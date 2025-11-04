2025蟹逅故事江南D3. 10/20㊀📸烏鎮西柵景區、和合二仙➯敘昌醬園➯草木本色染坊➯三寸金蓮館➯水上市集早茶客➯...

離開杭州後，我們一路前往夢幻名單上的烏鎮。

聽說這裡風景如畫，而這次我們主要探訪的是西柵區。

我們先在烏鎮西柵景區1號遊客服務中心集合，等導遊小曹去辦理check-in。

遊客中心外有⬆️和合二仙的雕像，這裡運送行李的方式也很特別：是搭船送的(有料)。

今晚入住烏鎮堤上度假酒店，晚點再來開箱。

抵達烏鎮時正好人山人海，熱鬧非凡。

這裡正在舉辦烏鎮戲劇節(第 12屆於 2025年10月16日至 26日舉辦)，外圍還有⬇️ Cosplay表演，揮揮手就能一起合照呢！

趁著時間還早，我們先到⬇️敘昌醬園逛逛。

走進去，映入眼簾的是滿院青灰色的醬缸，上面蓋著竹編大斗笠，在白天下格外醒目。

這是一家擁有百年歷史的醬油、豆瓣醬與醬菜老店。

進入景區後，腳下的青石板被踩得發亮，河道緊貼街巷，灰牆黑瓦、竹簾低垂，水氣氤氳。

小橋連著人家，一切如畫，我彷彿掉入平行時空，穿越回古代清代。

一路走到⬆️水上市集早茶客，人更多、視野更開闊。

三不五時就有烏篷船緩緩駛過，古色古香的氛圍十足。

接著來到⬇️草木本色染坊，這裡展示了藍印花布的傳統印染工序。

藍白花布在曬場高架上隨風飄揚，充滿江南風情，也很適合拍照。

烏鎮範圍很大，若全程步行雙腳肯定吃不消。

這裡也提供遊船服務⬆️，到遊船碼頭購票即可乘船遊覽。

之後我們來到西柵景區的三寸金蓮館⬇️，🚫館內禁止拍攝，展出全國各地共825雙纏足鞋，並附有文字說明。

纏足曾在封建時代延續千年，對照今日的男女平等，更讓人深刻體會昔日女性的悲歡與時代的變遷。

一路上導遊小曹先為我們介紹了烏鎮的大致地理位置。

用完晚餐之後就是自由活動時間，直到隔天上午11:30集合出發，在這裡可盡情玩上一整天。

在水上市集早茶客附近，有兩個醒目的⬆️烏鎮大字，吸引許多遊客拍照留念。

傍晚時分，烏鎮燈火漸亮，我們預備前往民國時代特色主題餐廳用餐。

入住烏鎮的一大好處是可憑房卡或住宿登記單，24小時無料搭乘接駁車往返遊客中心，十分便利。

我們也利用這項服務，把從水市客舍➡️白蓮塔都逛了一遍。

趁吃飯前空檔，我們在附近拍照留念。

水上戲台⬇️正有說書演出，說的是地道北京話，彷彿帶人回到清代，感受當時的娛樂氛圍。

周圍建築也古色古香，非常適合拍照。

今晚的晚餐在西柵景區內的⬇️民國時代特色主題餐廳，主打江浙菜，環境充滿懷舊氛圍。

正值用餐時間，服務略顯忙亂，但菜色依舊不錯。

飲料一樣有可樂*1、雪花啤酒*2，同行林大哥還加碼青島啤酒，整體用餐體驗還算滿意。

吃飽後是自由活動時間。

導遊小曹帶我們搭乘免費電動車到烏鎮堤上度假酒店報到，放好行李後拿了景觀地圖，便往酒店後方逛去。

今天第一站是西柵景區的白蓮塔，據說夜晚點燈非常漂亮，而且正值烏鎮戲劇節正在舉辦，越晚人越多。

⬇️煙雨茶話·國潮茶飲

這裡的建築融合現代與古典風格，每家小店都有獨特特色。

一路上還會經過各式酒店，如慕千年酒吧，有人駐唱流行歌曲。

坐在吧台前喝小酒，或在戶外與朋友品茶聊天，都是不錯的夜晚休閒方式。

這裡有西柵景區的⬆️關羽像，可以入內膜拜一番。

接著我們前往升蓮廣場，沿途還有小活動，慢慢前行便能看到白蓮塔。

⬇️老木頭酒吧

⬇️⬆️白蓮塔是西柵的地標建築，古樸典雅，吸引無數遊客。

夜晚燈光映襯下更顯迷人，非常適合欣賞烏鎮的水鄉夜景。

烏鎮西柵景區後方的望津堤有小市集，有點類似台灣夜市的感覺，人潮也不少。

接著我們搭電動車返回烏鎮水市客舍，從源頭重新逛起。

沿途景點角度都超好拍，⬇️⬆️水上戲台夜晚點燈更迷人，池裡的魚也非常大。

夜晚燈籠點亮小橋步道，整條街更顯亮眼。

接著我們又回到⬆️民國時代特色主題餐廳，從烏鎮左側開始逛。

每座小橋都很有特色，站在橋上拍照，看船夫搖櫓帶遊客遊覽水道，夜間遊船更別有風味。

槳聲拍水，烏鎮此刻不再只是白日古鎮，而像一個流動的夢。

接著我們來到⬇️⬆️靈水居，這是水鄉古鎮罕見的大型私家園林。

整座園林古樸幽深，夜晚透過燈光投射，展現出不同風格的美感。

一旁還有烏鎮溫都元帥⬆️，俗稱瘟元帥，被視為驅瘟英雄，遊客可雙手合十膜拜。

我們一路走過放生橋、訂升橋、遷善橋，景色美得讓人手機停不下來。

清朝古鎮結合現代經營，街上小店販售手工扇、竹編、茶具、香包和可愛小飾品，每家都有獨特美感。

烏鎮真的很美，不愧是江南六大水鄉之首。

夜晚古街依舊古風，水陸相鄰的格局讓遊客著迷。

燈光只亮到晚上10點，遊客大多都是住宿客，氣氛比白天悠閒許多。

柔和黃光灑在青石路上，倒映在水中，如同碎金漂浮。

一步步走著，我們逛完了左側步道的一半，便往右側前進。

整天走路難免有些疲憊，於是到遊覽車乘車點盛庭行館搭電動車回酒店。

但是...巧遇戲劇節封路，好在車上的大哥熱心帶我們繞路，結果還是又回到了白蓮塔，真是趣事一樁。

再度從白蓮塔⬇️慢慢走回酒店，途中經過文昌閣⬇️和望津堤。

第 3天走下來，共計 18,493步。

現在來開箱烏鎮堤上度假酒店。

這是一家融合傳統與現代風格的奢華酒店，以船跡為設計主題，外觀如船舶，並提供便捷接駁車(無料)服務。

領房卡後前往樓層，沿途擺設高雅，連一樓洗手間的護手霜都是高檔貨，細節處也展現酒店的品味。

走廊明亮寬敞，回家查了一下，這裡一晚起價至少人民幣約 ¥1199起 (約 5,193新臺幣)。

進入房間後，空間寬敞，亮點包括智能床墊、 Dyson吹風機和歐舒丹備品，感覺頗具高級感。

客房還配有自動調節的空調、燈光與窗簾。

衛浴乾濕分離，設有泡澡浴缸；房內有小沙發，空間寬敞舒適。

還提供迎賓水果⬇️，巴西李和中國棗，水果甜美可口。

⬇️⬆️小冰箱裡的啤酒、果汁和汽水 *6罐全都無料享用，讓人感到賓至如歸，服務滿分。

晚安，烏鎮，明天見！