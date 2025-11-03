台北中山｜築間新品牌！嚴選牛尾牛腱心，紅燒湯頭濃香不膩！結合山焙打造新派中式風味｜麟德殿牛肉麵 – 貪...

築間集團再出新招！旗下全新品牌【麟德殿牛肉麵】以「傳統結合創新」為核心理念，打造出專屬於現代人的精品牛肉麵殿堂！從每日現熬八小時的紅燒湯頭、嚴選少見高價部位「牛腱心、牛尾」，到職人手工拉麵的勁道層次，每一口都超越預期！更驚喜的是店中店聯名百年茶行【山焙 SUNBAY TEA BREW】，匠心茶香與麵香交織，讓這碗麵的體驗不只美味，更添文化底蘊～

品牌介紹

以「麟德殿」為名，靈感源自唐高宗御殿之稱——象徵以最高禮數待客之意！【麟德殿牛肉麵】將盛世待客的精神注入湯頭與料理中，從煉湯、選肉、到舞麵皆以「禮」為準則～這裡不僅是一碗牛肉麵，更像是一場以味蕾致敬傳統、以創新延續經典的盛宴！

店內裝潢以深木與金銅色調為基底，搭配溫潤燈光營造出雅致沉穩氛圍，半開放式廚房傳出湯香與麵香交織的香氣，讓人從踏入店內開始就感受到「被款待」的溫度！營業時間自上午 10:30 至凌晨 03:30，無論正餐或宵夜時段，都能品味一碗暖心熱麵～

一旁有山焙的店中店，可以看到店員調製飲料

沾醬區很豐富耶！有牛油、各種辣椒醬與辣油，也有牛肉麵不可或缺的酸菜

一旁也有醬料的詳細介紹~

麟德殿牛肉麵菜單

餐點介紹

炙燒熟成羽下牛排麵（手工拉麵／紅燒湯頭）

嚴選「羽下牛排」部位，以熟成工法保留油脂香氣，再經炙燒鎖香！一旁有昆布鹽、蔥鹽、蒜片等可以搭配享用~

看看這粉嫩色澤~真的太誘人了！

紅燒湯頭以四品豆瓣與二式醬油細火炒香，注入八小時牛高湯，醬香層層堆疊、濃郁卻不膩

手工拉麵勁道十足，吸附湯香後入口滑順而彈牙~

牛油乾拌牛尾牛肚麵（家常寬麵）

以市面少見的「牛尾」與「牛肚」為主角

牛尾燉得軟嫩，輕輕一夾就分開~香氣厚實！

牛肚吸飽滷汁精華，嚼勁豐富！

拌入自製牛油與秘製辣醬，香氣襲人，每一口都是滿滿膠質與辛香！

家常寬麵帶有厚度與Q彈度，完美承托滷香與牛油香氣~

滷牛三寶／米血糕／甜不辣

滷味選用獨家老滷，香氣層次分明！

牛筋膠質豐厚、牛肚彈牙、牛腱入味細嫩

米血糕與甜不辣則是經典台式靈魂小菜，細火滷製、鹹香適口

辣炒丁香豆干／蒜拍小黃瓜

兩款開胃小菜以簡單調味襯托出主餐濃厚風味

丁香豆干鹹香帶辣、層次豐富

蒜拍小黃瓜酸味清爽解膩，酸香開胃！

老火干貝雞湯

每日現熬八小時的老火湯底加入干貝提鮮，湯色澄澈、香氣溫潤！

雞肉細嫩入味，喝一口就能感受「慢熬」的厚度與溫度~

檸檬蜜赤蜜＋玉條

聯名百年茶行【山焙 SUNBAY TEA BREW】限定飲品之一！

以檸檬蜜與赤蜜茶為基底，清香微酸、加入Q彈玉條增添口感層次，酸甜爽口又消暑~

麥玄焦脆黑奶蓋＋琥珀珠

烘焙麥香搭配濃郁奶蓋，上層再灑上脆脆，口感滑順中帶有焦脆香氣

琥珀珍珠帶出茶韻甘甜，甜度恰到好處，是濃香系茶飲控的首選

結語

從湯頭、麵條到茶飲，每一項細節都能感受到「麟德殿」的誠意！這裡不只是一碗牛肉麵，而是一場以匠心演繹的味覺儀式~下次想吃牛肉麵時，不妨來試試麟德殿，感受傳統與創新的完美融合！

品牌資訊

【 麟德殿牛肉麵 】

