2025蟹逅故事江南D3. 10/20㊀🏨杭州新天地麗笙酒店➯📸杭州西湖風景區(西湖遊船)花港觀魚➯📸城隍閣景區、周新祠...

早安，中國。

杭州今天天氣依舊陰沉，早晨時不時飄起些小雨，但並未影響今天的行程，一切仍然順利展開。

早上 7點 morning call，於二樓餐廳用早餐； 8點 20分在一樓集合， 8點半準時出發。

今天在杭州新天地麗笙酒店享用自助早餐，餐點種類豐富，還可現煮麵食，選擇多樣。

這裡特別的是杭州名點秦檜餅，又稱蔥包燴⬇️。

以麵餅包入油條與蔥花，抹上甜辣醬後壓烤至金黃酥脆，微辣香濃，風味極佳。

杭州的第一站非西湖風景區莫屬。

這座被譽為人間天堂的湖泊，以山水秀麗、詩意氤氳聞名，自古便有上有天堂，下有蘇杭的美譽。

可惜天氣不佳，若有藍天白雲，景色定更美。

今天重點是乘船遊覽西湖，雖然風有些大，但玻璃船身能擋住寒風，就這樣悠閒地繞湖一圈。

乘船遊覽西湖時，導遊小曹會講述西湖歷史與傳說，如蘇軾修築蘇堤、白娘子與許仙的斷橋相會故事，讓人沉浸於古韻文化中。

湖心亭、三潭印月、柳浪聞鶯等景點雖美，但大多只能走馬看花。

導遊小曹向我們介紹了杭州西湖最著名的十個景點，分別是：蘇堤春曉、曲院風荷、平湖秋月、斷橋殘雪、雷峰夕照、花港觀魚、南屏晚鐘、雙峰插雲、柳浪聞鶯、三潭印月。

其中三潭印月最為特別，位於西湖中心，由三座石塔組成，中秋夜點燭時，塔影與月影同映湖面，形成一月印三潭，三潭印一月的奇景，也被印在人民幣一元紙幣上，象徵意義非凡。

有趣的是，導遊小曹介紹乾隆皇帝南巡西湖時題：虫二，他說這是皇帝出的謎語！？

虫二指的意思其實是風月無邊，景色美好、身心舒暢。

蘇軾曾以詩詞讚美西湖：水光瀲灩晴方好，山色空濛雨亦奇；欲把西湖比西子，淡妝濃抹總相宜。

可見四季來訪，西湖皆有不同美景值得欣賞。

接著我們前往下一個景點：城隍閣景區⬇️⬆️。

遊覽車只能開上去，不能載我們下來，導遊小曹便詢問大家是否能接受下山約20分鐘的路程！？

大家一致回應：OK。

前往城隍閣景區，頗有看頭，大家在入口處拍了團體照，石碑上鐫刻吳山大觀四字，據說是清康熙皇帝手書。

入口右側書有吳山天風牌樓⬆️，城隍閣主樓共有 6層，朱紅外觀、金瓦覆頂，雕梁畫棟，典雅精緻。

據說夜晚點燈更美。

登高遠望，可將西湖、錢塘、杭城盡收眼底，頗有凌空之感，吳山天風由此得名。

這裡十分貼心，竟然有電梯(無料)⬆️可直達 3樓，可欣賞西湖約270度的美景。

一樓還能租借古代服裝，今天甚至看到一對新人在此拍照，彷彿帶來一種時空錯亂的美感。

城隍閣內設有杭州歷史文化展區及城隍信仰介紹⬇️⬆️，以圖文和模型呈現杭州自古以來的城市發展與人文風貌。

在內部大廳⬇️，西湖的民間傳說以繪圖方式呈現，來看看你認識幾個故事！？

來到這裡，一定要與城隍閣外觀合影。⬆️

大朱紅、明代風格的塔樓建築，拍起照來格外漂亮。

旁邊的是城隍廟，又稱周新祠⬇️，供奉明代浙江按察使周新。

周新為官清正，卻被奸臣陷害致死，永樂帝追封他為都城隍，因此民間稱此為省級城隍廟。

現今廟宇是為配合城隍閣景區重建而成。

既來之，便雙手合十膜拜！

這裡也有⬆️祈福掛牌和撞鐘祈福的方式，有興趣的遊客可參考體驗。

我們接著離開城隍閣，準備去吃飯。

沿路步行約 20分鐘，前往清河坊歷史文化特色街區，沿途建築皆具道地中國風，充滿古典韻味，讓人彷彿穿梭於古今之間。

途中多有介紹古代科舉制度，科舉分級如下：①童試(入學考)、②鄉試、③會試、④殿試：狀元、榜眼、探花。

清河坊歷史文化特色街區呈現明清末期風貌，大多為仿古街道，販售傳統與現代商品，算是一條特色商店街。

保和堂(河坊街店)前，矗立著許仙銅像。

導遊小曹介紹了王星記⬇️，以販售扇子聞名，在這裡購買較少瑕疵，算是一種品牌保證。

這裡有忠義亭⬆️供奉關聖帝君的雕像，整條街好逛又熱鬧。

地面上還有一些立體指路牌，多用來指示方向。

這裡有胡慶餘堂，由清末紅頂商人胡雪巖於 1874年創辦，號稱江南藥王，與北方同仁堂齊名。

以採辦務真，修制務精為製藥祖訓，是乃仁術，真不二價為經營理念。

建築為江南庭院風格，採清代前店後坊式設計，河坊街上仍保留民國時期的胡慶餘堂大字廣告。

⬆️以上文字擷取網路敘述。

前往吃飯途中，導遊小曹介紹了 3家有歷史意義的店，喜歡的話可以購買：王星記扇子、杭州天堂傘、張小泉剪刀。⬇️

王星記旗艦店是杭州知名扇子老字號，店面古色古香，裝潢充滿古風特色。

杭州天堂傘主打各式傘具，是適合的旅遊紀念品。

張小泉創於清康熙二年(1662年)，以高品質剪刀聞名，販售各類剪刀與菜刀，也是當地熱門觀光景點。

皇飯兒(高銀街總店)⬇️，相傳乾隆帝避雨時偶入店中品嚐魚頭豆腐，題贈皇飯兒而得名。

主打經濟實惠的杭幫菜，招牌菜有乾隆魚頭、鹽件兒、醋溜鰩魚等。

店內裝潢為中國風格，⬆️沾醬口味獨特，吃起來別有一番風味。

飲料包括 *1罐可樂與 *2罐哈爾濱啤酒⬇️；啤酒口感清爽、順口，麥香和苦味較低，適合暢飲。

⬇️豬肉搭配筍乾炒豆腐條，口味偏酸，個人不太喜歡。

⬇️東坡肉滷得非常軟嫩，味道略偏甜。

吃飽後，導遊小曹給了我們自由活動時間，可以在杭州清河坊歷史文化特色街區走走逛逛。

我們先到旁邊的⬇️瑞幸咖啡，點了一杯冰吸生椰拿鐵，口感很好，甜度適中。

前幾天喝過⬇️霸王茶姬的伯牙絕弦，今天試了風荷曲苑(荷香龍井)，口感同樣不錯。

這裡購買扇子還能題字(有料)⬆️，經過南宋胡記(杭州河坊街店)⬇️，剛出爐的桃酥入口即化，味道不錯。

店內還有造型精美的點心，如荷花酥、定勝糕、龍井茶酥，看起來都很好吃，但時間不夠，沒買到。

這裡區域很大，如果是自由行，至少需要半天以上，才能悠閒地逛街和品嚐小吃。

附近有星巴克⬇️⬆️可以逛逛，這裡大多販售以杭州特色為主的商品，有些還是藍染作品。

集合時間到了，我們準備前往以小橋流水人家聞名、歷史悠久的水鄉古鎮：被譽為中國江南水鄉的烏鎮。

開車前往烏鎮途中，我們先到下一個景點：城市陽台⬇️，這是杭州錢江新城的最佳觀景平台。

對面有發光的黃金球體建築，附近則是砂之船國際生活廣場。

城市陽台位於錢江新城核心區，G20峰會期間的燈光秀和音樂噴泉，讓這裡成為杭州的新晉網紅景點。

⬆️以上文字擷取網路敘述。

今天行程滿滿，這篇遊記就分為上、下兩篇，避免內容太長造成視覺疲勞。

下一篇將重點介紹烏鎮，子陵的口袋名單。

白天與夜晚的景色都能欣賞，地方很大，記得留好相機或手機的記憶體，因為真的太美了。