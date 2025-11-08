白甘蔗熬煮甘甜湯頭，當地平價台式涮涮鍋人氣Top1　｜富樂台式涮涮鍋｜台北市士林

1.我不是美食家或旅遊家，本站只是記錄關於慢飛天使的父母在育兒及生活上的點滴； 2.口味是很主觀的事，每個人喜好會有所不同； 3.有時介紹之處關於價格、地址...等相關資訊可能誤植或異動，所有資訊皆需以現場實際狀況為主； 4.聯絡方式： wilsonwu1999@gmail.com