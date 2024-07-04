南投步道7大必訪攻略一次收！四周被群山環繞的南投，除了有必去的日月潭，周圍也有不少踏青步道，夏天來南投踏青、避暑、拍湖景倒影，窩客島這次蒐羅了「7大南投步道」，打卡必拍的竹林秘境、雲海步道，還有日月潭周邊的環湖步道，各個都有絕美的山景、湖景，近期去南投消暑，必拍景觀步道先收藏。







南投景觀步道推薦

日月潭周邊的「貓囒山步道」，是以木棧階梯、水泥道路組成的超好走步道，沿途有林蔭、柳杉木等自然生態，還有觀景台可以看到日月潭湖景，步道、攝影愛好者甚至會來看日出美景；而位在鹿谷的「延溪竹林步道」，有著兩排超吸睛的高聳竹林，是來南投必拍的打卡點之一，走過竹林後，還有清澈涼爽的溪谷可以觸摸、踩水，幽靜唯美的景象通通都要拍過。





▲圖片來源：上圖「阿萍阿裕玩樂誌」、下圖「敦小蓮」於窩客島的文章分享。



沿途都能觀賞南投山嵐景色的「塔塔加步道」，可以一次攻略「鹿林山、鹿林前山、麟趾山」三座山，除了沿途有杉林木、大鐵杉的階梯步道外，還有草皮地可以來這野餐，一邊看遠處的風景超愜意，傍晚晚霞餘暉更是來此必拍的打卡點之一，如果運氣好的話，還能看到雲海與山嵐交錯的壯觀美景。





▲圖片來源：「旅行貓日記跟著辛巴蕊吃喝玩樂全台灣」於窩客島的文章分享。



南投環湖步道推薦

來南投不能不去日月潭！來到日月潭除了坐纜車，從空中欣賞整座湖景外，日月潭周圍也有環湖步道可以走訪，各個段道都可以拍出不同的打卡美景，像是知名的「水蛙頭步道」，步道全程都是木棧道，從樹林下一路道湖岸旁，還設有270度環狀觀景台，讓遊客可以近距離欣賞九蛙疊像、日月潭美景；另外還有「環湖自行車道」，就算不想攻略整個還湖車道，也要去過從水社連向山遊客中心的「向山段」，不僅可以騎車感受涼爽微風，沿途還有不少落羽松環繞左右，超美湖景、落羽松夏天、冬天來都超美，更被譽為最美的自行車道。





▲圖片來源：上圖「大海愛上藍天」、下圖「魚兒 x 牽手明太子的「視」界旅行」於窩客島的文章分享。



「涵碧步道」沿途有耶穌堂、蔣公涼亭等打卡景點，蔣介石碼頭掛上燈籠的木棧道，與周圍青綠的湖景相映，清晨時搭上薄暮、日出更形成煙霧繚繞的超夢幻景象；位在埔里鯉魚潭的「鯉魚潭步道」，廣大湖景可以搭天鵝船，還湖步道都有綠蔭遮蔽，像是小森林步道般，傍晚夕陽餘暉倒映在湖面上之景，也是來此處必拍的美景。





▲圖片來源：上圖「大口」、下圖「貪吃猴」於窩客島的文章分享。



南投步道必訪推薦：貓囒山步道

地址：南投縣魚池鄉中山路292號

電話：04-9285-5668



南投步道必訪推薦：延溪竹林步道

地址：南投縣鹿谷鄉興產路24-31號



南投步道必訪推薦：塔塔加步道

地址：南投縣信義鄉



南投步道必訪推薦：水蛙頭步道

地址：南投縣魚池鄉水蛙頭步道

電話：04-9285-0289



南投步道必訪推薦：環湖自行車道

地址：南投縣魚池鄉環湖公路22號

電話：04-9285-5668



南投步道必訪推薦：涵碧步道

地址：南投縣魚池鄉涵碧步道

電話：04-9285-5668



南投步道必訪推薦：鯉魚潭步道

地址：南投縣埔里鎮