【花蓮食記】壽豐早餐 - 假日生意超好，法式土司、起司蛋餅、韭菜煎餃都是必吃

早上帶兩個小朋友至白鮑溪戲水區玩水，因此早餐就在壽豐最著名的壽豐早餐用餐，這間在google有1700則評論4顆星，早餐店位在很有歷史的小木屋內，假日生意非常好常常滿位，他們的韭菜煎餃常一爐就被掃光，法式土司和起司蛋餅也是網友推薦必吃，來到壽豐車站這也一定要吃一下附近的老字號豐春冰菓店。

開車前往可停壽豐車站前免費停車場，搭乘火車至壽豐車站下車，步行約1分鐘。

▲壽豐早餐位在老宅平房內，招牌小小的不是很明顯。

▲用餐區是開放空間沒有冷氣，夏天比較悶熱，店內座位不多熱門用餐時段常常客滿，當天等了約10分鐘才有座位。

▲廚房內有非常多員工在忙碌著，煎台旁的韭菜煎餃和韭菜盒需自行夾取，再和畫好的菜單至櫃檯結帳。

▲壽豐早點菜單：早餐品項不多，有兩種口味的起司蛋餅、法式吐司、蔥蛋、荷包蛋，飲料類有四種，有冰的也有溫的。

▲至櫃檯結完帳後領取號碼牌叫號取餐，當天大約等了15分鐘。

▲自助區提供各式醬料、餐具、衛生紙、打包塑膠袋可自行取用。

▲韭菜煎餃1個9元：煎餃單面煎得焦脆，內餡有滿滿的韭菜，韭菜的香氣非常足夠，沾上醬油後更加提味。

▲玉米起司絲蛋餅 60元：他們的蛋餅是濕軟類型，但保有些微Q度，起司的香氣非常明顯，與蔥蛋結合得極好，玉米也極為脆甜，整體吃起來算是很家常的蛋餅，沒有令人驚豔的地方。

雞蛋糕短評：位在壽豐車站附近的老字號早餐店，座位區沒有冷氣夏天很悶熱，鍋貼內餡飽滿煎得酥酥的非常好吃，蛋餅推薦玉米起司口味，起司很香濃與蛋香融合得極好，較可惜的是餅皮是濕軟類型，飲料的品質不錯，喝起來不會水水的。



用餐環境★★★☆

餐點★★★★

服務★★★

CP值★★★★



【壽豐早餐美食資訊】

地址：花蓮縣壽豐鄉壽豐路一段63號

電話：038654889

官網：facebook

營業時間：05:00–11:00

外送：無

線上預定：無

停車場：無

服務費：無

洗手間：無

刷卡：無

【每個人口味感覺皆不同，以上食記純屬個人主觀感受】

【如果你喜歡這篇文章，歡迎至文章下方分享並按讚】



檢視較大的地圖

延伸閱讀：

新竹美食懶人包，請點我↓↓↓

​

​ ​

下面連結追蹤追起來，麻煩各位看倌了↓↓↓

雞蛋糕生活美學專題報告IG

雞蛋糕生活美學專題報告FB粉絲團