的祥發茶香煙燻滷味買買好吃的滷味，或是田媽媽泰雅風味館用餐，就是很棒的一日遊哦！

幾度咖啡莊園

隱身山林中的秘境咖啡廳與森林系Villa，老磚屋改建而成的咖啡空間，保留80年歷史痕跡

園區內自家種植咖啡果樹，使用自栽自烘的咖啡豆，風味獨特，現場還有戶外戲水池、寬敞草地與停車場

無論想來杯咖啡、享受鬆餅輕食，還是親子放風午後時光，都非常適合。

詳細介紹： 幾度咖啡莊園

地址：宜蘭縣大同鄉古魯巷1-22號

營業時間：10:30–17:00

公休日：週ㄧ、週二

電話：03 951 7388

松羅國家步道

這條藏在宜蘭大同鄉的森林系步道，距離玉蘭茶園開車只要15分鐘，來回大約2～3小時，是輕健行的好選擇。整條路超級原始、超級綠，滿滿的蕨類、巨木、苔癬，加上濕潤的空氣，根本就是天然的芬多精SPA！不管是想大口呼吸森林空氣、拍綠意美照，還是單純來放空放鬆，這裡都超適合

宜蘭太平山景點推薦

宜蘭太平山交通停車

自行開車 Google導航輸入宜蘭太平山即可到達 停車場 鳩之澤溫泉有附設停車場，停車費：轎車100元、機車20元

車種 價格 大型車 100 小型車 100 機車 20

大眾運輸 於宜蘭轉運站（經羅東轉運站）搭乘國光客運太平山平日專車（平日行駛）或國光客運1750路線（週六日行使）於「鳩之澤」站下車。車程約2.5小時 宜蘭轉運站發車時刻：07：40（羅東轉運站發車時刻會晚約20分鐘） 太平山站發車時刻：14：30 單程票價：全票243元、半票121元 電話：宜蘭站03-9384171、羅東站03-9567505

太平山｜鳩之澤溫泉｜碰碰車 門票價格

太平山遊樂區 門票說明

票種 價格 備註 全票 平日 150 一般民眾，或搭大眾運輸持票根（假日也適用） 假日 200 一般民眾假日入園 半票 100 軍警、學生(憑證)、7–12歲兒童、本縣市民、國光客運旅客 團體全票 150 20人以上團體（不含半票、優待票） 優待票 10 65歲以上、3–6歲兒童、小學生戶外教學、導遊 星光票 50 16:00 後購票入園（至 18:00 止），農曆春節不適用 免票 0 當地居民、公務差、民代、志工、身障+陪同1人、0–2歲、原住民

鳩之澤溫泉

季節 票種 價格 備註 冬季 (10–3月) 全票 250 SPA 或裸湯擇一 優待票 150 65歲以上、身障+陪同1人、12歲以下 免票 0 6歲以下(限2人，需陪同) 夏季 (4–9月) 全票 150 同上 優待票 100 同上 免票 0 同上

溫泉湯屋(暫停營業) 季節 價格 備註 冬季 (10–3月) 700 50 分鐘，至少 2 人 夏季 (4–9月) 500 同上 每節50分鐘，請於購票後，10分鐘內入場

提供毛巾、礦泉水、洗髮精、沐浴乳、吹風機、梳妝台使用

溫泉池1.8m*1.5m，限2人1間使用 蹦蹦車 票價資訊(車票為來回票)

票種 價格 備註 全票 180 13–64 歲 優待票 120 3–12 歲、65歲以上 免票 0 0–2歲、身障+陪同1人（需辦取票）

請注意:

1.車票一律現場購買

2.車票為來回票

3.每月第二、四個之星期二為保養日，當日停駛蹦蹦車並進行機械維修保養(遇國定假日順延次日為保養日)。

太平山｜鳩之澤溫泉｜便宜門票哪裡買?

鳩之澤溫泉

宜蘭玩水景點來這裏可以單純的「鳩之澤溫泉」來個溫泉煮蛋、煮玉米，或是走個「鳩之澤自然步道」，也可以去溫泉浴池!

溫泉湯屋分為露天SPA 池、男女裸湯區及家庭野湯區。

其中露天SPA裏還有將大顆石頭成成創意十足的石頭湯

男女裸湯區及家庭野湯區的設置，有種在森林山享受溫泉的享受哦 這裏也設有販賣部，可以租用竹籠來煮蛋，享受獨有的森林浴與溫泉浴

見晴懷古步道

被CNN譽為全球最美28條小路之一後，一整個聲名大噪!太平山上的特色步道非常多

此步道只有短短900公尺，全程又是平路的狀態，非常好走!

不到一小時就可以走完，走在步道上感受被群山環繞的自然美景

這棵是扁柏，可能有千年之久了吧

可以看到美麗的山景，也可以觀賞四時雲霧的變化，真的很美!!

馬告生態園區、明池、棲蘭神木園

力麗馬告生態園區可是宜蘭觀光的另一亮點！

這裏除了風光明媚的北橫明珠-明池之外

這裏還有亞洲最大檜木神木園區，區內將51棵樹形特別的檜木和樹齡結合，特別依其生長年代及古代先賢結合命名，像是孔子、唐太宗、武則天、楊貴妃、司馬遷神木等~~非常有趣

當然來此可以選擇入住明池山莊或棲蘭山莊，相信這樣的旅程結合優質的住宿，會是人生中很難得的體驗

明池山莊

地址：宜蘭縣大同鄉太平村泰雅路四段 213 號

電話：03 989 4106

入住／退房：通常為 15:00 入住、11:00 退房

住宿形式：多為兩人房，亦有家庭型林間小屋

參考價格：雙人房淡季約 NT$3,500元

評價：Google 3.9 分/5.0；Agoda 7.7 分/10.0

太平山蹦蹦車

來太平山一定不能錯過超人氣的「蹦蹦車」！

每一口呼吸都充滿芬多精，想親近大自然的你絕對不能錯過！

這可是台灣觀光小火車文化的起點啊！原本可是早期林業運輸的車輛喔～現在搖身一變成為人氣觀光「蹦蹦車」！搭上沒有窗戶、超開放式的車廂，微風吹拂、滿滿森林香氣撲鼻而來，一路穿越樹林、跨過鐵橋，超級療癒

購票方式＆建議時間：

蹦蹦車票為「來回票」，每日限量發售、現場購買、不開放預約！

建議從太平山入園售票口到蹦蹦車站，預留至少 1.5～2 小時 的行車＋步行時間，以免錯過發車時段喔～

票價優惠：不分票種一律 80 元（原全票 180 元、優待票 120 元）。

發車時間：首班 07:30，末班延長到 16:00（暑期原為 15:30），每逢整點與半點一班，共 18 班次。售票從早上 07:00 現場開賣。

宜蘭住宿：大同飯店推薦

1. 力麗馬告生態園區明池山莊

位於宜蘭明池森林遊樂區內，海拔介於 1,150–1,700 m，是北部夏季避暑勝地，被譽為「北橫之珠」。環境清幽，湖光山色間經常環繞薄霧，宛如仙境的美。

提供歐式山莊與林間小屋，全建木質結構，房間數不多，環境質樸但舒適，非常靜謐，有自助早餐。明池湖、石亭、慈孝亭、蕨園、森林童話步道等，適合散步、觀鳥、松鼠、綠頭鴨、鴛鴦等。入住含園區門票與導覽服務，新手可深入了解馬告生態及神木區。有提供「棲蘭山莊」及「神木園區」三點間的接駁服務，超方便。

地址：宜蘭縣大同鄉太平村泰雅路四段 213 號

電話：03 989 4106

入住／退房：通常為 15:00 入住、11:00 退房

住宿形式：多為兩人房，亦有家庭型林間小屋

參考價格：雙人房淡季約 NT$3,500元

評價：Google 3.9 分/5.0；Agoda 7.7 分/10.0

2. 太平山莊

位於宜蘭海拔約 1,900–2,000 公尺的太平山森林遊樂區，是區內主要住宿與餐飲據點，環繞在赤松、紅檜、台灣杉等珍貴針葉林之中，風景優美，能賞雲海。官網訂房系統非常搶手，有多棟主題館舍，多以台灣珍貴林木命名，包括紅檜館、台灣杉館、扁柏小屋、肖楠館、山毛櫸館等。房型多樣：提供雙人、四人套房、團體房、背包客床位，環保措施與天然環境深受好評；住宿氛圍質樸，不適合追求奢華設施者。住宿包含晚餐與翌日早餐，另提供午餐(約NT$300元)

鄰近步道：檜木原始林步道（約600 公尺）、鐵杉步道、蹦蹦車遊程起點、紫葉槭楓紅階梯等

地址：宜蘭縣大同鄉太平巷58之1號

電話：03 980 9806

開放時間：例假日AM 4:00~PM 8:00 非假日 AM 6:00~PM 8:00

開放訂房：採「兩個月內每日08:00–23:50開放」制，每日限訂一筆、每館限一間房／背包位最多兩床。

入住／退房：通常下午15:00以後入住，翌日11:00前退房

參考價格：雙人房淡季約 NT$3,040元

📍查房價⇒