白甘蔗熬煮甘甜湯頭，當地平價台式涮涮鍋人氣Top1　｜富樂台式涮涮鍋｜台北市士林

當地平價台式涮涮鍋人氣Top1，6千多則網路評論4.2星！使用老家的白甘蔗，熬煮成甘甜湯頭，且料好、份量多、高CP值，肉質十分鮮美好吃，泡菜、霜淇淋、飲品無限供應...等。這家，是我們一家四口都很愛的平價火鍋店～
▲店外觀與人潮
6千多則網路評論，
平均4.2星，
當地平價台式涮涮鍋人氣Top1！
週日下午４點多，
雖距離一般晚餐的熱門時段，
還有一段不短的時間，
但店門口卻還是有很多，
排隊等候進入用餐的人潮～
▲雖店家擁有連4間用餐區（圖為其中一間），
但用餐時段還是座無虛席，
不夠坐...
▲滷肉飯
主鍋均附：白飯、滷肉飯、麵、王子麵、冬粉，以上任選一種。
我很愛吃滷肉飯，
但少有平價火鍋店所提供的滷肉飯，
是合我口味的。
不過富樂的滷肉飯，
有合我口味，
所以我每次來，
附餐都選滷肉飯。
▲涮涮鍋特寫
店家使用老家的白甘蔗，
熬煮成甘甜湯頭，
好喝順口。
鍋物則是，
俗青擱澎湃美味～
▲留影
富樂台式涮涮鍋，
是在當地台式涮涮鍋人氣Top1，
更是士林必吃的平價火鍋店！
#白甘蔗熬煮甘甜湯頭
#滷肉飯
#滷鴨血
#泡菜無限供應
#霜淇淋飲品無限供應
【營業時間】11：00～22：00
【地 址】台北市士林區承德路四段75-1號
