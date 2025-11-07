【新竹食記】武味小館 - 位在竹科關埔的北方麵食館，有小籠湯包、蒸餃、炒飯、牛肉麵種類眾多

武味小館位在竹科關埔特區中，鄰近新竹好市多賣場，在google擁有700則以上評論4.1顆星的好評，店內有現點現做的點心、北方麵食、炒飯，還有自家調製內餡的小籠湯包，小籠湯包外皮透薄內餡有滿滿湯汁是招牌必吃，下次到新竹好市多採買完可以繞過來吃看看！

開車前往可停Times 新竹崇和路停車場或Times 新竹埔頂一路停車場，步行約2分鐘。

▲武味小館位在關埔二路上的住宅大樓一樓店面，隔壁就是上次吃過的艾薇越式河粉。

▲內用空間雖然不大，但環境寬敞舒適，用餐沒有壓力，有四人座與六人座方桌，牆上使用蒸籠布置很有巧思。

▲武味小館菜單：有必吃的招牌點心類、麵類、飯類、湯品類、炸物和小菜，整體價格偏中高。

▲滷味區在廚房櫥窗內，可用夾子自行夾取，上方有標示價格。

▲每一桌都提供烏醋、醬油和辣椒醬三種醬料，下方是餐具盒。

▲滷味 195元：我們點了海帶、甜不辣、豆皮、滷蛋、杏鮑菇，這樣一盤就要195元老實說有點小貴，但滷味整體來說蠻入味的。

▲鮮肉小籠湯包 170元：一籠有八顆湯包，手擀外皮透薄，內餡有滿滿的湯汁，湯包味道偏淡，敢吃辣的沾點辣椒醬更加提味。

▲酸辣麵 100元：麵體使用手工麵，口感Q彈有勁道，酸辣湯頭酸到好處不會太過，勾芡的湯內有滿滿的木耳、紅蘿蔔、蛋花很真材實料。

▲排骨炒飯 245元：炒飯呈現金黃色的色澤，白飯粒粒分明，蛋液都有透進每一粒米飯間，蛋香和蔥香都很明顯，排骨份量很大幾乎蓋住了整個盤子，但炸得稍乾，不是多汁厚實類型。

▲臘味蘿蔔糕 90元：蘿蔔糕表面煎得焦香，有脆脆的口感，內層吃得到一顆顆的臘肉，即使不沾醬也很夠味。

▲元盅牛肉麵 200元：麵體也是使用手工麵，牛肉麵是清燉類型，湯頭的薑味非常重，第一次吃到這種類型的牛肉麵有點不習慣，下次會點紅燒口味...，牛肉雖然纖維較粗但肉質很軟嫩，幾乎入口即化。

▲紅油炒手 75元：紅油炒手辣度適中，辣油的香氣明顯，內餡飽滿，並使用大量的豆芽菜、蔥段做搭配，吃起來極為清爽。

雞蛋糕短評：店內食物整體價格稍高，炒飯粒粒分明有鍋氣，排骨炸得稍乾，招牌湯包湯汁足夠但味道普通，元盅牛肉麵湯頭幾乎是薑味，牛肉肉質纖維較粗但算軟嫩，整體而言食物算是中上水準。



用餐環境★★★★

餐點★★★★

服務★★★☆

CP值★★★



【武味小館美食資訊】

地址：新竹市東區埔頂二路12號

電話：035790021

官網：https://035790021.weebly.com/

營業時間：11:00–13:30、17:00–21:00 (周二公休)

外送：無

線上預定：無

停車場：無

服務費：無

洗手間：有

刷卡：無

