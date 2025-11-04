2025蟹逅故事江南D3. 10/20㊀📸烏鎮西柵景區、和合二仙➯敘昌醬園➯草木本色染坊➯三寸金蓮館➯水上市集早茶客➯...

離開杭州後，我們一路前往夢幻名單上的烏鎮。
聽說這裡風景如畫，而這次我們主要探訪的是西柵區。
我們先在烏鎮西柵景區1號遊客服務中心集合，等導遊小曹去辦理check-in。
遊客中心外有⬆️和合二仙的雕像，這裡運送行李的方式也很特別：是搭船送的(有料)。
今晚入住烏鎮堤上度假酒店，晚點再來開箱。
抵達烏鎮時正好人山人海，熱鬧非凡。
這裡正在舉辦烏鎮戲劇節(第 12屆於 2025年10月16日至 26日舉辦)，外圍還有⬇️ Cosplay表演，揮揮手就能一起合照呢！
趁著時間還早，我們先到⬇️敘昌醬園逛逛。
走進去，映入眼簾的是滿院青灰色的醬缸，上面蓋著竹編大斗笠，在白天下格外醒目。
這是一家擁有百年歷史的醬油、豆瓣醬與醬菜老店。
進入景區後，腳下的青石板被踩得發亮，河道緊貼街巷，灰牆黑瓦、竹簾低垂，水氣氤氳。
小橋連著人家，一切如畫，我彷彿掉入平行時空，穿越回古代清代。
一路走到⬆️水上市集早茶客，人更多、視野更開闊。
三不五時就有烏篷船緩緩駛過，古色古香的氛圍十足。
接著來到⬇️草木本色染坊，這裡展示了藍印花布的傳統印染工序。
藍白花布在曬場高架上隨風飄揚，充滿江南風情，也很適合拍照。
烏鎮範圍很大，若全程步行雙腳肯定吃不消。
這裡也提供遊船服務⬆️，到遊船碼頭購票即可乘船遊覽。
之後我們來到西柵景區的三寸金蓮館⬇️，🚫館內禁止拍攝，展出全國各地共825雙纏足鞋，並附有文字說明。
纏足曾在封建時代延續千年，對照今日的男女平等，更讓人深刻體會昔日女性的悲歡與時代的變遷。
一路上導遊小曹先為我們介紹了烏鎮的大致地理位置。
用完晚餐之後就是自由活動時間，直到隔天上午11:30集合出發，在這裡可盡情玩上一整天。
在水上市集早茶客附近，有兩個醒目的⬆️烏鎮大字，吸引許多遊客拍照留念。
傍晚時分，烏鎮燈火漸亮，我們預備前往民國時代特色主題餐廳用餐。
入住烏鎮的一大好處是可憑房卡或住宿登記單，24小時無料搭乘接駁車往返遊客中心，十分便利。
我們也利用這項服務，把從水市客舍➡️白蓮塔都逛了一遍。
趁吃飯前空檔，我們在附近拍照留念。
水上戲台⬇️正有說書演出，說的是地道北京話，彷彿帶人回到清代，感受當時的娛樂氛圍。
周圍建築也古色古香，非常適合拍照。
今晚的晚餐在西柵景區內的⬇️民國時代特色主題餐廳，主打江浙菜，環境充滿懷舊氛圍。
正值用餐時間，服務略顯忙亂，但菜色依舊不錯。
飲料一樣有可樂*1、雪花啤酒*2，同行林大哥還加碼青島啤酒，整體用餐體驗還算滿意。
吃飽後是自由活動時間。
導遊小曹帶我們搭乘免費電動車到烏鎮堤上度假酒店報到，放好行李後拿了景觀地圖，便往酒店後方逛去。
今天第一站是西柵景區的白蓮塔，據說夜晚點燈非常漂亮，而且正值烏鎮戲劇節正在舉辦，越晚人越多。
⬇️煙雨茶話·國潮茶飲
這裡的建築融合現代與古典風格，每家小店都有獨特特色。
一路上還會經過各式酒店，如慕千年酒吧，有人駐唱流行歌曲。
坐在吧台前喝小酒，或在戶外與朋友品茶聊天，都是不錯的夜晚休閒方式。
這裡有西柵景區的⬆️關羽像，可以入內膜拜一番。
接著我們前往升蓮廣場，沿途還有小活動，慢慢前行便能看到白蓮塔。
⬇️老木頭酒吧
⬇️⬆️白蓮塔是西柵的地標建築，古樸典雅，吸引無數遊客。
夜晚燈光映襯下更顯迷人，非常適合欣賞烏鎮的水鄉夜景。
烏鎮西柵景區後方的望津堤有小市集，有點類似台灣夜市的感覺，人潮也不少。
接著我們搭電動車返回烏鎮水市客舍，從源頭重新逛起。
沿途景點角度都超好拍，⬇️⬆️水上戲台夜晚點燈更迷人，池裡的魚也非常大。
夜晚燈籠點亮小橋步道，整條街更顯亮眼。
接著我們又回到⬆️民國時代特色主題餐廳，從烏鎮左側開始逛。
每座小橋都很有特色，站在橋上拍照，看船夫搖櫓帶遊客遊覽水道，夜間遊船更別有風味。
槳聲拍水，烏鎮此刻不再只是白日古鎮，而像一個流動的夢。
接著我們來到⬇️⬆️靈水居，這是水鄉古鎮罕見的大型私家園林。
整座園林古樸幽深，夜晚透過燈光投射，展現出不同風格的美感。
一旁還有烏鎮溫都元帥⬆️，俗稱瘟元帥，被視為驅瘟英雄，遊客可雙手合十膜拜。
我們一路走過放生橋、訂升橋、遷善橋，景色美得讓人手機停不下來。
清朝古鎮結合現代經營，街上小店販售手工扇、竹編、茶具、香包和可愛小飾品，每家都有獨特美感。
烏鎮真的很美，不愧是江南六大水鄉之首。
夜晚古街依舊古風，水陸相鄰的格局讓遊客著迷。
燈光只亮到晚上10點，遊客大多都是住宿客，氣氛比白天悠閒許多。
柔和黃光灑在青石路上，倒映在水中，如同碎金漂浮。
一步步走著，我們逛完了左側步道的一半，便往右側前進。
整天走路難免有些疲憊，於是到遊覽車乘車點盛庭行館搭電動車回酒店。
但是...巧遇戲劇節封路，好在車上的大哥熱心帶我們繞路，結果還是又回到了白蓮塔，真是趣事一樁。
再度從白蓮塔⬇️慢慢走回酒店，途中經過文昌閣⬇️和望津堤。
第 3天走下來，共計 18,493步。
現在來開箱烏鎮堤上度假酒店。
這是一家融合傳統與現代風格的奢華酒店，以船跡為設計主題，外觀如船舶，並提供便捷接駁車(無料)服務。
領房卡後前往樓層，沿途擺設高雅，連一樓洗手間的護手霜都是高檔貨，細節處也展現酒店的品味。
走廊明亮寬敞，回家查了一下，這裡一晚起價至少人民幣約 ¥1199起 (約 5,193新臺幣)。
進入房間後，空間寬敞，亮點包括智能床墊、 Dyson吹風機和歐舒丹備品，感覺頗具高級感。
客房還配有自動調節的空調、燈光與窗簾。
衛浴乾濕分離，設有泡澡浴缸；房內有小沙發，空間寬敞舒適。
還提供迎賓水果⬇️，巴西李和中國棗，水果甜美可口。
⬇️⬆️小冰箱裡的啤酒、果汁和汽水 *6罐全都無料享用，讓人感到賓至如歸，服務滿分。
晚安，烏鎮，明天見！