福岡預約制早餐！Sabataroさばたろう，一人一窯土鍋飯與二重箱精緻小菜。

到日本福岡旅遊，除了知名的拉麵與屋台文化外，「早餐」其實也能成為旅程中一個亮點。位於福岡赤坂的Sabataro さばたろう就是這樣一家完全預約制的早餐專門店。這家餐廳以一人一窯現煮的土鍋釜飯與新鮮鯖魚料理聞名，開業以來因為預約困難、食材講究、氛圍溫潤，成為許多在地人與旅人心目中「福岡最值得早起」的餐廳之一。在這裡用餐，不只是一頓早餐，更像是一場細膩的早晨儀式。

Sabataro 餐廳介紹與預約制度

Sabataro 位於福岡市中央區赤坂1丁目5-11。遊客可以搭乘地鐵空港線到「赤坂站」，從5號出口步行約4分鐘即可到達。整間店以木質調為主，僅有約20幾個座位，氣氛寧靜，彷彿走進京都町家的清晨小食堂。這裡採「完全預約制」，不接受現場候位，也無法透過電話預約。遊客需透過線上預約，建議至少提前1至2週預訂，因為熱門時段常常秒殺。

三個固定用餐時段

這裡提供三個固定的用餐時段。早餐時段分別是07點30分、08點30分、09點30分。午餐時段則是11點30分、12點30分、13點30分。每場次都會限定人數，並同時開餐。如果遲到超過10分鐘，座位可能會被取消。許多人會預約07點30分的第一時段早餐，在時間一到，服務人員確認預約資訊無誤後，即可安排入座。

釜飯與鯖魚：雙主角的早餐藝術

Sabataro 的早餐吃起來非常有儀式感，菜單的介紹會有二重窯和二重箱。二重窯指的是一人一窯的釜飯。每位客人皆配備一個專屬的小土鍋，使用來自久留米的米飯而且還是現煮。開鍋時的香氣令人沉醉。底層還有微焦的鍋巴，最後可加湯成為茶泡飯，一鍋多吃、樂趣無窮。釜飯的上一層則有炭烤鯖魚和玉子燒。

二重箱：匯聚九州福岡小菜

二重箱裡匯聚了九州風味的小菜，彷彿是日本早餐的豪華版。第一層有活鯖刺身，可以搭配桌上的胡麻和醬汁一起享用。第二層則是有自製明太子、溫泉蛋、醃漬小菜及滷製小菜等。另外盛裝的還有味噌湯和山藥水果。值得一提的是，不管是二重窯或二重箱，甚至是使用的餐具，皆是匠心選品，例如使用了安樂窯、博多曲物、小石原燒、伊萬里窯等。

細緻外帶包裝與總結

如果餐點真的吃不完，Sabataro 也提供特別的打包服務。店家會將白飯和剩下的小菜包成飯糰。而且用錫箔紙包裝成小香提袋的可愛造型，真的太可愛。吃完感想，這一間是個非常值得前來用餐的早餐店。它位於福岡市區，有著安靜的用餐環境。早餐使用的食材都來自九州福岡等地，多樣化且精緻化，吃下來非常有儀式感。

Sabataro さばたろう

預約網址：https://reurl.cc/rKlylZ

營業時間：07:30~09:30;11:30~15:00(週二公休)

地址：福岡県福岡市中央区赤坂1丁目5-11 アバンダント89

(地下鐵空港線「赤坂站」5號出口步行約4分鐘)

電話：+81924064388