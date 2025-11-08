> 美食 > 白甘蔗熬煮甘甜湯頭，當地平價台式涮涮鍋人氣Top1　｜富樂台式涮涮鍋｜台北市士林

2025-11-08 

富樂台式涮涮鍋08-雙人A套餐.jpg
當地平價台式涮涮鍋人氣Top16千多則網路評論4.2星！使用老家的白甘蔗，熬煮成甘甜湯頭，且料好、份量多、高CP值，肉質十分鮮美好吃，泡菜、霜淇淋、飲品無限供應...等。這家，是我們一家四口都很愛的平價火鍋店～


▲影片介紹↑
圖文介紹↓

富樂台式涮涮鍋01-人潮.jpg


▲店外觀與人潮
6千多則網路評論，
平均4.2星，
當地平價台式涮涮鍋人氣Top1
週日下午４點多，
雖距離一般晚餐的熱門時段，
還有一段不短的時間，
但店門口卻還是有很多，
排隊等候進入用餐的人潮～

富樂台式涮涮鍋02-4間用餐區座無虛席.jpg
▲雖店家擁有連4間用餐區（圖為其中一間），
但用餐時段還是座無虛席，
不夠坐...

富樂台式涮涮鍋03-菜單.jpg


▲菜單
以台北市的價位來說，
是很平價的台式涮涮鍋。

富樂台式涮涮鍋04-套餐.jpg
▲套餐菜單

富樂台式涮涮鍋05-飲品冰品.jpg


▲霜淇淋及飲品區

富樂台式涮涮鍋06-店家很大方.jpg
▲店家很大方
候位的客人，
等待時也可先取用飲品。

富樂台式涮涮鍋07-菜盤.jpg


▲菜盤
份量不算少，
食材新鮮。

富樂台式涮涮鍋08-雙人A套餐.jpg
▲雙人A套餐

富樂台式涮涮鍋09-頂級豬肉與培根牛.jpg


▲雙人A套餐，頂級豬肉與培根牛

富樂台式涮涮鍋10-滷肉飯.jpg
▲滷肉飯
主鍋均附：白飯、滷肉飯、麵、王子麵、冬粉，以上任選一種。
我很愛吃滷肉飯，
但少有平價火鍋店所提供的滷肉飯，
是合我口味的。
不過富樂的滷肉飯，
有合我口味，
所以我每次來，
附餐都選滷肉飯。

富樂台式涮涮鍋11-滷鴨血.jpg


▲很嫩口且入味的滷鴨血（單點）

富樂台式涮涮鍋12-開煮.jpg
▲開煮

富樂台式涮涮鍋13-特寫.jpg


▲涮涮鍋特寫
店家使用老家的白甘蔗，
熬煮成甘甜湯頭，
好喝順口。
鍋物則是，
俗青擱澎湃美味～

富樂台式涮涮鍋14-留影.jpg
▲留影
富樂台式涮涮鍋，
是在當地台式涮涮鍋人氣Top1
更是士林必吃的平價火鍋店！
#白甘蔗熬煮甘甜湯頭
#滷肉飯
#滷鴨血
#泡菜無限供應
#霜淇淋飲品無限供應


【營業時間】11002200
【地　　址】台北市士林區承德路四段75-1

【歡迎加入〝阿發的簡單幸福〞專屬「FB粉絲團IG」。超值美食&古早味小吃不漏接~

